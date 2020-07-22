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Монгольские археологи нашли древнюю столицу Хуннской империи - "город Дракона"
00:30 23.07.2020

Археологи нашли древнюю столицу Хуннской империи

Монгольские археологи из Улан-Баторского Университета считают, что обнаружили древнюю столицу хуннов - город Дракона.

Иван Барк

Археологические раскопки ведутся в Ульзиитском районе провинции Архангай, расположенном в Центральной Монголии. В частности ученые обнаружили двойную стену и искусственный бассейн, который использовался, по их мнению, для управления водными ресурсами или как водохранилище. Помимо этого, археологи наткнулись на останки здания, на котором они идентифицировали надпись на кандзи (китайские иероглифы) - "Сын неба". Именно эта древняя надпись, как считают ученые, может являться доказательством того, что ими действительно найден город Дракона.

Раскопки ведутся в этой местности с 2017 года, но только теперь появилась информация о том, что археологи сделали это открытие.

"В результате более чем десятилетнего исследования политического центра хуннской империи, я очень рад, что мы обнаружили и раскопали ее столицу" - рассказывает руководитель археологической группы Идерхангай Тумур-Очир.

Хунну - это древний кочевой народ, населявший степи к северу от Китая с V века д.н.э и до II века н.э. Они вели активные войны с Китаем и впоследствии образовали единую державу, которая достигала к концу второго века площади в 9 миллионов квадратных километров. Считается, что именно от набегов хуннов начала строится Великая Китайская Стена.

Источник - popmech.ru
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