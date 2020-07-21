 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 22.07.2020
11:52  Армяно-азербайджанский конфликт. Ситуация развивается в очень опасном направлении, - М.Юсин
10:11  Сурочиный жир как средство от COVID-19, - Исмаил Даиров
10:02  Кыргызстан. Коронавирус и революция сознания, - К.Союнов
09:53  Кремль "вмешивался в голосование по независимости Шотландии", - The Times
09:30  Соединенные Штаты все глубже погружаются в кризис Covid-19, - Адриан Жольмес
09:25  Украина – государственный переворот как коммерческое предприятие. Ч. 2, - А.Дудчак
09:24  Рацион Чингисхана, - Хуберт Фильзер

09:10  Армяно-азербайджанская войнушка перешла в вялотекущую фазу пограничных перестрелок
08:28  Скоропостижно скончался разоблачитель бардака в КыргызПогранСлужбе подполковник Аланов
08:08  Луцк. Гомик и укр-нацист ("азовец") Кривош захватил автобус с заложниками и заставил УкрПреза Зеленского нести в эфире какую-то чушь
07:12  КырВыборы-2020. Как провести кампанию, чтобы не попасть в правовой вакуум, - Д.Подольская
00:58  Китай может остаться без зимней Олимпиады из-за уйгур, - В.Скосырев
00:49  Саудовский кронпринц делает контрольный выстрел в оппозицию, - И.Субботин
00:41  Уродливые гримасы молдавской демократии, - А.Цуканова
00:40  Прокси-война в Ливии, - Л.Савин
00:39  Верные заветам Махно. Куда идет Украина, - С.Знаменский
00:33  Ташкент. Сражающиеся с КОВИД врачи "скорой" требуют от властей справедливости и денег
00:05  Американские выборы и глобальные геополитические "загогулины", - В.Павленко
00:01  С каждым кризисом капитализм слабеет. Конец близок? - И.Юдкевич
Вторник, 21.07.2020
22:23  Патриарх РПЦ Кирилл утвердил молитву от коронавируса
21:58  Как Россия "вопреки Путину" стала сверхдержавой? - А.Бурханов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Скоропостижно скончался разоблачитель бардака в КыргызПогранСлужбе подполковник Аланов
08:28 22.07.2020

Смерть подполковника Т.Аланова. У него осталось 6 детей
Талгат Аланов

Похороны подполковника Государственной пограничной службы Талгата Аланова пройдут 22 июля.

Т.Аланов родился в 1982 году в селе Каратай Ошской области, в семье из четырех детей он самый младший.

По словам главы села Каратай Таалайбек Бадиринова, он вернулся домой и почувствовал недомогание - у него началась рвота. "Родственники вызвали скорую помощь. Скончался он по дороге в больницу, либо до приезда скорой помощи пока не знаем. Вечером побывал у них, там были эксперты. Похороны пройдут сегодня. У него остались шестеро детей", - сообщил айыл башчы.

Он находился в трудовом отпуске.

Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы со ссылкой на предварительные данные, у него случился сердечный приступ.

Как стало известно Turmush, в дом Аланова выезжали военнослужащие ГПС, следователи УВД Ошской области и судебно-медицинские эксперты. Родственники отказались от проведения судмедэкспертизы.

Последнее место работы Аланова - старший офицер отдела контроля границы и организационной работы Ошского областного управления Государственной пограничной службы.

_______________________________________

Подполковник Государственной пограничной службы Талгат Аланов известен тем, что ранее выступал с критикой в адрес руководства ведомства. Он рассказал о коррупционных проявлениях на контрольно-пропускных пунктах, которые, по его мнению, бросают тень на работу всего ведомства.

Среди озвученной им информации:

- встреча с силовиком, который якобы просил его "крышевать" на контрольно-пропускном пункте "Кызыл-Бел";

- заявление о человеке, который якобы курирует кадровые назначения в Государственной пограничной службе. В качестве примера Аланов рассказал случай о его назначении в Таласскую область;

- случай с проверкой на КПП "Иркештам" и информация о брате первого заместителя председателя Государственной пограничной службы;

- случай с туристами из Германии, у которых якобы взяли 200 долларов при пересечении границы;

- случай с гражданами на КПП "Достук", ехавшими на авто с китайскими дипломатическими номерами, у которых пограничники якобы взяли 620 долларов.

- попытка животноводов передать 20 голов МРС за решение вопросов с документами.

Видео его заявления можно посмотреть тут.

Вместе с тем, руководство Аланова назвало все озвученное не соответствующим действительности, кроме информации о брате зампредседателя ГПС и авто с дипломатическими номерами. Комментарий смотрите тут.

На следующий день Государственная пограничная служба распространила официальное заявление, в котором говорится, что "Аланов нарушил морально-этические нормы поведения офицера".

"Вместо предоставления фактов в соответствующие органы подполковник Т.Аланов перешел к необоснованным обвинениям Государственной пограничной службы в правонарушениях. Вместе с тем обращаем внимание, что некоторые материалы и информация, упомянутые подполковником Т.Алановым на пресс-конференции, были ранее выявлены соответствующими органами пограничного ведомства (отделом собственной безопасности) и уже проверялись по указанию руководства ГПС КР", - говорится в сообщении.

ГПС намерена направить материалы, озвученные Алановым, в Военную прокуратуру для проведения проверки и правовой оценки действий военнослужащего.

Что известно об Аланове?

В Пограничной службе Аланов работает с 2003 года. В 2017 году был начальником контрольно-пропускного пункта "Ак-Тилек" в Чуйской области. В феврале 2017 года майор Аланов давал пресс-конференцию, на которой сообщил, что его уволили с должности начальника КПП из-за того, что он мешал заниматься контрабандой.

С ноября 2016 года по 26 января 2017 года он проработал начальником КПП "Актилек-автодорожный". За этот период, как сообщал майор, он выявил 4 факта незаконного ввоза горюче-смазочного материала. Как утверждал Аланов, до его прихода на эту должность в течение года не было выявлено ни одного факта незаконного ввоза ГСМ.

Позже ГПС сообщала, что 23 января 2017 года Т.Аланов был выведен в распоряжение Управления кадров ГПС по итогам служебного расследования, проведенного по заявлению гражданского лица, пересекавшего кыргызско-казахстанскую государственную границу.
Согласно материалам служебного расследования, 17 декабря 2016 года пограничный наряд под командованием майора Т.Аланова воспрепятствовал пропуску груза, следовавшего из Казахстана в Кыргызстан через КПП "Актилек-автодорожный", ссылаясь на отсутствие справки от налоговой инспекции. При этом, по словам заявителя, сам Т.Аланов давал указание подчиненным военнослужащим не пропускать машины заявителя.

Также известно, что Аланов обращался в суд с исковым заявлением к ГПС Кыргызской Республики о признании приказа недействительным и взыскании заработной платы за время вынужденного прогула. На момент начала рассмотрения дела в Первомайском районном суде города Бишкек Аланов обратился в суд заявлением о возврате вышеуказанного искового заявления без рассмотрения.

В решении Первомайского районного суда от 1 августа 2017 года говорится, что суд оставляет без рассмотрения, если истец обратился с просьбой о возвращении заявления, а ответчик не требует разбирательства дела по существу.

Затем его перевели на КПП "Маданият" в Жалал-Абадской области, там ему было присвоено звание подполковника.

Источник - turmush.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1595395680
Новости Казахстана
- Казахстан вышел на уровень стабилизации эпидемиологической ситуации
- В рамках "Экономики простых вещей" одобрены свыше 2 тыс. проектов на полтриллиона тг
- Результаты Антикора за I полугодие
- Минэкологии примет меры по защите озера Кобейтуз
- В Жамбылской области построят казахстанско-российский завод на 1200 новых рабочих мест
- За первое полугодие выдано 676 лицензий на разведку твердых полезных ископаемых
- Тайны сакских курганов: что скрывают древние некрополи на территории Алматы
- Главные санитарные врачи стран ЕАЭС обсудили подготовку документов Союза в условиях пандемии COVID-19 и ослабление действующих ограничений
- Дексаметазон запрещен для употребления в домашних условиях
- Единственный акционер АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" принял решение о реорганизации компании путем присоединения к ней АО "Байтерек девелопмент"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  