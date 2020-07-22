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Армяно-азербайджанская войнушка перешла в вялотекущую фазу пограничных перестрелок
09:10 22.07.2020

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня

В Минобороны Армении заявили, что азербайджанские военные за ночь нарушили режим прекращения огня на границе семь раз. Минобороны Азербайджана заявило, что подразделения ВС Армении нарушили режим прекращения огня 38 раз за сутки.

"На армяно-азербайджанской границе в ночь на 22 июля, а также по состоянию на данный момент сохранялось относительное спокойствие. На отдельных участках границы противник нарушил режим прекращения огня из различного стрелкового оружия семь раз, произведя по армянским позициям 20 выстрелов",- написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook. По ее словам, обстреляны были опорные пункты армянской армии у сел Зил, Айгепар, Чапни, Паруйр Севак, Ерасх, Зангакатун.

В пресс-службе Минобороны Азербайджана сообщили, что с позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари, Джил и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении, обстреляны позиции азербайджанской армии. "Подразделения Вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 38 раз",- уточнили в пресс-службе.

Бои на границе между Тавушской областью Армении и Товузским районом Азербайджана начались 12 июля. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах. Это столкновение стало крупнейшим с момента острой фазы конфликта в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года.

Источник - kommersant.ru
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