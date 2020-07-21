Луцк. Гомик и укр-нацист ("азовец") Кривош захватил автобус с заложниками и заставил УкрПреза Зеленского нести в эфире какую-то чушь

08:08 22.07.2020

"Объяснишь, что в Луцке захвачен автобус, полный людей, заминировано все"

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Украинские силовики сегодня столкнулись с самым серьезным кризисом за время президентского правления Владимира Зеленского. 44-летний Максим Кривош захватил автобус с заложниками, который следовал по маршруту Берестечко-Красниловка. Назвав происходящее "днем Антисистемы", захватчик выдвинул целый ряд требований к руководству страны. Попытки договориться с ним продолжались весь день. Вечером Владимир Зеленский выполнил одно из требований террориста: он записал видеообращение, где призывает всех смотреть фильм "Земляне". Вскоре после этого произошел штурм автобуса, заложники были освобождены, а захватчик задержан.



Сегодняшнее утро в украинском Луцке началось тревожно: в 9:25 в городскую полицию позвонил мужчина, который сообщил, что захватил автобус с заложниками, следовавший по маршруту Берестечко-Красниловка. Захват произошел на центральной площади города - Театральной. По сообщениям жителей города и СМИ, утром из забаррикадированного автобуса доносились предупредительные выстрелы. "Там (в автобусе.- "Ъ") чуть больше десяти человек. Мы знаем фамилии всех лиц, находящихся там, и мы в контакте с их родными",- уточнил позднее заместитель главы МВД Антон Геращенко.



В разговоре с полицией террорист сообщил, что автобус заминирован и что взрывчатка заложена и в неких других местах. Свои требования преступник обнародовал утром в соцсетях - в Twitter и Facebook (оба аккаунта вскоре были заблокированы).



В частности, захватчик потребовал, чтобы первые лица страны записали видео с признанием "Я - террорист в законе".

В списке среди прочих оказались глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков, экс-президент Петр Порошенко, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, олигархи Игорь Коломойский и Ринат Ахметов. Президенту Владимиру Зеленскому преступник выдвинул персональное требование выложить в сеть заявление с текстом: "Фильм "Земляне" 2005 года - смотреть всем". Господин Зеленский выполнил его вечером.



Личность преступника удалось установить почти сразу: им оказался гражданин Украины, родившийся на территории России Максим Кривош. 44-летний злоумышленник ранее был дважды судим и десять лет отбывал наказание в исправительных учреждениях. Об этом сообщил в Facebook заместитель главы МВД Антон Геращенко. Сам террорист в разговоре с полицией представился как Максим Плохой. Под этим же псевдонимом в 2014 году он выпустил книгу под названием "Философия преступника", которая была издана тиражом 400 экземпляров. Книга объемом 560 страниц практически полностью состоит из цитат философов и биографии самого автора. "Рос в семье интеллигентов, но в детстве насмотрелся боевиков и "решил стать крутым",- пишет он в своей книге.- Поэтому в 11 классе был задержан на рынке с ружьем, однако благодаря связям отца дело закрыли".



Максим Кривош

Максим Кривош

Фото: AP



Философов Максим Кривош активно цитировал и на своих страницах в соцсетях, причем самых разных. Все их высказывания он подводил к мысли о том, что государство - это главный преступник. Так, на своей второй странице во "ВКонтакте" захватчик процитировал близкого к левым гегельянцам немецкого философа Макса Штирнера, отметив, что "деятельность государства заключается в насилии". Свои идеологические взгляды злоумышленник отразил и в списке требований к властям. Он поздравил всех с "днем Антисистемы" и написал, что "государство - это первый террорист".



В другом из своих недавних постов во "ВКонтакте" захватчик автобуса заключил: "Опасно быть нынче философом".

"Ъ" удалось связаться с одним из знакомых преступника, его бывшим сослуживцем по отряду спецназначения "Азов" Феофаном Добролюбовым. "Он давно угрожал что-то такое выкинуть,- отметил господин Добролюбов - Мы вначале вместе состояли в батальоне "Азов", и Максима (Кривоша.- "Ъ") оттуда в 2016 году с позором выгнали за извращения". Как сообщил собеседник "Ъ", речь якобы идет о "гомосексуальных связях" Максима Кривоша.



На место событий сразу выехали правоохранители и представители спецслужб, в том числе Арсен Аваков. Полиция оцепила центральную площадь, приостановила движение городского транспорта, частично эвакуировала жителей из близлежащих домов, а также направила к месту происшествия несколько бронетранспортеров. Ситуацию днем прокомментировал на своей странице в Facebook президент Украины Владимир Зеленский: "Сейчас введена полицейская операция "Заложник", а СБУ ввела план "Бумеранг". Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв. Держу ход событий под личным контролем",- написал он.



Весь день ситуация оставалась напряженной: из автобуса доносились выстрелы, злоумышленник также единожды бросил гранату с чекой и несколько раз - взрывпакеты. Взрывы, впрочем, гремели не только в Луцке. Так, мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил, что взрыв произошел рядом со станцией метро "Минская" в украинской столице. Еще два самодельных взрывных устройства, обнаруженных на этой же станции, взрывотехники обезвредили. Впрочем, связь инцидента с происшествием в Луцке пока не подтвердили. О звонках с предупреждением о минировании больниц, супермаркетов, торговых центров, банков, отделений почты и вокзалов сообщили также в полиции Одессы и Харькова. Пока эта информация проверяется.



Переговоры с преступником полиция вела по телефону. Как отметил Арсен Аваков на экстренном брифинге в Луцке, правоохранители также установили контакт с семьей преступника. "Люди находятся в нормальном состоянии. Мы надеемся, что в ближайшее время сможем решить ситуацию",- сообщил министр. Он также призвал не распространять в сети фейковую информацию, поскольку террорист отслеживает новости через смартфон и неподтвержденная информация может затруднить процесс переговоров.



Общался террорист не только с правоохранителями, но и с родственниками заложников. "Я сейчас на Viber скину тебе свои требования, и ты оповестишь всех журналистов по е-мейлам, по телефонам позвонишь,- цитирует слова террориста сын одной из заложниц Александр Думанский.- Мои требования тебе передаст мама. Объяснишь, что в Луцке захвачен автобус, полный людей, заминировано все, в автобусе куча взрывчатки, есть автоматическое оружие. Кроме того, в Луцке заложена мина… Главное, что власть должна выполнить требования, они очень простые. Мама сейчас скинет тебе скриншоты, и ты должен их разослать по СМИ". Второй звонок, по словам господина Думанского, произошел в 18:00. Из него он узнал, что у заложников есть вода, но они очень напуганы.



Арсен Аваков отметил, что преступник долго не давал согласия на то, чтобы людям в автобус передали еду и воду.

Определенного прогресса удалось добиться к 19:00. "Первые результаты переговоров в Луцке. Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды. Воду заложникам передал первый заместитель Национальной полиции Евгений Коваль",- поделился Антон Геращенко в Facebook.



Вечером было объявлено, что из автобуса отпущены три человека: пожилая женщина, беременная и ребенок. Произошло это после телефонного разговора захватчика с президентом Зеленским и на фоне появления в сети видеоролика, на котором глава государства выполняет требование террориста.



Ближе к 22 часам появились новости о том, что автобус взят в ходе штурма, сопровождавшегося взрывом. "Луцк. Все целы!" - написал министр Аваков в Twitter. Чуть позднее он рассказал, что никакой второй взрывчатки, якобы заложенной в другом месте в городе, не было, при этом в Харькове задержан сообщник террориста. "Терроризму нет места ни в одной стране",- заявил, в свою очередь, Владимир Зеленский и удалил видеоролик с такой своеобразной рекламой фильма "Земляне".



Максим Кривош в ходе штурма сдался и был задержан. Теперь ему проведут психиатрическую экспертизу и изберут меру пресечения. Следователями СБУ уже открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258 ("Террористический акт") УК. По этой статье преступнику грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.



Марина Коваленко



"Коммерсантъ" от 21.07.2020,