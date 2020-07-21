Кыргызстан. Коронавирус и революция сознания, - К.Союнов

10:02 22.07.2020

КЫРГЫЗСТАН. КОРОНАВИРУС И РЕВОЛЮЦИЯ СОЗНАНИЯ

Автор - Курбан Союнов

Уже даже самый ленивый отписался в соцсети относительно недовольства и неготовности правительства страны к эпидемии, в социальной сети Facebook затеян даже флешмоб с просьбой начать процедуру импичмента. И негодование народа понять можно – людей заперли по домам без средств к существованию еще во время первой волны эпидемии, сейчас же ситуация многократно хуже.



В Кыргызстане, как и в остальных слаборазвитых странах человек сам себе ежедневно зарабатывает на пропитание на следующий день, или на свой собственный ужин. В отсутствие какой бы то ни было социальной поддержки перерыв хотя бы в один день означает отсутствие еды на следующий день, невыплаченный кредит и прочие "прелести" нашей феодально-капиталистической экономики.



Отечественные капиталисты навстречу простому народу не идут – банки не ввели мораторий на кредитные обязательства, Национальный банк ограничился какими-то невразумительными и беззубыми рекомендациями, которые закредитованному под ростовщические проценты населению как мертвому припарка. Цены на лекарства в аптеках строго по заветам идеолога либерализма Милтона Фридмена моментально взлетели вслед за спросом. Как пел персонаж в мультфильме "Остров сокровищ": "Делай деньги, делай деньги, а все остальное дребедень".



Часть политиков и криминальных авторитетов (а зачастую это одно и то же) из популистских соображений 1-2% заработанного на эпидемии, на серых схемах и откатах до эпидемии с большой помпой дарит "облагодетельствованному" населению. Но ситуации это естественно не меняет – присвоенные, а иной раз просто наворованные 98% никуда из карманов базаркомов-недоолигархов не деваются.



Президент Жээнбеков выступил с заявлением, что система здравоохранения будет серьезно реформирована, в чем есть сильные сомнения. Вся история нашего 30-летнего существования говорит о том, что вместо сноса старой покосившейся саманной мазанки, власть ограничится перекраской мебели в другой цвет. Так что реформы или их отсутствие равно не сыграют никакой позитивной роли. Есть правда стойкое подозрение, что так называемое реформирование системы здравоохранения обернется дальнейшей деградацией полумертвого здравоохранения, теперь уже до нуля, до Афганистана и Сомали, где функции врачей выполняют имамы мечетей, а функции больниц не выполняет ничто.



Мы все понимаем, что в регионах медицинская система отсутствует как таковая, 1053 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) представляют из себя зачастую старые разгромленные здания без элементарного оборудования с одним-двумя работниками сомнительной квалификации. Но даже эти ФАПы финансировать нет никаких средств, хилые дотационные бюджеты аильных

округов не находят средств даже на финансирование самых простых статей расходов.



Бюджет республиканский и до эпидемии был хронически дефицитным, а теперь на многие годы вперед он и вовсе – банкрот. О какой реформе идет речь, что и где будет реформироваться непонятно, скорее всего все пойдет по накатанной схеме: выпустят бумажку, сочиненную многократно перетасованной колодой отечественных и заезжих грантоедов, где напишут некий список пожеланий без конкретного ресурсного обеспечения (так как ресурсов нет) и пустят ее в народ, громко назвав это "масштабной реформой здравоохранения". А через несколько лет, когда никаких результатов достигнуто не будет уже и спрашивать вполне возможно будет не с кого.



В недалекие социалистические времена проблема решалась просто, каждый совхоз и колхоз за свое счет содержал социальную инфраструктуру, а поскольку как форма организации они были многократно эффективнее нынешних примитивных мелкотоварных хозяйств, громко ныне обозванных "фермерскими предприятиями" то проблем с поддержанием работоспособности социальной инфраструктуры не возникало. Были возможности даже привлекать молодых специалистов, получивших образование в городе. На сегодняшний день все вернулось примерно к ситуации конца XIX века в колониальном Туркестане: количество мечетей многократно превышает количество учреждений здравоохранения, даже таких где оказывается самая незначительная помощь. Впору уже двери мечетей для больных открывать, - но только толку от такого милосердия от пребывания в неприспособленном и не оборудованном для лечения помещении будет немного, или его не будет вообще.



Да и как можно реформировать одну отрасль насквозь больного государства, которому даже один из самых дотационных регионов России – Чеченская республика отправляет гуманитарную помощь в виде масок и костюмов защиты?

До чего скатилась "древняя и великая 2200-летняя государственность"?



История с импичментом Жээнбекова имеет странный окрас и дурной вкус. Потому что эта история в очередной раз подтверждает грустную мысль: общество так и не избавилось от инфантилизма и верит в простые и быстрые решения. Ни разу за 30 лет ни одна насильственная смена правления не привела к коренному перелому и улучшению ситуации. Что решит замена "Соке" на любого другого? Ничего.



Но общество продолжает веровать в простые решения и эфемерное "а вот при нем было все-таки лучше…". Потому что эта надежда самая простая, а отдернув это простое решение все сразу увидят, что за ним ничего нет.



До сих пор эта слепая надежда на олигархат, на то что его интересы каким-то образом совпадают с интересами простого народа, имеет последователей. Общество поражено конформизмом и соглашательством. Разделено на кланы, племена и теперь уже даже и дворы, каждый из которых стоит за своего маленького "олигарха". Балом правит дремучий национализм и религиозный экстремизм, брат тот кто одной крови или религии с тобой. Если в Киргизской ССР главным лозунгом было слово МИР, то сегодня в почете лозунги религиозного и кланового характера, направленные на разъединение и разобщение общества.



Отечественные олигархи начали разбегаться как тараканы-прусаки из разоренного и отравленного их экскрементами убежища: Но многие не имеют элементарно такой возможности, так как корабль тонет и выскочившие с корабля тараканы сейчас же тонут в воде, а плот соорудили совсем уж немногие.



Некоторые наши богачи и чиновники, заболев, летят на частных самолетах за границу. Об этом даже написала турецкая газета Milliyet. Имеют возможность. Но народ тем временем продолжает сам бороться и умирать, безо всякой надежды отбыть на лечение. Если турецкая статья правдива (а опровержения до сих пор не последовало), то это в очередной раз подтверждает, что хорошо тараторящий по-кыргызски олигарх - это никакой простому работяге не друг, он во сто крат хуже любого инородца / иноверца. Выродилось поколение славных героев типа Тулебердиева, презревших националистическо-фашистскую шваль и готовых пожертвовать своими жизнями за интересы народа, из каких бы национальностей он ни состоял. Теперь в моде другие герои, славные другими достижениями – наворовавшие узаконенными способами и вовремя сбежавшие за границу.



Но все это загораживает главное – растерянность и незнание ответа на вопрос: Что делать дальше? Врачи? За 30 лет их количество на 10 тысяч населения упало вдвое и это не водители автобусов. Врачей на ускоренных курсах не подготовишь. За 30 лет после введения платного медицинского образования образовалось целое поколение врачей, купивших если не весь диплом, то хотя бы пару экзаменов. Но даже таких врачей сегодня не хватает. Оборудование? – Но наши врачи не умеют работать с современным оборудованием. Просто современный аппарат искусственной вентиляции легких это высокотехнологичный прибор, работе с которым требуется еще дополнительно обучаться а откуда взять такие приборы и врачей способных обучаться работе с современной техникой…



Сделать медицинское образование наконец бесплатным, набирать не тех у кого есть деньги, а тех кто хочет работать по призванию, направлять медиков по квоте в регионы, поднимать уровень медицины и здоровье граждан? – но на это никогда не пойдут коррумпированное руководство медицинских ВУЗов, сидящее на финансовых потоках студентов и профильные министерства, извлекающие свою выгоду.



Так что все эти потуги в виде предстоящих "реформ" так и останутся простым перекрашиванием мебели из зеленого цвета в синий в развалившейся саманной халупе. Без налаживания крепкой социалистической системы на местах и в городах все попытки заранее обречены на провал.



Курбан Союнов