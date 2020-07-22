Агентство трудовой миграции Узбекистана возглавил наманганец Мухаммадзокир Маматхонов

12:48 22.07.2020

Назначен глава Агентства трудовой миграции

Директором Агентства по вопросам внешней трудовой миграции назначен Мухаммадзокир Маматхонов, работавший начальником Главного управления занятости Наманганской области при Минтруде.



Директором Агентства по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана назначен Мухаммадзокир Маматхонов, сообщила пресс-служба агентства.



До этого назначения он с 2018 года работал начальником Главного управления занятости Наманганской области при Минтруде.



Мухаммадзокир Маматхонов (1974 г. р.) окончил Наманганский инженерно-экономический институт (2006) и Высшую школу бизнеса и управления при Национальном агентстве проектного управления при президенте (2012).



С 1998 по 2016 год занимал различные должности в государственных налоговых инспекциях Папского, Чустского, Нарынского районов, города Намангана и Наманганской области, а также в хокимиятах Наманганской области и Уйчинского района. С 2016 по 2017 год был хокимом Янгикурганского района.