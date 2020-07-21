Сурочиный жир как средство от COVID-19, - Исмаил Даиров

10:11 22.07.2020

СУРЧИНЫЙ ЖИР – КАК ВОЗМОЖНОЕ СРЕДСТВО ПРОТИВ COVID-19 И ПНЕВМОНИИ



Сегодня во всех ведущих специализированных научных и фармакологических лабораториях мира ведутся интенсивные исследования по поиску и разработке лекарств и вакцины против коронавируса, тратятся огромные деньги на эти исследования. Раздаются обещания, что к концу этого года чудодейственная вакцина будет изобретена и человечество справится с этой напастью. Другими словами, поиски ведутся в направлении синтеза новой вакцины или лекарства.

Между тем, в медицине также известны и природные средства, которые также используются для лечебных целей и могут быть не менее, а может быть и более, эффективнее, чем синтетические лекарственные средства.



В статье "Зеленая экономика" на примере "мягкого золота", опубликованной в июне 2012 года на сайте Akipress, автором предлагалось разработать специальную программу разведения сурка с точки зрения экологической ценности этого зверька. И в случае разработки и реализации такой программы помимо своей экономической ценности в виде значительных валютных поступлений сурок мог бы сыграть большую роль и в развитии фармацевтической отрасли республики.

Приведем некоторые выдержки из той статьи.



"…б) Наряду с ценным мехом, который можно использовать для пошива дорогих пушно-меховых изделий, и направлять на экспорт, он обладает не менее и даже более ценным продуктом – жиром, который используется для лечения и профилактики множества болезней. Особенно эффективен сурчиный жир для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, бронхолегочных и простудных болезней включая все виды туберкулеза. Также жир незаменим своими лечебными свойствами при лечении различных ожогов, кожных заболеваний и для укрепления организма человека. Сурчиный жир особенно рекомендуется употреблять людям в чьи легкие попадают вредные вещества, а это не только те, кто работает на вредных производствах, но и обычные горожане.



Сурок это растительноядное животное, которое питается исключительно экологически чистыми растениями. Именно поэтому сурчиный жир содержит в себе огромное количество питательных целебных веществ, а также минеральных. Исследованиями доказано, что жир сурковый является экологически чистым продуктом. По эффективности во многих случаях превосходит барсучий жир. …



г) Реализация такой программы вдохнет жизнь в легкую, фармацевтическую, парфюмерную промышленность республики, активизирует научный потенциал, потребует подготовки новых кадров в вузах республики…"

Сегодня, когда мы практически полностью зависим от импортных лекарств и выбрасываем огромные деньги на их приобретение, имеет смысл более пристально рассмотреть возможность использования отечественного сырья в борьбе с коронавирусом и пневмонией путем разработки собственного лекарства. Это тем более важно, что за второй волной пандемии возможна и третья и четвертая.



Очевидно, что в условиях бедственного положения, в котором оказались широкие массы населения, слабости системы отечественного здравоохранения к возникающим и будущим вызовам, крайней недостаточности финансовых ресурсов, представляется целесообразным опробовать и этот метод лечения больных.



Технология изготовления сурчиного жира имеет свои тонкости и особенности, как, по-видимому, и лечебная процедура его применения, но для использования такого метода лечения необходимо создание специальной группы компетентных ученых и исследователей, которая бы провела соответствующие исследования этого вопроса.

Учитывая, что сурок начинает залегать в спячку со второй половины августа, нужно успеть до его залегания в спячку провести опытно-экспериментальные исследования этого вопроса. И в случае успешности таких исследований, вероятность которых представляется достаточно высокой, начать заготовку сурчиного жира в количествах необходимых для лечения больных в этом году до его залегания в спячку.



Более того, в случае успешности этих исследований и излечивания больных мы сможем предъявить миру свой запатентованный метод борьбы с COVID-19 и пневмонией, а это кроме решения этой проблемы в самой республике, опять-таки может быть источником значительных валютных поступлений, о чем и говорилось в вышеупомянутой статье от 2012 года.



Конечно, сурок является носителем другого опасного заболевания – бубонной чумы, но это не мешает многим охотникам ежегодно заготавливать этого сурка в массовых количествах. Так, в 60-х годах по Кыргызстану системой потребкооперации заготавливалось свыше 100 тыс. шкурок ежегодно, в начале 90-х свыше 20 тысяч штук. Безусловно, все эта работа должна проводиться профессионалами с соблюдением всех мер безопасности и под строгим контролем противочумных станций, которые, надо полагать, еще сохранились в системе отечественного здравоохранения.



В заключение, хотелось бы подчеркнуть, что предлагаемый способ борьбы с COVID-19 и пневмонией для проведения исследований требует срочной и твердой политической и финансовой поддержки со стороны правительства, заинтересованности научного и бизнес-сообщества страны. Времени остается очень мало.



Исмаил Даиров