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Кремль "вмешивался в голосование по независимости Шотландии", - The Times
09:53 22.07.2020

20 июля 2020 г.
Кэролайн Уилер, Тим Шипман и Джон Бутман | The Times

"Российское вмешательство, возможно, повлияло на решающие референдумы в Великобритании, касающиеся как независимости Шотландии, так и членства в ЕС, согласно давно ожидаемому докладу об угрозах, которые Кремль представляет для британской демократии", - пишет The Sunday Times.

"Как ожидается, доклад по России, составленный Комитетом по разведке и безопасности, вызовет обеспокоенность по поводу вмешательства Москвы в некоторые аспекты шотландской политики, включая давно идущую кампанию за независимость", - отмечается в публикации. Это происходит "спустя несколько дней после того, как министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что есть высокая вероятность того, что российские "игроки" вмешались во всеобщие выборы в декабре".

"(...) Доклад, который обнародуется более чем через год после завершения его составления в марте 2019 года, также, как ожидается, вскроет, что вмешательство России могло повлиять на референдум по "Брекзиту" в июне 2016 года, но эффект был "не поддающимся количественной оценке". (...) Доклад, которому предшествовало 18-месячное расследование, также, как ожидается, поднимает вопрос о политических пожертвованиях богатых россиян в качестве темы для беспокойства", - указывает издание, напоминая, что "член парламента-тори Марк Притчард, который сейчас заседает в Комитете по разведке и безопасности, получил пожертвование от компании, частично управляемой российским бизнесменом Александром Темерко. Согласно реестру финансовых интересов членов, в июне Притчард принял пожертвование в размере 5 тыс. фунтов от Aquind, которая стоит за планами прокладки электрического кабеля стоимостью 1,2 млрд фунтов стерлингов под Ла-Маншем".

"Темерко, который работал в российском министерстве обороны, является одним из российских доноров партии, которые лично близки к премьер-министру. Он тепло отзывался о своем "друге" Борисе Джонсоне и пожертвовал консерваторам более 1,3 млн фунтов", - пишет The Sunday Times.

"В этом месяце выяснилось, что одно из лиц, стоящих за Aquind, получило анонимность в Реестре британских юридических лиц. Имена лиц, обладающих значительным контролем над такой компанией, обычно публикуются в соответствии с антикоррупционными правилами. Тем не менее, тайный покровитель подал заявление о том, чтобы его имя было сохранено в секрете согласно исключению, которое распространяется на людей, которые могут подвергнуться риску "серьезного насилия или запугивания", если их имя будет обнародовано (...)", - сообщается в публикации.

Источник: The Times

Источник - Инопресса
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