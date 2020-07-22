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Власти Ташкента зовут на работу в новый мед-центр врачей на оклад в $1471, медсестер - $490
21:53 22.07.2020

ВЛАСТИ ТАШКЕНТА ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ МЕДПЕРСОНАЛ С ЗАРПЛАТОЙ ДО $1500 МЕДПЕРСОНАЛ

В Ташкенте местная администрация приглашат на работу медицинский персонал в распределительный центр, который был образован в "Узэкспоцентре".

Данный центр имеет 500 мест для осмотра и диагностики граждан с подозрением на коронавирус. Согласно данным, работа будет организована в порядке 15-дневной смены.

Медицинский персонал получит зарплату в следующем порядке:

врачам - 15 000 000 сумов ($1471);
медсестрам - 10 000 000 сумов ($980);
младшему медперсоналу (санитарам) - 5 000 000 сумов ($490);
добровольцам - 5 000 000 сумов ($490).
Рабочее время составит 12 часов. 8 часов работы и 4 часа на отдых. Также сотрудников обеспечат ночлегом, питанием и оплата их работы будет реализовано на ежедневной основе от общей суммы. Для сотрудников будет полностью организовано питание и ночлег, а заработная плата будет выплачиваться ежедневно от общей суммы заработной платы.

Сообщается, что медицинские сотрудники будут обеспечены медицинскими средствами защиты.

Ранее сообщалось, в клинику для больных коронавирусом в Зангиатинском районе, под Ташкентом, начат срочный набор медсестер.

Как сообщали местные СМИ, график работы медсестер составляет 14 дней, заработная плата - 15 млн сумов (1468 долларов США).

Источник - paruskg.info
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