Сотрудничество Китая и стран Центральной Азии: долгий огонь сталь закаляет, - Рашид Алимов

17:38 22.07.2020 В Центральной Азии, равно как и в мировом сообществе, дали решительный отпор фейковым "новостям", высоко оценили меры Китая по борьбе с коронавирусом, проявили солидарность с китайским народом. Укреплению взаимодействия в борьбе с пандемией, а также проблемам восстановления торгово-экономического сотрудничества, координации усилий на международной арене и в вопросах обеспечения региональной безопасности была посвящена министерская встреча руководителей внешнеполитических ведомств Китая и стран Центральной Азии. Первая встреча в новом формате состоялась 16 июля 2020 года. Несмотря на то, что она прошла в формате видеоконференции, ее участники в конструктивной и доверительной форме обсудили самые актуальные вопросы сотрудничества в сложившихся условиях. У добрых соседей и стратегических партнеров не бывает запретных тем и непреодолимых препятствий.



Начало XXI столетия подтверждает прогнозы оперемещении центра тяжести мирового развития в сторону Азии. При этом ощутимо возрастает политическая значимость Центральной Азии, которую все чаще, и не без оснований, называют "Сердцем Азии". Китай и Россия исторически и географически тесно связаны с этим самобытным регионом, где, как на оживленном историческом перекрестке, с древних времен встречались различные человеческие цивилизации. Важно отметить, что Китай и Россия ни в древние времена, ни в наши дни не соперничали в Центральной Азии. Наоборот, китайско-российское взаимодействие в этом исключительно важном регионе мира можно назвать образцовым, взаимодополняющим. Сотрудничество Китая и России– двух великих держав, постоянных членов Совета Безопасности ООН – носит в регионе характер стратегического партнерства и отвечает интересам всех. Ярким тому примером может служить Шанхайская организация сотрудничества, олицетворяющая собой межгосударственное объединение нового типа.



В 2021 году ШОС будет отмечать юбилейную дату – 20-летие со дня создания. За два десятилетия ШОС закрепила за собой авторитет ответственной за регион организации, которая последовательно и неуклонно придерживается линии, исключающей блоковые, идеологизированные и конфронтационные подходы к решению актуальных международных и региональных проблем. Главное, – свои ощутимые результаты дает плодотворное долгосрочное сотрудничество по укреплению экономических и гуманитарных связей, а также практическое взаимодействие в борьбе с новыми вызовами и угрозами. В первую очередь, – с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, другими видами организованной и транснациональной преступности. Большое внимание ШОС уделяет скорейшему достижению мира и стабильности в Афганистане, что является важным фактором сохранения и укрепления безопасности в регионе.



Примечательно, что повышенное внимание к Центральной Азии со стороны ведущих стран мира проявилось накануне и в период проведения США и их союзниками по НАТО военной операции "Несокрушимая свобода" на территории Афганистана, осуществленной в ответ на террористические акты 11 сентября 2001 года. Значительно возросла востребованность Центральной Азии в урегулировании не только афганского, но и других конфликтов. В 2007 году в г. Ашхабад (Туркменистан) был открыт Региональный Центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии – первый в истории ООН. За последние двадцать лет целый ряд важных инициатив стран региона были поддержаны Генеральной Ассамблеей ООН. Казахстан, первым из стран региона, был избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН на период 2017-2018 годы. (4)Столицы государств Центральной Азии стали привычным и востребованным местом проведения крупнейших международных форумов, определяющих глобальную повестку дня: от противодействия терроризму и экстремизму, сотрудничества в сфере экономики и водопользования, до налаживания диалога между лидерами мировых и традиционных религий. Место и роль Центральной Азии на мировой арене существенно изменились. Равно как и стремление ведущих стран мира активно развивать сотрудничество с государствами региона.



Сосед для народов Центральной Азии– не чисто географическое понятие, это, прежде всего, моральная категория. Этическая норма народов востока предпочитает близкого соседа дальнему родственнику. В былые времена даже в невысоких заборах, разделяющих дома, в обязательном порядке была дверь без замка, позволяющая соседям беспрепятственно общаться. Китай и страны Центральной Азии смогли в полной мере эффективно использовать свои географические преимущества для развития многопланового сотрудничества. Правда, в отличие от России, с которой народы Центральной Азии 70 лет жили одной дружной семьей и имели единый хозяйственный комплекс, Китаю необходимо было совместно с партнерами налаживать экономические, торговые и культурно-гуманитарные связи, что называется, с "чистого листа". И это, – несмотря на большие сомнения скептиков, – удалось!



Сильный преодолеет преграду, а мудрый – весь путь



За короткий период времени, не имеющая выхода к морским путям Центральная Азия превратилась в крупнейший на планете сухопутный порт и востребованное транзитное пространство. Там, где вершины гор смыкаются с небом, куда редко заглядывают даже снежные барсы, аорлы не вьют гнезда, с начала 21 века через построенные "Небесные ворота" непрерывно идут караваны грузовых машин с товарами из Китая и обратно. Там, где раньше была безмолвная и бескрайняя голая степь, выросли города и проложены железные дороги до Европы. Только через Казахстан за последние два десятилетия проложено 11 автомобильных и 6 железнодорожных международных магистралей, по которым ежегодно проходит около 60% всех товарных составов, следующих по маршруту Китай-Европа-Китай. И еще: специальный терминал, построенный Казахстаном в новом китайском международном порту Ляньюньган , обеспечил долгожданный выход стран Центральной Азии к Тихому океану и к рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона. На фоне попыток подрыва глобализации, неуклонно растет востребованность Инициативы "Пояс и Путь", расширяется транспортная взаимосвязанность Китая и Центральной Азии. Невозможное стало возможным. На глазах современников в рекордно короткие сроки на новой технологической основе был воссоздан Великий Шелковый путь.



Важно, что в торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и странами Центральной Азии активно включились приграничные районы, дальние и близкие провинции и области, города-побратимы; установились прямые контакты между компаниями и предприятиями, научными и образовательными учреждениями. Синергетический эффект дало взаимодействие в транспортной и энергетической областях, геолого-минералогической разведке и добыче, а также в сфере сельского хозяйства, телекоммуникации и инфраструктуры.



Динамика торговли между Китаем и странами Центральной Азии свидетельствует о том, что это далеко не "шоссе с односторонним движением", а полнокровное взаимовыгодное сотрудничество. В частности, за период с 2001 по 2019 годы товарооборот между Китаем и странами региона увеличился в 30 раз (!): с 1 млрд 508 млн в 2001 году до 46,5 млрд в 2019 году. Стороны успешно преодолели трудности, вызванные мировым финансово-экономическим кризисом. Его уроки учитываются при координации и принятии совместных мер по смягчению негативных последствий на экономику региона в связи с пандемией коронавируса. Министры иностранных дел Китая и стран Центральной Азии уделили этой теме особое внимание на состоявшейся 16 июля 2020 года первой встрече, прошедшей в формате видеоконференции.



Китай, наряду с Россией, выдвинулся в лидеры среди зарубежных торговых партнеров стран Центральной Азии. И не только. Созданные обеими сторонами благоприятные условия для производственно-хозяйственной деятельности способствовали активизации инвестиционного сотрудничества. По состоянию на начало 2019 года объем прямых китайских инвестиций в регион приблизился к $20 млрд. За этими цифрами – десятки совместных предприятий, сотни новых объектов и тысячи рабочих мест.



Одним из примеров инвестиционного сотрудничества может служить трансрегиональный газопровод "Центральная Азия – Китай", в который вовлечены все страны региона. После пуска проекта на полную мощность, Китай ежегодно гарантированно будет получать 65 млрд куб метров голубого топлива; страны региона, наряду с прямыми инвестициями в национальные экономики, – в течении 30 лет будут иметь гарантированные поступления в бюджеты за продажу и транзит газа, а сотни людей – постоянные рабочие места. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на историю строительства участка газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент, в котором приняли участие около 4 тысяч человек, причем 90% из них– казахстанские специалисты. Наряду с обеспечением транзита, газопровод позволил газифицировать 577 населенных пунктов, 230 из которых расположены в Южно-Казахстанской области. С запуском нового газопровода Южный Казахстан смог полностью перейти на отечественный газ.



Другой пример – инвестиции в развитие промышленности строительных материалов Таджикистана. Благодаря современным китайским технологиям богатый минеральными ресурсами Таджикистан за короткий промежуток времени из традиционного импортера цемента стал одним из крупнейших экспортеров этого ценного строительного материала в регионе. Три созданных совместно с китайской компанией Хуаксин предприятия за три года производственной деятельности(начиная с 2015 года)(54) при полном удовлетворении внутренних потребностей, увеличили экспорт цемента на внешние рынки в три раза, доведя его объем до 1,5 млн тонн.



Режим наибольшего благоприятствования в торговле позволил Китаю в 2019 году довести внешнеторговый оборот с Узбекистаном до $7,2 млрд. На начало 2020 года в Республике действовали 1652 предприятия (16% от общей численности) с китайскими инвестициями, из них каждое третье предприятие – 531 – было создано в 2019 году. При этом свыше 120 действующих предприятий – со 100% китайским капиталом. Китайско-узбекское экономическое сотрудничество позволило дополнительно создать более 20 тысяч рабочих мест в самых различных отраслях экономики. Дополнительные возможности сотрудничества открылись с подключением Узбекистана к железнодорожному транспортному коридору "Китай – Казахстан – Туркменистан – Иран" в рамках реализации проекта "Новый Евразийский сухопутный мост", соединяющего прибрежные районы Китая через страны Центральной Азии с государствами ЕС.



Китайские инвестиции и технологии способствовали значительному снижению топливно-энергетической зависимости Кыргызстана, который не располагает собственными богатыми нефтяными месторождениями. Строительство и последующая эксплуатация нефтеперерабатывающих заводов Джунда (г. Кара-Балта) и Токмок (г. Токмок) позволила, в основном, обеспечить внутренний рынок горюче-смазочными материалами. Свыше двух тысяч местных жителей получили постоянную работу, а бюджет страны – значительные налоговые поступления. К примеру, Джунда НПЗ по итогам 2018 года стал вторым самым крупным налогоплательщиком в Кыргызстане.



Долгий огонь сталь закаляет



Очевидно, что участие центрально-азиатских государств в совместном продвижении Инициативы "Пояс и Путь" открыло новые широкие горизонты сотрудничества в торгово-экономической сфере, где заложен основательный фундамент, а совместно строящееся на нем здание будет неуклонно подниматься вверх и расширяться по горизонту. Что бы не говорили критики и злопыхатели, многопрофильное сотрудничество Китая и стран Центральной Азии способствует устойчивому социально-экономическому развитию региона. Китай не вмешивается во внутренние дела стран-партнеров, он оказывает им адресную безвозмездную и несвязанную обязательствами помощь, исчисляемую миллиардами долларов. Китай не навязывает своих ценностей и с уважением относится к избранному партнерами пути развития, который отвечает их национальным интересам. У Китая и стран Центральной Азии во многом совпадают как цели развития, так и озабоченности, особенно что касается проблем обеспечения безопасности и стабильности в регионе.



У Китая и стран Центральной Азии есть надежный друг и стратегический партнер, – Россия, которая тесно и плодотворно взаимодействует с ними в двустороннем и многостороннем форматах, в частности, в рамках ШОС. Очередной Саммит организации, который, как ожидается, пройдет осенью текущего года под председательством России, вновь подтвердит эту исторически сложившуюся связку Китай-Россия-Центральная Азия, в которой нет "старших" и "младших", "начальников" и "подчиненных". В ней все узлы равны и каждый играет незаменимую, взаимодополняющую роль, обеспечивая безопасность друг друга и совместное развитие на долгие десятилетия вперед. А "долгий огонь, – как гласит китайская пословица, – сталь закаляет".



Рашид Алимов - доктор политических наук, почетный профессор Института Тайхэ, экс-Генеральный секретарь ШОС (2016-2018 годы) Источник - Жэньминь жибао

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