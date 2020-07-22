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Токаева возмутило "повальное бескультурье" казахстанцев на озере Кобейтуз (видео)
13:42 22.07.2020

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказал возмущение по поводу ущерба, нанесенного озеру Кобейтуз в Акмолинской области. Об этом Глава государства написал на своей странице в Twitter, передает Tengrinews.kz.

"Продолжается повальное бескультурье граждан в местах отдыха на природе. Справедливое возмущение вызвал фактически необратимый урон, нанесенный нашими соотечественниками уникальному "розовому" озеру Кобейтуз.

Эти негативные факты вновь обнажили проблему экологического просвещения подрастающего поколения. Министерства образования, экологии, информации должны рассматривать эту задачу как приоритетную.



Азаматтардың табиғи демалыс орындарындағы жаппай мәдениетсіздігі тоқтамай тұр. Отандастарымыздың ерекше қызғылт түсті "Көбейтұз" көліне келтірілген орасан зор зиянға қатысты алаңдаушылығы орынды.

Бұл жағымсыз әрекеттер өскелең ұрпаққа жүргізілетін экологиялық ағарту жұмыстарының түйткілдерін ашып берді. Білім, Экология, Ақпарат министрліктері бұл мәселені жұмыстарының басым бағыты ретінде қарастыруы керек", - написал Токаев.

Этим летом розовое озеро Кобейтуз стало излюбленным местом отдыха жителей столицы и области. Фотографии оттуда удивляли всех в социальных сетях.

Однако предприимчивые дельцы начали собирать соль со дна озера и продавать в качестве лекарства от разных болезней, в том числе от коронавируса. Из-за этого водоем превратился из розового в черный.

В Минэкологии планируют наказать продавцов соли. Сейчас дорогу к озеру закрыли.

Источник - Tengrinews.kz
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