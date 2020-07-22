Тайны сакских курганов: что скрывают древние некрополи на территории Алматы

12:35 22.07.2020

На территории, где сегодня расположен крупнейший город Казахстана, некогда было много сакских курганов. Появилось даже сравнение этой местности с египетской Долиной царей. А что сегодня стало с погребальными комплексами на территории Алматы? Ведутся ли археологические исследования? И есть ли шанс найти здесь "родственников" иссыкского "Золотого человека"?



Марина Хегай, 21 июля 2020



Похоронный фэншуй

Курганные могильники на территории города Алматы начали изучать во второй половине XIX века. Они представляют собой земляные насыпи в виде усеченного конуса, находящиеся над погребальной ямой. По довоенным сведениям краеведа Бориса ДУБЛИЦКОГО, было выявлено порядка 50 курганов, им же составлены наиболее полные их описания по состоянию на 30–40-е гг. XX века. В настоящее время большинства этих объектов уже не существует – раскопаны, но в основном уничтожены современной застройкой.

Согласно Государственному списку памятников истории и культуры местного значения (от 2010 года), сохранилась примерно пятая часть из ранее известных – среди них есть курганы в аварийном состоянии, где-то – только остатки.

На сегодня самым крупным курганным погребением на территории города (после расширения границ Алматы) считается Боралдайский могильник, который расположен в одноименном археологическом парке на северо-западной окраине мегаполиса.

Высота главного его кургана – 14 м, диаметр – 150 м. Сам могильник представляет собой цепь из 52 курганов, составляющих, несмотря на свою протяженность, единый и целый ансамбль.

– Есть второй по размеру объект в городе, который называется "Могильник РЖВ ТЭЦ-2", рядом с Западным кладбищем. Недавно там был скандал, когда строили модульную больницу для больных с коронавирусной инфекцией, – археологи переживали, чтобы строители не задели его, – рассказывает Мурат НУРПЕИСОВ, археолог, заведующий отделом выставок и конференций Центра сближения культур МКС РК. – Постепенно по заказу акимата этот объект каждый год исследуется. Считаю, что это правильно, потому что данная территория все равно уйдет под застройку. Там самый большой курган высотой 6 м и диаметром около 100 м. На нем стоит тригонометрический знак, возможно, из-за него он пока сохраняется. В настоящее время раскопали 6 курганов небольшого размера. Они находятся далеко от Боралдайского парка. Как-то музеефицировать их сложно, тем более сделать привлекательными для туристов. Во-первых, рядом проходит дорога, во-вторых – вокруг есть различные постройки.

Согласно книге "История Алматы", историко-культурный ландшафт РЖВ представлял собой следующее.

Основные крупные некрополи сакского времени были расположены по обоим берегам реки Большая Алматинка, как бы спускались по наклону от предгорий на равнину и хорошо просматривались с любой стороны. Они маркировали все это многокилометровое пространство.

– Есть определенные мифологические воззрения, почему могильники располагались именно вдоль рек. В связи с этим интересны этнографические параллели, отмеченные в XIX веке Джоном ГРЭЕМ. В Китае есть известный труд – "Похоронный фэншуй", на него идут частые ссылки у Джона Грэя в книге "Древний Китай". Там указывается, что места для похорон выбирали специалисты – геоманты, и, как правило, захоронения располагались на склонах холмов и берегах рек. Тот же самый крупный Боралдайский курган стоит между 2 реками – с одной стороны Боралдай, с другой – Большая Алматинка, – говорит Мурат Нурпеисов.

По его словам, среди курганов были и такие, которые служили прообразом храмов, центром астрономических наблюдений. Об этом говорил еще немецкий археолог Анатолий НАГЛЕР, он впервые высказал эту идею на материалах курганов Северного Казахстана и Сибири. Курганы с уплощенной площадкой служили местом, где проводились какие-то ритуальные действия. Все эти ритуалы подчинены определенной мифологии того времени, которая очень часто была завязана на окружающей территории. Ландшафт Алматы очень хорошо подходит для таких практик.



Царские курганы эвакуированы?

Ученые считают, что все крупные курганы, возведенные руками древних саков, некогда проживавших здесь, относятся к царским захоронениям.

– Вся система, возможно, взята из китайской традиции. Об этом мы можем прочитать в ранней книге Кемаля Акишева "Памятники саков и усуней в долине реки Или", – рассказывает археолог. – Там впервые описано, что в китайских источниках есть такая градация погребальных сооружений: членам царского рода положены одни размеры курганов, вельможам – другого размера и, соответственно, рядовым воинам – самые скромные. По всей вероятности, эта система практиковалась и здесь. Поэтому элитарные царские курганы отличают внушительные размеры. Их было достаточно много на территории Алматы.

Те курганы, которые находились в районе Плодоконсервного комбината и спускались в микрорайон "Тастак", несомненно, царские.

А те, что были на территории "Орбиты", – не очень большие. Один большой курган раньше располагался ниже Щепкина – Рыскулбекова. До сих пор есть 2 кургана на территории Ботанического сада – они метра два высотой и диаметром не более 20 метров, благо что сохранились. Территория Алматы по средоточию сакских могильников и по находкам культовых вещей – бронзовых котлов и жертвенников, по мнению Кемаля АКИШЕВА, является крупнейшим ритуально-религиозным центром того времени.

В рядовых небольших курганах обычно археологи находят собственно сам скелет и погребальный инвентарь: керамические горшки, бронзовое зеркало, может быть нож, какие-то украшения – если это, например, женское захоронение.

Найти нетронутое царское погребение – удача всей жизни для любого изыскателя.

– По идее, в больших курганах царского статуса должны быть богатые погребения, похожие на те, что нашли в кургане "Иссык", где был найден "Золотой человек", – продолжает Нурпеисов. – За последние годы в Казахстане обнаружили много "Золотых людей", но у нас, на юге, иссыкская находка остается пока единственной. В то время, когда саки здесь жили, известно, что эти курганы охранялись, естественно, подвергнуться ограблению они не могли. Когда-то в Алматы работал башкирский археолог Рамиль ИСМАГИЛОВ, который раскопал несколько десятков больших сакских курганов. Так вот, он высказывал такую точку зрения касательно объектов в Семиречье и Южном Казахстане: когда саки уходили, они своих царей забрали с собой. В основной своей массе захоронения эвакуированы, это его термин. Те курганы, которые он исследовал, поражают своей стерильностью. Но такого не может быть, например, при грабеже, чтобы прямо чисто было, понимаете? А там нет не то что золотых или бронзовых вещей, даже фрагменты керамических изделий напрочь отсутствуют. Если учитывать существовавший культ почитания своих царей у саков, эта точка зрения имеет место быть.

У них был обычай, который описан у Геродота, когда царь умирал, его бальзамировали и возили по всем родам в течение… года и только потом хоронили.

Так вот, возвращаясь к теории Исмагилова, саки могли увозить тела своих царей в те земли, куда они уходили. То, что они были вытеснены с этих территорий, это однозначно.



Современные находки

Что касается современных археологических исследований на территории южной столицы – время от времени они ведутся. Так, например, в микрорайоне "Кок-Кайнар" вплоть до прошлого года шли раскопки. Самым удачным для археологов оказался 2014 год.

– Мы копали осенью 2 кургана с западной стороны современного мусульманского кладбища, которые попадали под застройку теплотрассы, – вспоминает Мурат Нурпеисов. – В одном нашли костяк, а во втором – уникальное золото. Золотую фигурку кошачьего хищника, изготовленную из 2 штампованных рельефных пластин, впоследствии соединенных в единую скульптурную фигурку техникой пайки. Фигурка была сильно деформирована – согнута по линии живота. Она, вероятно, представляла собой элемент магической композиции головного убора. Аналоги довольно многочисленны в комплексах раннего железного века Евразии.

Другая ценная находка из этого же кургана – золотая пластинка с изображением хищной птицы. Ее ширина – 1,8 см, высота – 2,2 см, изготовлена техникой штамповки. На поверхности пластины имеются 3 отверстия для крепления ниткой. Данное изображение можно трактовать как геральдическое. В 2018 году мы снова туда вернулись, были обнаружены женский и мужской костяки и чуть-чуть золота.

В 2015 году экспедицией "Объединения музеев города Алматы" был исследован большой сакский курган на ул. 20-я линия.

– Он был высотой 6,2 м, диаметром 48 м. Это сложное, уникальное сооружение. Курган был сооружен из больших пахсовых блоков, поставленных ступенчато друг на друга. Внутри блоков и вокруг основания конструкции существовали дренажно-контрфорсные каналы, служащие для сбора и отвода проникающей влаги. Верх кургана – большая плоская площадка, покрытая камнем. В южной части насыпи почти у самого верха фиксируется небольшой столбик (50 см) из бентонита, который мог также быть каким-то ориентиром. Это позволяет предполагать, что исследованный объект был полифункциональным и главным его назначением было отправление культов календарного характера.

Этот курган мы до конца не раскопали в силу того, что весь могильник уничтожен и вокруг существует плотная городская застройка. Буквально через 100 метров от него был еще один курган – в 2017 году он был снесен и раскопан в связи со строительством какого-то объекта.

Алматы, к сожалению, застроен, если бы здесь было чистое поле – мы бы находили большое количество древних поселений. Одно из таких – усуньское – есть вверх по улице Дулати, выше Парка Первого Президента.

В целом на территории нашего города еще с XIX века очень частое явление – находки бронзовых изделий: котлов, жертвенников высокого художественного качества и т. д.

Это прекрасные вещи, сомневаюсь, что в наше время мастера смогут их повторить. Сейчас такие предметы, как правило, покупаются музеями. Думаю, что музеи правильно делают, иначе все эти вещи уходят к частным антикварам, а оттуда вывозятся за пределы страны.