КырВыборы-2020. Как провести кампанию, чтобы не попасть в правовой вакуум, - Д.Подольская

07:12 22.07.2020

22 июля 2020, Бишкек - Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



В Кыргызстане 4 октября пройдут выборы в парламент. Президент Сооронбай Жээнбеков в интервью радиостанции "Биринчи радио" призвал партии не политизировать этот вопрос, отметив, что кампания состоится в установленный Конституцией срок.



Дискуссия о том, что нужно отодвинуть дату выборов или вовсе отменить, прекратилась, и политические организации стали готовиться к гонке. Однако коронавирус с внебольничной пневмонией не отступает. Гарантии того, что ко дню голосования страна победит пандемию, нет.



Как провести выборы и не заразить в итоге все население - задача № 1 для ЦИК и республиканского штаба. Алгоритма, как обезопасить электорат, Минздрав еще не предоставил.



Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов лишь проинформировала о том, что на участок следует прийти в маске и перчатках, обработать руки санитайзером. При входе члены УИК измерят температуру бесконтактным термометром.



А если у человека, пришедшего исполнить свой гражданский долг, повышенная температура, что будут делать? Его отправят домой? Он лишается конституционного права голосовать? Конечно, нет. Но как в таком случае он будет участвовать в выборах?



На этот и другие вопросы ответов нет.



Почистим, помоем, продезинфицируем. А дальше?

На днях ЦИК представила смету расходов. Удалось сэкономить на них. На кампанию теперь планируется потратить 446,9 миллиона сомов.



57 миллионов 983 тысячи сомов пойдут на санитарно-эпидемиологические мероприятия. Из них 25 миллионов - на маски для избирателей и 6 миллионов 970 тысяч - на маски для членов ТИК и УИК, привлеченных специалистов и сотрудников МВД.



1 миллион 74 тысячи сомов потратят на резиновые перчатки. Респираторы на день голосования из расчета по две штуки на каждого члена УИК обойдутся в 16 миллионов 309 тысяч. Дистанционных термометров закупят в объеме 2 тысячи 400 штук на сумму 7 миллионов 130 тысяч сомов. На санитайзеры уйдет 1 миллион 500 тысяч.



Средства на эти закупки предоставили международные партнеры. Из бюджета ЦИК на эти нужды деньги тратиться не будут.



В день выборов в республике откроется 2 тысячи 462 участка, в том числе 42 - за рубежом. Число избирателей составляет 3 миллиона 492 человека. Однако маски закупят только для 2,5 миллиона.



Как ранее пояснил 24.kg заместитель председателя Центризбиркома Абдыжапар Бекматов, приобретать маски на всех не было необходимости. Как показывает практика, стабильно ходит голосовать не больше 1,8 миллиона избирателей.



"Ввиду сложившейся эпидемиологической ситуации явка может быть существенно ниже. Но мы должны обеспечить безопасность всех участников выборного процесса", - заметил Абдыжапар Бекматов.



Вопрос - как это сделать? В Южной Корее, к примеру, где недавно прошли выборы в парламент, избиратели приходили на участки в масках и стояли минимум в метре друг от друга. Им мерили температуру, затем дезинфицировали руки. Только после всех этих процедур они получали бюллетень и могли проголосовать, обязательно надев резиновые перчатки.



Сами члены корейских УИК были в специальных защитных костюмах. У нас же СИЗ для представителей участковых комиссий не предусмотрены. Зато они получат планшеты, по две штуки респираторов и перчатки. Спасет ли этот набор от заражения и как соблюсти все необходимые правила в отношении электората, пока непонятно.



Кыргызстанцы не могут похвастаться железной дисциплиной и умением соблюдать социальную дистанцию.



Еще об очень важном моменте. При идентификации голосующий обязан будет снять перчатки, а при сличении фотографии в паспорте - маску. Это реальная угроза заразиться COVID-19.



В ЦИК ищут варианты, как решить эту проблему. Пока безуспешно. Нет ответа и на вопросы, как организовать голосование, чтобы на участках не было столпотворения, и как обрабатывать чувствительную технику дезинфицирующим средством, чтобы она не дала сбой.



Вопросы без ответов

В Центризбиркоме 24.kg рассказали, что много поступает вопросов от избирателей, как будет проходить голосование для тех, кто 4 октября будет вынужден сидеть дома и соблюдать режим самоизоляции. Человек уже переболел, но 14 дней после перенесенного заболевания обязан быть на карантине.



В избирательной комиссии признались, что не знают, как решить и эту задачу. Абдыжапар Бекматов опять привел в пример Южную Корею, где для переболевших и тех избирателей, кто пришел на участок с характерными симптомами - кашлем или повышенной температурой, были предусмотрены отдельные кабинки вне самого помещения для голосования.



Но денег на обустройство дополнительных мест для выборов в сокращенном бюджете нет.



"У нас еще есть время. Надо этот вопрос обдумать", - сказал заместитель председателяЦентризбиркома.



Времени, впрочем, очень мало. До 4 октября осталось чуть больше двух месяцев. Как выходить из положения, никто не знает.



Кыргызстанцы весьма легкомысленны. Будет много тех, кто с кашлем, соплями и температурой все-таки пойдет на участок. Проходить биометрическую идентификацию будут все в одной очереди. Никакие санитайзеры не помогут. Никакая ЦИК вместе с ТИК не остановит ползучее распространение коронавируса.



В республиканском штабе рекомендуют просто оставаться дома, чтобы не подвергать риску ни себя, ни окружающих. Пусть голосуют здоровые. А как быть тогда с бессимптомниками? Человек может и не подозревать, что инфицирован.



Если вернемся к примеру Южной Кореи, то увидим, что там у членов УИК была база данных, по которой можно было определить, сдавал ли человек ПЦР-анализ, какой результат - положительный либо отрицательный, перенес ли он заболевание и проходит ли по статистике как протестированный, но без признаков COVID-19. В стране с самого начала пандемии такой учет велся, поскольку там обращение к врачу в случае недомогания обязательно. Более того, в Южной Корее законом предусмотрено тестировать всех контактных вне зависимости от того, есть ли у них симптомы. Мы не Южная Корея. Давайте без иллюзий.



В Кыргызстане иная картина. Бессимптомников в общую статистику больше не включают. До недавнего времени учитывались только те, у кого ПЦР-анализ на COVID-19 показал положительный результат. Теперь к ним плюсуют и перенесших внебольничную пневмонию. Но тех, кто болел и вылечился дома, не обращаясь к врачам, не считают. Цифры, которые дают республиканский штаб и Минздрав, часто расходятся. Пример тому - история с "потерявшимися" 167 выздоровевшими.



Как при таком бардаке и непонятных исходных данных проводить потом сверку больных и здоровых непосредственно на избирательных участках, неясно. В Центризбиркоме пока выхода из сложившейся ситуации не нашли. Свой алгоритм по проведению безопасного голосования штаб тоже не представил. Время между тем идет, и не на пользу чиновников.



При сложившейся неразберихе и путанице, отсутствии четкой и выверенной статистики эксперты опасаются, что предстоящие выборы обернутся рекордно низкой явкой. А на некоторых участках могут и вовсе не состояться. Люди, боясь за свое здоровье, просто не пойдут голосовать.



Властям предстоит хорошенько подумать, как устроить выборный процесс, чтобы он не был сорван, а страна не погрузилась в правовой вакуум.