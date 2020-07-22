|14:18 Погромы церквей как симптом ползучей революции, - Сергей Худиев
14:11 Окончательный переход России на чью-либо сторону в конфликте опасен для самих Армении и Азербайджана, - С.Маркедонов
14:07 Сдерживание без мира. Почему между Арменией и Азербайджаном опять бои, - Томас де Ваал
13:42 Токаева возмутило "повальное бескультурье" казахстанцев на озере Кобейтуз (видео)
13:40 Подковерная борьба в Триполи обостряется. Пока Турция готовится к войне с Египтом, ее "ливийский тыл" разваливается, - "НГ"
12:48 Агентство трудовой миграции Узбекистана возглавил наманганец Мухаммадзокир Маматхонов
12:35 Тайны сакских курганов: что скрывают древние некрополи на территории Алматы
11:52 Армяно-азербайджанский конфликт. Ситуация развивается в очень опасном направлении, - М.Юсин
10:11 Сурочиный жир как средство от COVID-19, - Исмаил Даиров
10:02 Кыргызстан. Коронавирус и революция сознания, - К.Союнов
09:53 Кремль "вмешивался в голосование по независимости Шотландии", - The Times
09:30 Соединенные Штаты все глубже погружаются в кризис Covid-19, - Адриан Жольмес
09:25 Украина – государственный переворот как коммерческое предприятие. Ч. 2, - А.Дудчак
09:24 Рацион Чингисхана, - Хуберт Фильзер
09:10 Армяно-азербайджанская войнушка перешла в вялотекущую фазу пограничных перестрелок
08:28 Скоропостижно скончался разоблачитель бардака в КыргызПогранСлужбе подполковник Аланов
08:08 Луцк. Гомик и укр-нацист ("азовец") Кривош захватил автобус с заложниками и заставил УкрПреза Зеленского нести в эфире какую-то чушь
07:12 КырВыборы-2020. Как провести кампанию, чтобы не попасть в правовой вакуум, - Д.Подольская
00:58 Китай может остаться без зимней Олимпиады из-за уйгур, - В.Скосырев
00:49 Саудовский кронпринц делает контрольный выстрел в оппозицию, - И.Субботин
00:41 Уродливые гримасы молдавской демократии, - А.Цуканова
|Агентство трудовой миграции Узбекистана возглавил наманганец Мухаммадзокир Маматхонов
12:48 22.07.2020
Назначен глава Агентства трудовой миграции
Директором Агентства по вопросам внешней трудовой миграции назначен Мухаммадзокир Маматхонов, работавший начальником Главного управления занятости Наманганской области при Минтруде.
Директором Агентства по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана назначен Мухаммадзокир Маматхонов, сообщила пресс-служба агентства.
До этого назначения он с 2018 года работал начальником Главного управления занятости Наманганской области при Минтруде.
Мухаммадзокир Маматхонов (1974 г. р.) окончил Наманганский инженерно-экономический институт (2006) и Высшую школу бизнеса и управления при Национальном агентстве проектного управления при президенте (2012).
С 1998 по 2016 год занимал различные должности в государственных налоговых инспекциях Папского, Чустского, Нарынского районов, города Намангана и Наманганской области, а также в хокимиятах Наманганской области и Уйчинского района. С 2016 по 2017 год был хокимом Янгикурганского района.