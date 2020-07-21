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Соединенные Штаты все глубже погружаются в кризис Covid-19, - Адриан Жольмес
09:30 22.07.2020

21 июля 2020 г.
Адриан Жольмес | Le Figaro

"(...) Соединенные Штаты стоят перед лицом прогрессирующей эпидемии Covid-19, ситуация еще больше осложняется тем, что санитарная проблема стала политическим делом. Цифры указывают на быстрое увеличение числа случаев по всей стране, а в некоторых местах частота госпитализаций приближается к максимальной вместимости больниц, и Соединенные Штаты пытаются принять необходимые меры для сдерживания пандемии", - пишет корреспондент Le Figaro в Вашингтоне Адриан Жольмес.

"Для президента Дональда Трампа, как кандидата на собственное переизбрание, разочарованного тем, что экономика возвращается к своему уровню начала года, а он не может проводить предвыборные митинги, тема Covid-19 становится все более и более похожей на атаку, направленную лично против него. Трамп решил возобновить свои регулярные пресс-конференции по эпидемии, и к цифрам по ее поводу он относится также, как и к текущим неблагоприятным для себя опросам, по результатам которых он оказывается позади своего конкурента-демократа Джо Байдена: все это ложная информация, ею манипулируют его противники, чтобы причинить ему вред. По мнению президента США, самый сложный период уже позади, вирус отступает, и пришло время возобновить экономическую деятельность и вновь открыть школы, - передает автор статьи. "Количество случаев растет, потому что у нас лучшие в мире тесты, и мы проводим больше тестов", - повторял президент в воскресенье на Fox News. "А когда вы говорите о смертности, то я думаю, что все наоборот. Я думаю, что у нас один из самых низких показателей смертности в мире".

"На самом деле, пандемия не показывает никаких признаков замедления. После того, как в период с марта по апрель ее на некоторое время удалось сдержать посредством карантинных мер, принятых большинством штатов и рекомендованных федеральным правительством, эпидемия возобновилась одновременно с восстановлением экономической активности", - пишет Le Figaro.

"(...) Нет никаких сомнений в том, что у нас сейчас наблюдается рост, - сказал адмирал Бретт Джируар, помощник министра здравоохранения и социальных служб, который руководит деятельностью администрации по тестированию Covid-19. - У нас больше случаев, чем неделю, две недели, три недели, четыре недели назад, в основном, в южных штатах страны... Это совершенно ясно".

"Мы могли бы обратить развитие этой эпидемии вспять, если бы все носили маску в течение следующих четырех-шести недель", - пояснил в понедельник Роберт Редфилд, директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

"(...) Но даже столь безобидная мера стала предметом политического раздора. Дональд Трамп, которого в этом месяце впервые видели в маске на публике, по-прежнему отказывается сделать этот аксессуар обязательным. "Я хочу, чтобы люди могли пользоваться определенной свободой", - сказал Трамп. "Я не согласен с утверждением, что если каждый носит маску, то все исчезнет". (...) Все же в понедельник президент США, похоже, изменил свою позицию, он даже назвал ношение маски "патриотическим" жестом. "Многие люди говорят, что носить маску патриотично, когда ты не можешь соблюдать дистанцирование. И никто не патриотичен более, чем я", - написал он в Twitter.

Источник: Le Figaro

Источник - inopressa.ru
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