 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 22.07.2020
00:58  Китай может остаться без зимней Олимпиады из-за уйгур, - В.Скосырев
00:49  Саудовский кронпринц делает контрольный выстрел в оппозицию, - И.Субботин
00:41  Уродливые гримасы молдавской демократии, - А.Цуканова
00:40  Прокси-война в Ливии, - Л.Савин
00:39  Верные заветам Махно. Куда идет Украина, - С.Знаменский
00:33  В Ташкенте борющиеся с коронавирусом врачи скорой помощи выразили недовольство действиями правительства во время пандемии
00:05  Американские выборы и глобальные геополитические "загогулины", - В.Павленко

00:01  С каждым кризисом капитализм слабеет. Конец близок? - И.Юдкевич
Вторник, 21.07.2020
22:23  Патриарх РПЦ Кирилл утвердил молитву от коронавируса
21:58  Как Россия "вопреки Путину" стала сверхдержавой? - А.Бурханов
15:41  На что надеются руководители ЕС? - М.Хазин
15:40  Турция-2020: "Россиян ждут открытая ненависть, агрессия, жадность и неприкрытая русофобия"
15:34  Акимат Алматы разрыл Городской парк имени 28 Героев-панфиловцев
15:16  В Израиле продолжаются Covid-беспорядки против премьера Нетаньяху, - Le Figaro
15:08  Волонтеры прорвались на встречу с Кырпрезом Жээнбековым и зашугали его угрозами
15:01  КырДепутатка Строкова (учительница по образованию) сделала 8 ошибок в одном посте
14:54  Covid-19 поражает почти весь организм - в том числе и психику, - Der Spiegel
14:47  Израиль встал на сторону врагов "Турецкого потока". Трубой EastMed в Грецию, - "НГ"
14:28  ПИаР во время чумы. Казчиновники продолжают выделять деньги на улучшение имиджа, разработку брендов и блогтуры
14:10  Глава Узбпартии "Миллий тикланиш" Кадиров предлагает "остановить ввоз граждан из-за рубежа"
12:56  Россия: сокращение числа трудовых мигрантов бьет по экономике? - А.Мусина
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Китай может остаться без зимней Олимпиады из-за уйгур, - В.Скосырев
00:58 22.07.2020

США пока не решили, бойкотировать ли Игры, как в 1980 году

Владимир Скосырев
21.07.2020

В Пекине уже полным ходом идет подготовка к Олимпиаде-2022.
В Пекине запущены часы, отсчитывающие время до начала состязаний зимой 2022 года. В ходе подготовки к всемирному слету спортсменов уже проведена скоростная железная дорога до города, где соберутся лыжники. Но в США ряд конгрессменов призывает подвергнуть пекинскую Олимпиаду бойкоту, то есть повторить против Китая тот же ход, который был сделан 40 лет назад против СССР. Тогда предлогом для Вашингтона и его союзников стала вооруженная интервенция Москвы в Афганистане. А сегодня обоснованием служат преследования мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

Станет ли столица Китая первым городом в мире, которому оказана честь принять и летнюю, и зимнюю Олимпиады? Отцы города распорядились, чтобы стадионы и другие арены для состязаний были готовы к проведению пробных стартов уже в конце этого года. В Пекине будут соревноваться мастера на коньках, а в городе Чжанцзякоу, на расстоянии 174 км от столицы, – лыжники. Добраться можно будет в кратчайший срок по дороге, на строительство которой было затрачено 8,2 млрд долл.

Ван Ивэй, профессор Народного университета в Пекине, говорит, что летние Игры 2008 года показали Китай в лучшем свете – как страну гостеприимную, готовую к международному сотрудничеству. А Игры 2022 года предназначены для того, чтобы представить КНР как мирное и сознающее свою ответственность государство, которое сумело эффективно поставить под контроль коронавирус. "Хотя сейчас много говорят о холодной войне с США, Олимпийские игры нельзя политизировать. Ведь в отличие от Советского Союза в 1980 году Китай не нарушал международное право", – считает Ван.

Бросив этот камешек в адрес Москвы, профессор становится на зыбкую почву. Ведь оппоненты Китая – в первую очередь в США – как раз и обвиняют Пекин в том, что он вопреки международным нормам попирает права религиозного и этнического меньшинства – уйгур в Синьцзяне. Они утверждают, что в "лагеря перевоспитания" было отправлено около 1 млн человек.

Американские сенаторы Марко Рубио и Рик Скотт требуют лишить Китай права принять Олимпиаду "из-за трагической ситуации с правами человека". Скотт даже внес от имени двух партий законопроект, где содержится призыв выбрать другого хозяина Игр.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах выступил против бойкотов в принципе, указав, что они наносят вред спортсменам. Однако Джордж Магнус, исследователь в Китайском центре Оксфордского университета, говорит, что Игры 2022 года становятся точкой потенциального конфликта. В 2018 году более половины золотых медалей завоевали спортсмены из шести западных стран – США, Норвегии, Германии, Канады, Нидерландов и Швеции. У США, Канады и Швеции отношения с Китаем напряженные. Так что у них может быть сильное желание уменьшить резонанс от Олимпиады или ее бойкотировать.

"В вопросе о бойкоте конечное слово будет за США, особенно с учетом того, что они могут влиять на своих партнеров по разведывательному пакту "Пять глаз", куда входят также Британия, Канада, Австралия, Новая Зеландия, – подчеркивает Сураб Гупта, старший научный сотрудник Института американо-китайских исследований в Вашингтоне. – В любом случае Пекину следовало бы поразмыслить над тем, почему он стал политически радиоактивным".

В беседе с "НГ" главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк отметил: "В США распространено мнение, что участие американцев в Олимпиаде 2008 года было ошибкой. Тогда в Вашингтоне сохранялись иллюзии, что в Китае по мере экономического роста возникнет средний класс, который потребует расширения политических прав и свобод. И Китай станет большой Японией. Эти надежды не реализовались. Поэтому, возможно, в США хотели бы помешать Китаю провести Олимпиаду-2022. Близятся выборы. При решении этого вопроса будут приниматься во внимание внутриполитические факторы, а не интересы развития спорта".

На данный момент Белый дом считает более необходимым карать за Синьцзян не олимпийское движение, а те китайские компании, которые заподозрены в применении подневольного труда в этом автономном районе КНР. 11 таким фирмам запрещено покупать американские технологии и продукты без специальной лицензии. Как пишет New York Times, в результате под удар попали такие знаменитые бренды, как Apple, Ralph Lauren, Google, HP, Tommy Hilfiger, Hugo Boss. Ведь эти компании получали от китайских партнеров, угодивших в черный список, хлопчатобумажные ткани (Синьцзян – район возделывания хлопка), другие компоненты для своих товаров и даже натуральные человеческие волосы. На практике обладателям этих международных брендов придется разорвать связи с китайскими предприятиями.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1595368680
Новости Казахстана
- Глава МВД доложил Президенту страны о работе по пресечению незаконной реализации лекарственных средств и нарушению карантинных мер
- Кадровые перестановки
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 июля 2020 года №437
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 июля 2020 года №443
- О снижении базовой ставки до 9,00%
- В рамках Карты индустриализации наибольшее количество проектов сконцентрировано в городе Шымкент и в СКО
- Более 1 млн человек подали заявления на назначение выплаты "42 500 тенге"
- Больше использовать отечественные товары потребовал Женис Касымбек
- АО "АК Алтыналмас" осуществило ввод в эксплуатацию золотоизвлекательной фабрики "Долинное"
- Ерлан Нигматулин и Давид Кемертелидзе передали больницам Карагандинской области необходимые аппараты и медикаменты
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  