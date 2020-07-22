Украина – государственный переворот как коммерческое предприятие. Ч. 2, - А.Дудчак

09:25 22.07.2020

АЛЕКСАНДР ДУДЧАК | 22.07.2020

Когда вырастут деревья...

О последствиях внешнего управления Украиной



От средств, вложенных в государственный переворот на Украине (Виктория Нуланд называла цифру в 5 миллиардов долларов), американцы ожидают прибыли. Неважно, что народу был продан идеологический товар "второй свежести" – вступление в "европейскую семью", не имевшее никаких перспектив.



Режим, установившийся после переворота, отрабатывает и крупные, и мелкие задачи. Скажем, назначения на доходные должности родственников и друзей высокопоставленных американских чиновников (Хантера Байдена, Девона Арчера и других) было личной платой Петра Порошенко Джо Байдену. Байден в свою очередь немало сделал для организации, финансирования и координации переворота.



Благодаря указаниям Байдена на своем посту оставался скандально известный руководитель украинского "Нафтогаза" А. Коболев. Киев делал все, чтобы производители и продавцы американского СПГ могли повысить рентабельность на европейских рынках и на Украине. Перевыполняя требования МВФ по предоставлению очередного кредитного транша, президент П. Порошенко лично содействовал увеличению цены на газ для населения не на 75%, как настаивал МВФ, а на 100%, о чем он и отчитался Джо Байдену.



Изобретенная этой командой схема с прекращением (якобы) закупок газа в России и замене его газом из Европы, была оглашена А. Яценюком в ноябре 2015 г. Виртуально поставленный из Европы газ обошелся населению Украины минимум в дополнительные 1,5 млрд. долл. за первые 3,5 года "реверсных" поставок. Удивительно, но в соответствии с соглашением, подписанным в последний день 2019 года между "Газпромом" и "Нафтогазом", виртуальный реверс был узаконен. Более того, за газ, потребляемый Украиной, российская сторона платит Украине дополнительные деньги как за поставляемый в Европу. А Украина готова платить за американский СПГ столько, сколь запросят. Смена Порошенко на Зеленского абсолютно ничего не изменила.



27 мая 2020 г. украинским правительством было решено подписать меморандум о сотрудничестве с компанией Louisiana natural gas Exports Inc. (США) по осуществлению поставок СПГ на Украину. Этим документом оговаривается "построение новой газовой инфраструктуры между Польшей и Украиной". В соответствии с меморандумом, объем поставок СПГ из США на Украину должен составить 5,5 млрд. куб. м в год. Цена на газ будет определяться рынком Henry Hub. У этого проекта могут быть негативные последствия и для российских поставщиков газа. Во-первых, американский СПГ может заменить на украинском рынке "реверсный" газ. Во-вторых, за счет полученных за транзит российского газа средств Украина сможет формально финансировать свое участие в этом проекте.



Кроме того, меморандум предусматривает хранение американского СПГ в ПГХ Украины, которые переходят в управление Louisiana Natural Gas Exports, Inc. То есть Украина отдает один из наиболее ценных и немногих оставшихся у нее активов американской компании и превращается в перевалочный пункт для продажи американского СПГ странам Евросоюза.



При этом имеющаяся информация об американской компании, которая планирует поставлять на Украину 5,5 млрд. куб. м газа, не подтверждает ее возможности выполнить взятые на себя обязательства. Высока вероятность того, что Украину используют в новых коррупционных схемах, опираясь на опыт перепродажи российского или контрабандного донбасского угля на Украине по европейским ценам плюс стоимость доставки из Европы. Или продавая электроэнергию украинским предприятиям, выработанную на обычных ТЭЦ, под видом дорогой "зеленой генерации". Так может произойти и с "американским СПГ", под видом которого будет продаваться СПГ, получаемый ближе. Не исключено, что это может быть и газ Ямала. Если за основу будет взята цена на газовом хабе Henry Hub, то с учетом затрат на сжижение, транспортировку в Европу, доставку на Украину конечная цена может превысить цену российского газа в 4 раза. Как писал Маркс, "при 300% прибыли нет такого преступления, на которое капитал не рискнул бы пойти, хотя бы под страхом виселицы".



В подписанном Украиной меморандуме с МВФ в условиях на получение второго транша от Киева требуется внести изменения в Устав НАК "Нафтогаз Украины" и отменить постановление кабмина, в соответствии с которым правительство получало право назначать руководителя "Нафтогаза" и членов правления без согласования с наблюдательным советом. А в наблюдательном совете сидят американцы…



В соответствии с тем же меморандумом, с 1 июля 2020 г. население за газ для кухонных плит и для отопления в частном секторе будет платить по рыночным ценам; прекращает действие постановление кабмина №867 об обязательном предоставлении специальных услуг на поставку газа домохозяйствам. Переход на "рыночные цены" означает, что население переводят на газ по тарифам, как для промышленности, которые в мае 2020 года были на 70% выше, чем цены для населения. На плечи населения ляжет теперь и капитальный ремонт изношенных сетей.



По прошествии шести с половиной лет после февральского переворота представляется, что вести переговоры с киевским режимом о взаимовыгодном сотрудничестве бесперспективно. Прежде всего, потому, что интересы населения в круг интересов украинской (полу)колониальной администрации не попадают. Выгодные предложения, ограниченные сферой экономики, недостаточны для того, чтобы обеспечить добрососедские отношения. Прямая экономическая выгода, которая должна была бы подводить государства одного культурно-исторического ареала к тесному сотрудничеству, обесценивается пропагандой СМИ, жужжанием густого роя активистов всевозможных НКО, преследованиями русского языка, фальсификациями истории одного народа, разделенного государственными границами 1991 года.



На Украине после появления этих границ были уничтожены целые отрасли промышленности. Был потерян (безвозвратно?) научно-технический потенциал уникальных производств, происходит катастрофическое сокращение населения, гибнут люди в тлеющей гражданской войне. У киевской марионеточной администрации нет ни задач, ни желания, ни планов улучшать жизнь населения; миссия "самостийной державы" определяется извне, она не предусматривает улучшения положения народа. По той же причине Киев саботирует все мирные инициативы в отношении Донбасса.



Украинские власти очевидным образом недоговороспособны. Они не могут самостоятельно принимать решения в том числе по Донбассу, но это не означает, что нужно прекращать какие-либо переговоры с украинской стороной или выходить из Минских соглашений. Минск – одна из площадок, на которой можно и нужно неустанно демонстрировать, чего на самом деле стоит нынешний киевский режим.



Попыткам превращения Украины в плацдарм для атак на Россию необходимо противостоять по широкому фронту; нельзя отдавать на окончательное съедение Западу народ и территорию бывшей общей Империи, бывшего общего Союза. Это работа на дальнюю перспективу. Работа с той самой "мягкой силой", резервы которой и сегодня колоссальны, но эффективность которой вряд ли превышает 5% от имеющихся возможностей.



…Рассказывают, что маршал Франции Лиотэ (1854-1934), воевавший в молодые годы в Алжире и сильно страдавший от палящего субтропического солнца, приказал однажды высадить вдоль дороги к его резиденции деревья, которые давали бы тень. На замечание офицера штаба о том, что деревья вырастут лет через 20-50, не раньше, Лиотэ ответил: именно поэтому работу следует начать сегодня.



Так и в отношениях с Украиной: работу следует начинать сегодня. Даже если деревья вырастут лет через 20-50.