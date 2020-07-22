Чем ответит Пекин на массовое изгнание "китайских шпионов" из США, - Г.Мирзаян

00:21 23.07.2020

Отношения Китая и США все менее напоминают мирное сосуществование

Соединенные Штаты и Китай вышли на новый виток обострения. Американцы изгоняют со своей территории китайское консульство. В Пекине угрожают ответить зеркально – и вопреки дипломатической практике, этот ответ не повлечет за собой разрешение конфликта. Скорее, наоборот – две очевидные цели китайского ответа станут прологом для нового скандала.



Беспрецедентная эскалация. Именно так СМИ и эксперты называют очередной виток американо-китайского конфликта – который, кстати, развивается по американо-российским лекалам.



От персональных и экономических санкций Вашингтон переходит к закрытию диппредставительств – как это уже было в случае с Россией. Напомним, что четыре года назад Вашингтон закрыл сразу три российских диппредставительства на территории Соединенных Штатов. И вот теперь, 21 июля, Госдеп заявил о закрытии консульского отдела Китая в Хьюстоне – во имя защиты американской интеллектуальной собственности и частной информации граждан США.



72 часа для шпионов



По всей видимости, решение об изгнании китайских дипломатов было связано и с информацией, опубликованной в тот же день министерством юстиции. Ведомство обвинило двух китайцев, якобы работающих в интересах правительства КНР и являющихся резидентами Китая, в хакерских действиях с целью украсть данные о разрабатываемой в Америке вакцине от коронавируса. А до этого, по мнению американских чиновников, эти парни почти 10 лет воровали секреты из США, Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Литвы, Нидерландов, Швеции, Южной Кореи и Японии. Иногда воровали ради собственной выгоды – а иногда и в интересах китайского правительства. Точнее, министерства госбезопасности, которое предоставляло им технические возможности для работы.



"Китай присоединился к России, Ирану и Северной Корее в позорном клубе государств, которые предоставляют убежище киберпреступникам в обмен на то, что эти преступники обслуживают по вызову интересы государства. В данном случае ненасытный голод Компартии Китая относительно с таким трудом созданной интеллектуальной собственности американских и других некитайских компаний, включая исследования по вопросу коронавируса", – заявил помощник генпрокурора по вопросам национальной безопасности Джон Демерс.



И поскольку персональные санкции против двух товарищей бессмысленны, а экономические уже стали обыденностью, Соединенные Штаты решили перейти к дипломатическим. Причем не просто перейти, а пересечь очередную красную линию – вслед за введенными санкциями против члена Политбюро КНР выгнать из США не отдельных дипломатов, а целое консульство в Хьюстоне (штат Техас). Перефразируя Мао Цзедуна, открыть огонь по дипломатическим штабам – а, по мнению ряда американских политиков, не таким уж и дипломатическим.



"Произошло то, что должно было произойти. Консульство Китая в Хьюстоне – это не дипломатический объект, а центральный узел огромной сети Компартии (Китая – прим. ред.), из которого координируются шпионские действия и операции по увеличению китайского влияния в США. Теперь этот объект закрывается, а у шпионов есть 72 часа на то, чтобы уйти – или они будут арестованы", – пишет сенатор Марко Рубио.



В Госдепе консульство рассадником шпионов не называют, но выражаются отнюдь не в дипломатических выражениях. "Мы не потерпим нарушение Китайской Народной Республикой суверенитета США и запугивание нашего народа, равно как мы раньше отказались терпеть нечестное ведение торговли Китаем, кражу американских рабочих мест и другое их вопиющее поведение", – пояснила бывшая королева красоты, а ныне пресс-секретарь Госдепа Морган Ортагус.



И что интересно – ни американская общественность, ни журналисты даже не поставили под сомнение обвинения, не раскритиковали хамскую риторику. В США уже давно уверены, что КНР осуществляет массовую программу шпионажа на американской территории – а точнее, тащит все технологии, которые плохо охраняются.



Предыдущие администрации безуспешно пытались по-хорошему убедить Китай прекратить тырить интеллектуальную собственность, и когда Трамп перешел от слов к действиям, американская общественность его поддержала. Даже несмотря на то, что эти действия носят показательный характер (при всем уважении к мнению Марко Рубио, сейчас не 60-е и не 70-е годы – в консульстве работают разведчики, находящиеся на карандаше у американских коллег, а передача секретных данных уже давно проводится не через сотрудников консульства, а через электронные средства связи).



Придется съесть



Сейчас китайское консульство готовится к эвакуации. Во вторник китайцы сжигали документацию в консульстве (у входа в это время ошивались пять американских пожарных расчетов, вызванных на место обеспокоенными местными жителями, но на территорию их, естественно, не пустили). Вопрос теперь в том, кого будут выгонять дальше?



В Штатах уже муссируется предложение выгнать всех членов Компартии – то есть весь дипломатический корпус. Даже если до таких радикальных шагов не дойдет, кампания по демонизации КНР в американском обществе будет постоянно набирать обороты, ведь Китай – это очень удобный враг.



Прекрасный консолидирующий фактор для расколотых американских элит, собираемых сейчас за счет антикитайской повестки и действий по противодействию китайской угрозы.



В КНР уже обвиняют американцев в серии враждебных действий – начиная с вмешательства во внутренние дела КНР и препятствования работе китайских дипработников в США и заканчивая преследованием студентов из Китая, конфискацией их собственности и незаконными арестами. И обвиняют небезосновательно – пытаясь защититься от китайских шпионов, Соединенные Штаты ограничивают в правах преподавателей-китайцев, а также китайских студентов, прибывших учиться на территорию США. Такая вот тотальная холодная война, по всем направлениям.



Собственно, в Китае уже понимают, что в этой тотальной войне отсидеться не удастся. Скромное молчание станет стимулом и даже предлогом для новых демонстративных антикитайских шагов. Поэтому угрозы Пекина из серии "ответим адекватно" скорее всего уже в ближайшее время будут воплощены в жизнь. Программой-минимум должны быть зеркальные действия – то есть закрытие на территории КНР одного из американских диппредставительств. У США в Китае пять консульств (без учета генконсульства в Гонконге и Макао).



Китайские СМИ уже устраивают опросы среди населения, какое консульство нужно закрыть. На момент написания статьи почти две трети всех голосов были отданы за Гонконг и Макао – и, наверное, это будет неплохим ответом, с учетом постоянного вмешательства США в дела китайского Гонконга.



Однако выбор Пекина может быть более интересным и не менее скандальным.



Одно из американских консульств находится в Ухане, и если китайцы закроют его, то нас ждет новый виток обвинений. В Пекине могут намекнуть на то, что это консульство причастно к распространению эпидемии коронавируса (или слухов о вине Китая в эпидемии), а в Вашингтоне точно заявят, что КНР изгоняют американских дипломатов из Уханя для того, чтобы затруднить сбор информации о настоящих причинах возникновения вируса.



Ясно одно – как уже шутят китаисты, американское консульство в Ухане находится на 47-м этаже офисной башни, и если китайцы потребуют съехать тоже за 72 часа, документы сжигать будет негде. Придется съесть.



Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

22 июля 2020,