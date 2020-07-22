 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Африке оборвался китайский "Пояс и путь". Экономические проекты КНР на Черном континенте вынужденно сворачиваются
00:04 23.07.2020

Константин Николаев
22.07.2020

Проект строительства железной дороги в Кении может стать самой большой неудачей Китая в Африке.
Президент Замбии Эдгар Лунгу обратился к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой о списании долгов своей страны из-за пандемии коронавируса. Эта страна – один из крупнейших должников Китая в Африке. КНР, охотно вкладывавшая средства в государства континента, теперь вынуждена пересматривать свою политику.

Случаев заболеваний коронавирусом в Замбии сравнительно немного: около 3 тыс. на 17 млн населения. Однако динамика, как много где в африканских странах, негативная. Поэтому, как сообщил офис Лунгу, президент призвал Си Цзиньпина облегчить долговое бремя, чтобы Замбия смогла сконцентрироваться на "борьбе с пандемией и стимулировании экономики". Только на проектное финансирование в этой африканской стране Китай потратил, по различным оценкам, от 3 до 9 млрд долл.

Щедрое финансирование Замбии объясняется тем, что эта страна обладает одними из крупнейших в мире запасов меди. Их разработку ведут китайские компании.

Точные размеры инвестиций КНР в Африке – вопрос дискуссионный. Китай весьма активно пользуется немногими оставшимися в мире офшорами для вложения денег в экономику государств континента. Экономической экспансии КНР в Африке немало способствовало то, что эта страна в отличие от США и европейских государств никогда не увязывала экономические и политические вопросы. Пекину было безразлично, соблюдает или нет тот или иной африканский лидер права человека, соответствует ли его режим демократическим стандартам или не соответствует. Главное, чтобы сотрудничество было выгодно Китаю – не сейчас, так в перспективе.

До недавнего времени значительных провалов на континенте у КНР не было. Но с началом пандемии Китай преследуют неудачи.

Самый значительный неуспех последнего времени – в Кении. Он связан с проектом железной дороги стандартной колеи Момбаса–Найроби (Kenya’s Standard Gauge Railway, SGR). Ее строительство обошлось в 3,2 млрд долл. Эта железная дорога – важный элемент африканской части глобального китайского проекта "Пояс и путь". Не далее как 18 июня на саммите Китай–Африка Си Цзиньпин подчеркнул важность перевозок по ней в период коронавируса. Однако уже 23 июня Апелляционный суд Кении вынес решение о признании контракта на строительство железной дороги незаконным.

Иск против проекта шесть лет назад подали известный кенийский гражданский активист Окия Омтата и ассоциация местных адвокатов. Они требовали остановить строительство, так как оно, как утверждали истцы, проводится с грубыми нарушениями закона. В иске обращалось внимание на то, что, хотя речь шла о государственном контракте, тендер фактически не был проведен.

В 2014 году иск был отклонен. Судьи посчитали, что Окия Омтата и кенийские юристы нарушили закон, так как в обеспечение иска представили документы, имеющие гриф "секретно". Но теперь иск удовлетворен.

Кения оказалась в сложной ситуации. Страна имеет большой долг перед КНР. В то же время сам контракт по строительству железной дороги составлен таким образом, что, если Кения не выполнит по нему свои обязательства, китайский банк может получить контроль над главным портом страны – Момбасой. Все это чрезвычайно затрудняет "бунт" Кении против Китая. Но объективные предпосылки для него есть. С началом пандемии правительство вынуждает предпринимателей пользоваться для перевозки грузов железной дорогой, а не более дешевыми автомобильными перевозками. Это и толкает бизнес к пересмотру контракта с китайцами.

Намечающаяся неудача кенийского проекта может иметь большой резонанс по всему континенту. У Китая в Африке немало конкурентов. Это не только США и европейские страны, но и Индия, которая прилагает немало усилий для экономического проникновения на континент. Пока КНР в целом свои позиции не сдает, но, как показали недавние события, ситуация может измениться.

Источник - ng.ru
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