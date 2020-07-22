Скончался кыргызский академик, ректор и экс-глава ВАКа Абдырахман Мавлянов

22:00 22.07.2020

Некролог - Абдырахман Мавлянов



Бишкек (АКИpress) – 22 июля на 73 году жизни ушел из жизни доктор технических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Кыргызской Республики, Президент Университета АДАМ, Академик Международной инженерной академии Мавлянов Абдырахман Субанкулович.



Пресс-служба Аппарата президента распространила текст соболезнования.



Абдырахман Мавлянов родился в 1947 году в Жаңы-Жолском (ныне Аксыйском) районе Жалал-Абадской области. В 1965 году окончил Фрунзенский автодорожный техникум. В 1971 году окончил Ленинградский инженерно-строительный институт, а в 1975 году окончил аспирантуру этого же института. В 1979 году защитил кандидатскую диссертацию в Ленинграде. В 1992 году решением ВАК ему присвоено звание профессора. В 2003 году защитил докторскую диссертацию в Санкт-Петербургском государственном университете архитектуры и строительств а.



Начинал он свой трудовой путь с должности инженера ДЭУ № 12 (Жаны-Жольский район) Минавтошосдора Киргизской ССР (1965-1966), работал старшим лаборантом, преподавателем, старшим преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой Фрунзенского политехнического института (1971-1990), директором Ошского филиала Фрунзенского политехнического института (1990-1991), проректором Ошского Высшего технологического колледжа (1991-1993). В 1993 году руководил рабочей группой по созданию Жалал-Абадского государственного университета. С 1995 по 2012 год являлся ректором Бишкекской финансово-экономической академии. В 2005–2013 годах Абдырахман Субанкулович являлся председателем Экспертного совета по строительству и архитектуре ВАК КР.



С июня 2013 года по ноябрь 2017 года А.Мавлянов возглавлял Высшую аттестационную комиссию Кыргызской Республики.



На протяжении около 50 лет А. С. Мавляновым велись научные исследования по расчету сырьевых шихт с целью совершенствования производства стеновых материалов и индустриализации строительства. Одним из первых в мире была разработана технология производства крупноразмерных керамических изделий.



А.Мавляновым были проведены исследования по биообогащению глинистого сырья и доказана возможность улучшения технологических свойств основного сырья для производства строительной керамики (кирпича) с помощью живых организмов (силикатных бактерий), что является актуальной проблемой для всего среднеазиатского региона.



В 1982-1983 учебном году будучи в годичной научной стажировке в университете La Sapienza, по поручению посольства СССР в Италии посетил все фирмы, входящие в консорциум UNIMORANDO в качестве одного из экспертов по приобретению заводов - автоматов по производству кирпича Министерства строительных материалов СССР.



Им опубликовано более 150 научных работ, в том числе 5 монографий, 3 патента на изобретения; более 30 методических указаний.



Он подготовил одного доктора и трех кандидатов наук по специальности "Строительные материалы и изделия" и сотни специалистов в сфере промышленности строительных материалов.



За высокие достижения в образовательной и научной деятельности Абдырахман Мавлянов был удостоен звания "Заслуженный работник образования КР" (1997), награжден медалью "Данк" (2011), Почетными грамотами Жогорку Кенеша и Правительства Кыргызской Республики (2005), золотой медалью Инженерной Академии КР.



Абдырахман Мавлянов внес особый вклад в образование, науку, строительной отрасли страны, подготовил тысячи специалистов. В памяти родных, близких и народа он навсегда останется как ученый, опытный руководитель и наставник.



С глубоким прискорбием выражаем свои искренние соболезнования семье, родным и близким, разделяем горечь утраты.



С. Ш. Жээнбеков, Д. А. Жумабеков, К. А. Боронов, А. Ж. Исмаилова, К. С. Молдобекова, К. М. Жумалиев, У.Кыдыралиев, Р. М. Туманбаева, Д. А. Эсеналиев, К. А. Исаков, М. С. Жуматаев, И. Т. Айтматов, А. А. Айдаралиев, М. Т. Мамасаидов, А. А. Акматалиев, А.А.Бөрүбаев, А. Б. Бакиров, Р. Ж. Дженчураева, А. Ж. Жайнаков, А. Ч. Какеев, Т. К. Койчуев, М. М. Мамакеев, М. М. Мамытов, Д. М. Маматканов, Ш. Ж. Жоробекова, Б. А. Токторалиев, С. Ж. Токтомушов, Ж . Ш. Шаршеналиев, А. Р. Раимжанов, Б. М. Мурзубраимов, В. М. Плоских, А. Э. Эркебаев, С. А. Жумабеков, А. А. Кутанов, Ж. А. Акималиев, О. А. Тогусаков, О. И. Ибраимов, Т.Тургуналиев, М.Токтоболотов, Ж.Бекболотов, У.Полотов, А.Абылкасымов, Г.Мамашева, А. Турсункулов, Т. Итибаев, А.Калматов, Б. М. Наргозуев, Н.Шакиев, Р.Сарымсаков, Т.Табылдиев, Н. С. Мирзахмедов, Э. К. Ормоналиев.