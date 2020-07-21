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Рацион Чингисхана, - Хуберт Фильзер
09:24 22.07.2020

21 июля 2020 г.
Хуберт Фильзер | Süddeutsche Zeitung

"Новые археологические находки позволяют заглянуть в будни печально известного монгольского властелина. Как минимум его привычки в питании оказались неожиданно приземленными", - сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Об атаках его войска всадников знали все, их оружия боялись. За два десятилетия Чингисхан завоевал огромную империю. Некогда бедный сирота стал одним из величайших правителей мировой истории, а в конце его правления в 1227 году область его влияния простиралась от Каспийского моря на западе до Японского моря на востоке. Как он выглядел, точно неизвестно до сих пор, как и то, где находится его могила. Это не единственная тайна, которую оставил своим потомкам монгольский правитель".

"Ведь историки и археологи по сей день спорят о том, где именно Чингисхан готовил свои долгие захватнические походы. Так, до сих пор почти не обнаружено археологических следов больших зимних лагерей завоевателя, так называемых "орд". Теперь австралийские ученые обнаружили признаки того, что местечко Аврага в Восточной Монголии, возможно, было главным зимним базовым лагерем Чингисхана. Об этом археологи из команды Джека Феннера из Австралийского национального университета сообщают в новом выпуске научного журнала Archaeological Research in Asia", - передает издание.

"Радиоуглеродное датирование костей и зубов животных из различных районов в Авраге показывает, что во время правления Чингисхана это место действительно было заселено. Хронология данных свидетельствует о том, что Аврага использовалась десятилетиями. (...) "Датирование отлично совпадает с годами жизни Чингисхана", - говорит Феннер. По его словам, Аврага была, вероятно, главным лагерем правителя".

"(...) Датирование основывается на распаде изотопа углерода С14, который поглощается всеми живыми существами на Земле, - поясняет издание. - Так как концентрация изотопа в атмосфере не всегда одинакова, ученым приходится "калибровать" данные, что дает погрешность. Впрочем, совпадения данных о C14 с годами жизни Чингисхана настолько велики, что, по словам Феннера, можно предполагать использование данного места в качестве зимнего лагеря".

Изотопный анализ также позволил ученым заглянуть в будни монголов. "То, что люди и животные некогда употребляли с пищей и водой и что затем откладывалось в костях, зубах и волосах, дает информацию о социальных структурах общества. Сравнение данных из Авраги с другими местами раскопок в Монголии показывает, что в питании различных общественных слоев, по-видимому, не было больших отличий".

"Так, например, в Таван-Толгое, на кладбище элиты Монгольской империи, ученые обнаружили схожие следы, что и в местах, где жили простые монголы. "Нет признаков, указывающих на различные привычки в питании, - говорит Феннер. - Элиты, несмотря на доступ к множеству продуктов питания, питались так же, как простые люди, а именно преимущественно мясом и продуктами животного происхождения". Как минимум в этом пункте могущественный Чингисхан был похож на своих всадников", - пишет Süddeutsche Zeitung.

Источник: Süddeutsche Zeitung

Источник - Инопресса
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