Сдерживание без мира. Почему между Арменией и Азербайджаном опять бои, - Томас де Ваал

14:07 22.07.2020

У России, США и ЕС есть достаточно инструментов для сдерживания обеих сторон, но нет ни времени, ни сил, ни желания, чтобы попытаться заставить Армению и Азербайджан заключить мир, не говоря уже об отправке миротворцев, которые должны будут следить за выполнением соглашения

Во всей Европе есть всего две страны, которые до сих пор остаются в состоянии войны друг с другом. Недавно между Арменией и Азербайджаном вновь начались бои. По разным данным, несколько десятков человек, в том числе азербайджанский генерал и мирные жители, погибли в столкновениях на северном участке границы, между городами Тавуш и Товуз. 16 июля, после небольшой передышки, стороны снова применили тяжелые вооружения.



К сожалению, двухлетнее затишье, которое можно назвать "медовым месяцем Пашиняна", закончилось, причем очень резко. Ситуация быстро меняется, и дальнейшая эскалация вполне возможна. По крайней мере, последние события в Азербайджане не внушают оптимизма: президент Ильхам Алиев отправил в отставку многолетнего (с 2004 года) министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова, заявив, что тот занимался "бесполезной работой, бесполезными переговорами". За этим последовала демонстрация в Баку, возмущенные участники которой требовали от властей занять более жесткую позицию в отношениях с Арменией.



После мирной революции, произошедшей в Ереване в 2018 году, Азербайджан с удовлетворением воспринял назначение на пост премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который был человеком нового поколения и в отличие от двух своих предшественников не был родом из Карабаха и не участвовал в конфликте 1991–1994 годов.



Пашинян и Алиев договорились снизить напряженность на линии соприкосновения. Впервые была установлена горячая телефонная линия между командующими армиями двух стран. Количество инцидентов упало почти что до нуля – это явно указывает на то, что в прошлом стычки были совсем не случайными, а происходили с одобрения сверху.



Такого позитивного настроя в двусторонних отношениях не было уже много лет. Появилась надежда, что стороны могут приступить пускай к медленным, но переговорам. В январе 2019 года министры иностранных дел Армении и Азербайджана даже договорились, что "необходимо принять конкретные меры по подготовке населения к миру".



Внешне ситуация улучшилась, но, к сожалению, никаких сущностных изменений не произошло. Лидеры и общества обеих стран продолжали придерживаться взаимоисключающих позиций: Карабах принадлежит только нам, и точка, а уступки должна делать другая сторона.



Недавние бои положили конец двухлетнему медовому месяцу. Неясно, кто первым начал стрелять. В целом Азербайджан больше заинтересован в нарушении статус-кво, так как считает его несправедливым. Однако область между Тавушем и Товузом, расположенная на северном участке границы между двумя странами, обладает некоторыми особенностями: она густо населена по обе стороны, и у обеих стран здесь сосредоточены тяжелые вооружения. За любым инцидентом может последовать быстрая эскалация, если на то будут соответствующие указания.



С 2018 года в Баку копилось раздражение из-за того, что требования Армении выполняются – безопасность на линии соприкосновения, разделяющей армии двух стран, и на границе в целом укреплялась. А вот прогресса по выполнению главного требования Азербайджана за это время не было – стороны так и не перешли к содержательным переговорам о политическом урегулировании.



И действительно, первоначальный энтузиазм азербайджанских властей относительно Пашиняна выглядит довольно наивным. Да, он родом и не из Карабаха, но относится к тому поколению армян, для которого само собой разумеется, что Карабах – это армянская территория и его уже никогда не придется делить с Азербайджаном. Наоборот, чтобы заручиться поддержкой карабахских армян, ереванец Пашинян стал еще больше налегать на национал-патриотическую риторику. В 2019 году он посетил Карабах и выступил там на митинге, где скандировал лозунг "Объединение", чтобы подчеркнуть, что область неотделима от Армении.



В свою очередь, азербайджанское руководство так и не отказалось от риторики, которую в Армении считают прямыми угрозами. В 2018 году президент Алиев предупреждал, что Азербайджан никогда не откажется от своих требований: "Война не окончена, окончена лишь ее первая фаза".



Одна из главных особенностей армяно-азербайджанского конфликта состоит в том, что лидеры обеих стран, по сути, его заложники. Конфликт так прочно вошел в национальное сознание, что ни один лидер не станет отступать от устоявшегося националистического нарратива. Даже если они понимают стратегическую ценность мирного урегулирования, они опасаются тех рисков, с которыми будет сопряжено движение в этом направлении.



Международное давление тут вряд ли поможет. Несмотря на активные усилия Сергея Лаврова по выработке мирного соглашения, российское руководство в целом не заинтересовано рисковать своими отношениями с Баку и Ереваном ради достижения мира. Кроме того, обе стороны не доверяют России: Азербайджан потому, что между Россией и Арменией заключен военный союз, Армения потому, что Москва, похоже, не торопится выполнять свои военные обязательства перед союзником. Возможности России ограничены – стоит помнить, что, в отличие от Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья или Украины, в зоне карабахского конфликта нет российских военных.



Что касается других держав, то Турция поддерживает Азербайджан, но явно не хотела бы, чтобы у ее границ разгорелся еще один конфликт. Иран – лишь заинтересованный наблюдатель, не играющий никакой роли. Соединенные Штаты, когда-то выступавшие активным посредником, сильно сократили свою вовлеченность в дела региона за последнее десятилетие, особенно при Трампе.



Все это означает, что у России, США и ЕС есть достаточно инструментов для сдерживания обеих сторон, но нет ни времени, ни сил, ни желания, чтобы попытаться заставить Армению и Азербайджан заключить мир, не говоря уже об отправке миротворцев, которые должны будут следить за выполнением соглашения. Сейчас остается надеяться на то, что будет заключено очередное хрупкое перемирие. Что же касается мира, то, как это ни печально, сегодня он далек, как никогда.



20.07.2020