Мюхдан Саглам: Конфликт между Арменией и Азербайджаном разожгла Россия?

21:47 22.07.2020 В обострении противостояния между Арменией и Азербайджаном многие увидели "руку Кремля". Однако автор попытался разуверить читателей, объяснив, почему Москве не выгодны конфликты между бывшими советскими республикам. Однако, по его мнению, реальную головную боль для России в Евразии представляют другие силы.

Duvar (Турция): конфликт между Арменией и Азербайджаном разожгла Россия?

Нагорный Карабах и новая война?

22.07.2020

Мюхдан Саглам (Mühdan Sağlam)



Напряженность между Арменией и Азербайджаном, которая тянется более 30 лет, время от времени выливается в горячий конфликт между сторонами. Последний такой конфликт вспыхнул 12-13 июля - обе стороны обвинили друг друга в начале боевых действий. Крупнейшее столкновение сторон из-за хронических проблем в отношениях между ними на Южном Кавказе произошло в апреле 2016 года. А события последних дней - это первый такой всплеск напряженности с того времени.



Во время столкновений между двумя странами Россия иногда выступала посредником, а порой косвенно вставала на сторону Армении. Кроме того, Россия также является лидером Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входит Армения.



Была ли Россия причиной последнего разразившегося конфликта между Азербайджаном и Арменией? Почему ОДКБ, созданная под руководством России, не вмешалась в конфликт? Какова связь между политикой России на Южном Кавказе и этой организацией? Какого игрока Россия пытается сдержать в Евразии? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо рассмотреть подход России к региону в контексте произошедшего конфликта.



ОДКБ и позиция России



После того как в СМИ нашла отражение информация о конфликте между Азербайджаном и Арменией, двумя бывшими советскими республиками, все внимание обратилось в первую очередь на Россию. Для России постсоветское пространство жизненно важно с точки зрения ее собственной безопасности. События, происходящие на этом пространстве, Кремль в некотором смысле рассматривает как репетицию того, что может произойти в России.



Опубликованной в 1993 году "доктриной Караганова" Россия объявила миру, что считает этот регион своим "задним двором" и для обеспечения безопасности этих территорий без колебаний выложит на стол имеющиеся у нее варианты, в том числе ядерные. Из-за содержания и острого стиля этой доктрины ее также называют российской "доктриной Монро".

С 1993 года в российской политике и внешней политике РФ произошли изменения, однако постсоветское пространство не утратило своего значения. Более того, его важность всегда подчеркивалась тем количеством страниц, которые ему посвящались в каждом документе о внешней политике. В 2000-х годах были сделаны шаги с целью объять влиянием регион во многих сферах, от безопасности до экономики.



Что касается последнего конфликта, наиболее любопытной была позиция ОДКБ, которая была основана в 2002 году Россией и включает в себя шесть членов (Россия, Таджикистан, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия). Причина значимости позиции организации заключается в том, что эта организация, так же как НАТО, закрепила принцип коллективного ответа на нападение на кого-либо из ее членов. Статья 4 договора организации гласит: если одно из государств-участников подвергнется агрессии, то это будет рассматриваться государствами-членами как агрессия на все государства-участники договора. И вот эта статья вызвала вопрос: "Может ли ОДКБ стать стороной конфликта против Азербайджана?"



Получить представление на этот счет помогут политическая практика и приоритеты России относительно данного региона. Итак, ОДКБ была основана в 2002 году. В 2016 году, как мы отметили выше, из-за проблемы Нагорного Карабаха в отношениях между Азербайджаном и Арменией произошел один из самых серьезных конфликтов. Несмотря на это, ОДКБ не вмешалась в конфликт в тот период. Приведем еще один пример. Во время войны, вспыхнувшей между Россией и Грузией 8 августа 2008 года, ОДКБ тоже не приняла участия в конфликте. Такая же ситуация наблюдалась и во время украинского кризиса. Иными словами, члены этой организации не вмешиваются в проблемы друг друга. Более того, основавшая организацию Россия не препоручает свои проблемы ОДКБ и предпочитает справляться с ними сама. В таком случае зачем существует эта организация?



ОДКБ: против кого?



При ознакомлении с договором организации можно увидеть, что она напоминает другую организацию. Нетрудно догадаться, что это - НАТО. Многочисленные экономические и политические травмы 1990-х требовали от России шагов в сфере безопасности вне принятых доктрин, чтобы ограничить влияние и действия Запада, прежде всего США. ОДКБ тоже была создана на этой основе. Одним из факторов, ускоривших этот шаг, стало то, что поле распада СССР такие страны, как Украина, Азербайджан, Грузия, были больше ориентированы на сближение с Европой в экономическом отношении, чем на возможности в Евразии, и в этой связи в отношениях с Россией держались на расстоянии. С двумя из этих стран, Грузией и Украиной, у России были конфликты. С Азербайджаном Россия конфликтовала до прекращения огня в Нагорном Карабахе в 1994 году, предоставляя скрытую политическую и военную поддержку Армении. Поскольку сейчас прямого конфликта нет, отношения Москвы с Баку, в отличие от ее отношений с Киевом и Тбилиси, не враждебные, но и не близкие. Даже в ситуации сотрудничества осторожность рассматривается сторонами как разумный путь.



То, что Азербайджан, транспортируя нефть по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан, использует альтернативный маршрут в обход российских территорий, поставляет по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) газ на рынок, где действует Россия, хотя и в малых объемах, конечно, увеличило дистанцию между двумя странами. Тем не менее России не так просто пойти на прямое столкновение с Азербайджаном ради Армении или какой-либо другой страны. Обратим внимание на причины.



Головная боль России в Евразии



Когда Россия стала государством-преемником СССР, бременем на ее плечах лежали не только долги СССР, но и вопрос - какой будет Россия? Хотя в процессе распада СССР 15 бывшим союзным республикам в соответствии с "доктриной Синатры" было сказано: "Каждый пойдет своей дорогой", - с доктриной 1993 года стало очевидно, что это не будет иметь результатов в политической сфере и сфере безопасности. В 1996 году скептицизм в отношении США повлек за собой сближение с Евразией и Китаем во внешней политике. Эта многосторонняя инициатива, основы которой были заложены во времена Евгения Примакова, и "неоевразийский подход" стали находить организационный отклик с началом правления Путина в 2000-е годы. От безопасности до экономики - Россия пошла по пути сближения с постсоветскими республиками и Китаем. В частности, продуктом этого периода стала Шанхайская организация сотрудничества, которая возникла на базе "Шанхайской пятерки" и в нашей стране по-прежнему упоминается под этим названием.



СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

Похороны военнослужащих Азербайджана, погибших на границе с Арменией

Lragir: Азербайджан получил жесткий ответ

Lragir14.07.2020

Lragir: Алиев получил мощный удар

Lragir13.07.2020

Болгарские читатели: Нагорный Карабах - то же Косово

ИноСМИ15.07.2020

Россия, став лидером ОДКБ в сфере безопасности, а в экономической сфере лидером Евразийского экономического союза, созданного на базе Таможенного союза, видела, что некоторые страны региона желали построить ограниченные отношения с ней. Когда кто-то из них, идя с Россией до определенного момента, потом, как Украина, менял маршрут, Россия показывала когти. Конфликты с Грузией и Украиной служат поводом для того, чтобы Россия рассматривалась как игрок, который вступает в конфликт, когда в регионе что-то идет не так, как она хочет. А это требует более осторожного отношения к ней.

Помимо внутренних балансов, сейчас источником беспокойства для России в Евразии стали действия сначала США, а затем Китая в регионе. Для России США - видимая сила, которой можно помешать одержать верх, даже если эту борьбу не назовешь легкой с точки зрения России, поскольку их реакция известна. С Китаем, у которого, с одной стороны, стратегические отношения с Россией, но от которого существует зависимость не в пользу России, - другая ситуация.



С 2015 года Китай является крупнейшим торговым партнером стран Центральной Азии. Китай наращивает свое влияние в регионе, в том числе в России. Более того, Китай приходит в регион не с военными средствами или инструментами в сфере безопасности, а с экономическими инструментами, что является ахиллесовой пятой России. Китай обещает инвестиции, сотрудничество, энергетические проекты и значительную часть этих обещаний претворяет в жизнь. Самые показательные примеры в этой связи - трубопроводы, построенные для транспортировки нефти и природного газа из Туркмении и Казахстана в Китай. Поэтому для России Китай может быть хорошей альтернативой, чтобы сказать Западу: "Смотри, я не одна". Но с точки зрения геоэкономики и геополитики Евразии все совсем иначе.



Обобщая вышесказанное, отметим, что в период, когда российская экономика потрясена эпидемией коронавируса и ее влиянием на мировой энергетический рынок, администрация Путина, с одной стороны, берет на себя активную роль в Сирии, в Ливии, а с другой - пытается сдерживать Китай в Евразии. И применить военную силу против какой-либо страны постсоветского пространства - последнее, чего захочет Москва на данном этапе. Более того, Москва не желает закрепить за собой агрессивный имидж, возникший на международной арене после украинского кризиса. В этом смысле озвученный Москвой призыв к сдержанности и предложение посредничества совпадают с данным подходом. Наконец, для чего России расчищать путь к вмешательству западных игроков в регион под видом посредников, если она идет на все, чтобы отдалить Запад от этих территорий? Таким образом, ответ "да" на вопрос о том, разожгла ли Россия этот конфликт, не кажется разумным.



Ermenistan-Azerbaycan çatışmasını Rusya mı körükledi?Опубликовано 22/07/2020 Источник - inosmi.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1595443620

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 июля 2020 года №448

- О судьбах Правительства и акимов

- Азат Перуашев о ситуации с Covid-19: Эта трагедия на совести тех, кто не реагировал на наши обращения

- Казахстан добивается паритета в торговле со странами ЕАЭС

- Один год Общественной приемной Администрации Президента: какие вопросы граждан удается решить

- Более 1,2 млн казахстанцев получили единовременную выплату "42 500 тенге"

- Кадровые перестановки

- О принятых мерах по увеличению заработной платы педагогов

- На 96 году жизни скончался фронтовик и писатель Гирш Леонид Юзефович

