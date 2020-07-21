Китай может остаться без зимней Олимпиады из-за уйгур, - В.Скосырев

00:58 22.07.2020

США пока не решили, бойкотировать ли Игры, как в 1980 году



Владимир Скосырев

21.07.2020



В Пекине уже полным ходом идет подготовка к Олимпиаде-2022.

В Пекине запущены часы, отсчитывающие время до начала состязаний зимой 2022 года. В ходе подготовки к всемирному слету спортсменов уже проведена скоростная железная дорога до города, где соберутся лыжники. Но в США ряд конгрессменов призывает подвергнуть пекинскую Олимпиаду бойкоту, то есть повторить против Китая тот же ход, который был сделан 40 лет назад против СССР. Тогда предлогом для Вашингтона и его союзников стала вооруженная интервенция Москвы в Афганистане. А сегодня обоснованием служат преследования мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.



Станет ли столица Китая первым городом в мире, которому оказана честь принять и летнюю, и зимнюю Олимпиады? Отцы города распорядились, чтобы стадионы и другие арены для состязаний были готовы к проведению пробных стартов уже в конце этого года. В Пекине будут соревноваться мастера на коньках, а в городе Чжанцзякоу, на расстоянии 174 км от столицы, – лыжники. Добраться можно будет в кратчайший срок по дороге, на строительство которой было затрачено 8,2 млрд долл.



Ван Ивэй, профессор Народного университета в Пекине, говорит, что летние Игры 2008 года показали Китай в лучшем свете – как страну гостеприимную, готовую к международному сотрудничеству. А Игры 2022 года предназначены для того, чтобы представить КНР как мирное и сознающее свою ответственность государство, которое сумело эффективно поставить под контроль коронавирус. "Хотя сейчас много говорят о холодной войне с США, Олимпийские игры нельзя политизировать. Ведь в отличие от Советского Союза в 1980 году Китай не нарушал международное право", – считает Ван.



Бросив этот камешек в адрес Москвы, профессор становится на зыбкую почву. Ведь оппоненты Китая – в первую очередь в США – как раз и обвиняют Пекин в том, что он вопреки международным нормам попирает права религиозного и этнического меньшинства – уйгур в Синьцзяне. Они утверждают, что в "лагеря перевоспитания" было отправлено около 1 млн человек.



Американские сенаторы Марко Рубио и Рик Скотт требуют лишить Китай права принять Олимпиаду "из-за трагической ситуации с правами человека". Скотт даже внес от имени двух партий законопроект, где содержится призыв выбрать другого хозяина Игр.



Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах выступил против бойкотов в принципе, указав, что они наносят вред спортсменам. Однако Джордж Магнус, исследователь в Китайском центре Оксфордского университета, говорит, что Игры 2022 года становятся точкой потенциального конфликта. В 2018 году более половины золотых медалей завоевали спортсмены из шести западных стран – США, Норвегии, Германии, Канады, Нидерландов и Швеции. У США, Канады и Швеции отношения с Китаем напряженные. Так что у них может быть сильное желание уменьшить резонанс от Олимпиады или ее бойкотировать.



"В вопросе о бойкоте конечное слово будет за США, особенно с учетом того, что они могут влиять на своих партнеров по разведывательному пакту "Пять глаз", куда входят также Британия, Канада, Австралия, Новая Зеландия, – подчеркивает Сураб Гупта, старший научный сотрудник Института американо-китайских исследований в Вашингтоне. – В любом случае Пекину следовало бы поразмыслить над тем, почему он стал политически радиоактивным".



В беседе с "НГ" главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк отметил: "В США распространено мнение, что участие американцев в Олимпиаде 2008 года было ошибкой. Тогда в Вашингтоне сохранялись иллюзии, что в Китае по мере экономического роста возникнет средний класс, который потребует расширения политических прав и свобод. И Китай станет большой Японией. Эти надежды не реализовались. Поэтому, возможно, в США хотели бы помешать Китаю провести Олимпиаду-2022. Близятся выборы. При решении этого вопроса будут приниматься во внимание внутриполитические факторы, а не интересы развития спорта".



На данный момент Белый дом считает более необходимым карать за Синьцзян не олимпийское движение, а те китайские компании, которые заподозрены в применении подневольного труда в этом автономном районе КНР. 11 таким фирмам запрещено покупать американские технологии и продукты без специальной лицензии. Как пишет New York Times, в результате под удар попали такие знаменитые бренды, как Apple, Ralph Lauren, Google, HP, Tommy Hilfiger, Hugo Boss. Ведь эти компании получали от китайских партнеров, угодивших в черный список, хлопчатобумажные ткани (Синьцзян – район возделывания хлопка), другие компоненты для своих товаров и даже натуральные человеческие волосы. На практике обладателям этих международных брендов придется разорвать связи с китайскими предприятиями.