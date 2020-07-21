Скоропостижно скончался разоблачитель бардака в КыргызПогранСлужбе подполковник Аланов

08:28 22.07.2020

Смерть подполковника Т.Аланова. У него осталось 6 детей

Талгат Аланов



Похороны подполковника Государственной пограничной службы Талгата Аланова пройдут 22 июля.



Т.Аланов родился в 1982 году в селе Каратай Ошской области, в семье из четырех детей он самый младший.



По словам главы села Каратай Таалайбек Бадиринова, он вернулся домой и почувствовал недомогание - у него началась рвота. "Родственники вызвали скорую помощь. Скончался он по дороге в больницу, либо до приезда скорой помощи пока не знаем. Вечером побывал у них, там были эксперты. Похороны пройдут сегодня. У него остались шестеро детей", - сообщил айыл башчы.



Он находился в трудовом отпуске.



Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы со ссылкой на предварительные данные, у него случился сердечный приступ.



Как стало известно Turmush, в дом Аланова выезжали военнослужащие ГПС, следователи УВД Ошской области и судебно-медицинские эксперты. Родственники отказались от проведения судмедэкспертизы.



Последнее место работы Аланова - старший офицер отдела контроля границы и организационной работы Ошского областного управления Государственной пограничной службы.



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Подполковник Государственной пограничной службы Талгат Аланов известен тем, что ранее выступал с критикой в адрес руководства ведомства. Он рассказал о коррупционных проявлениях на контрольно-пропускных пунктах, которые, по его мнению, бросают тень на работу всего ведомства.



Среди озвученной им информации:



- встреча с силовиком, который якобы просил его "крышевать" на контрольно-пропускном пункте "Кызыл-Бел";



- заявление о человеке, который якобы курирует кадровые назначения в Государственной пограничной службе. В качестве примера Аланов рассказал случай о его назначении в Таласскую область;



- случай с проверкой на КПП "Иркештам" и информация о брате первого заместителя председателя Государственной пограничной службы;



- случай с туристами из Германии, у которых якобы взяли 200 долларов при пересечении границы;



- случай с гражданами на КПП "Достук", ехавшими на авто с китайскими дипломатическими номерами, у которых пограничники якобы взяли 620 долларов.



- попытка животноводов передать 20 голов МРС за решение вопросов с документами.



Видео его заявления можно посмотреть тут.



Вместе с тем, руководство Аланова назвало все озвученное не соответствующим действительности, кроме информации о брате зампредседателя ГПС и авто с дипломатическими номерами. Комментарий смотрите тут.



На следующий день Государственная пограничная служба распространила официальное заявление, в котором говорится, что "Аланов нарушил морально-этические нормы поведения офицера".



"Вместо предоставления фактов в соответствующие органы подполковник Т.Аланов перешел к необоснованным обвинениям Государственной пограничной службы в правонарушениях. Вместе с тем обращаем внимание, что некоторые материалы и информация, упомянутые подполковником Т.Алановым на пресс-конференции, были ранее выявлены соответствующими органами пограничного ведомства (отделом собственной безопасности) и уже проверялись по указанию руководства ГПС КР", - говорится в сообщении.



ГПС намерена направить материалы, озвученные Алановым, в Военную прокуратуру для проведения проверки и правовой оценки действий военнослужащего.



Что известно об Аланове?



В Пограничной службе Аланов работает с 2003 года. В 2017 году был начальником контрольно-пропускного пункта "Ак-Тилек" в Чуйской области. В феврале 2017 года майор Аланов давал пресс-конференцию, на которой сообщил, что его уволили с должности начальника КПП из-за того, что он мешал заниматься контрабандой.



С ноября 2016 года по 26 января 2017 года он проработал начальником КПП "Актилек-автодорожный". За этот период, как сообщал майор, он выявил 4 факта незаконного ввоза горюче-смазочного материала. Как утверждал Аланов, до его прихода на эту должность в течение года не было выявлено ни одного факта незаконного ввоза ГСМ.



Позже ГПС сообщала, что 23 января 2017 года Т.Аланов был выведен в распоряжение Управления кадров ГПС по итогам служебного расследования, проведенного по заявлению гражданского лица, пересекавшего кыргызско-казахстанскую государственную границу.

Согласно материалам служебного расследования, 17 декабря 2016 года пограничный наряд под командованием майора Т.Аланова воспрепятствовал пропуску груза, следовавшего из Казахстана в Кыргызстан через КПП "Актилек-автодорожный", ссылаясь на отсутствие справки от налоговой инспекции. При этом, по словам заявителя, сам Т.Аланов давал указание подчиненным военнослужащим не пропускать машины заявителя.



Также известно, что Аланов обращался в суд с исковым заявлением к ГПС Кыргызской Республики о признании приказа недействительным и взыскании заработной платы за время вынужденного прогула. На момент начала рассмотрения дела в Первомайском районном суде города Бишкек Аланов обратился в суд заявлением о возврате вышеуказанного искового заявления без рассмотрения.



В решении Первомайского районного суда от 1 августа 2017 года говорится, что суд оставляет без рассмотрения, если истец обратился с просьбой о возвращении заявления, а ответчик не требует разбирательства дела по существу.



Затем его перевели на КПП "Маданият" в Жалал-Абадской области, там ему было присвоено звание подполковника.