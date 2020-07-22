 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 23.07.2020
00:39  За линию горизонта. Кыргызы - по своему менталитету, по своим идеалам, - воистину "советский" народ! - Э.Джумабаев
00:38  Может ли мусульманин принимать от COVID лекарство из свинины?
00:30  Монгольские археологи нашли древнюю столицу Хуннской империи - "город Дракона"
00:21  Чем ответит Пекин на массовое изгнание "китайских шпионов" из США, - Г.Мирзаян
00:04  В Африке оборвался китайский "Пояс и путь". Экономические проекты КНР на Черном континенте вынужденно сворачиваются
Среда, 22.07.2020
22:00  Скончался кыргызский академик, ректор и экс-глава ВАКа Абдырахман Мавлянов
21:53  Власти Ташкента зовут на работу в новый мед-центр врачей на оклад в $1471, медсестер - $490

21:47  Мюхдан Саглам: Конфликт между Арменией и Азербайджаном разожгла Россия?
17:38  Сотрудничество Китая и стран Центральной Азии: долгий огонь сталь закаляет, - Рашид Алимов
14:18  Погромы церквей как симптом ползучей революции, - Сергей Худиев
14:11  Окончательный переход России на чью-либо сторону в конфликте опасен для самих Армении и Азербайджана, - С.Маркедонов
14:07  Сдерживание без мира. Почему между Арменией и Азербайджаном опять бои, - Томас де Ваал
13:42  Токаева возмутило "повальное бескультурье" казахстанцев на озере Кобейтуз (видео)
13:40  Подковерная борьба в Триполи обостряется. Пока Турция готовится к войне с Египтом, ее "ливийский тыл" разваливается, - "НГ"
12:48  Агентство трудовой миграции Узбекистана возглавил наманганец Мухаммадзокир Маматхонов
12:35  Тайны сакских курганов: что скрывают древние некрополи на территории Алматы
11:52  Армяно-азербайджанский конфликт. Ситуация развивается в очень опасном направлении, - М.Юсин
10:11  Сурочиный жир как средство от COVID-19, - Исмаил Даиров
10:02  Кыргызстан. Коронавирус и революция сознания, - К.Союнов
09:53  Кремль "вмешивался в голосование по независимости Шотландии", - The Times
09:30  Соединенные Штаты все глубже погружаются в кризис Covid-19, - Адриан Жольмес
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Кыргызстан   | 
Может ли мусульманин принимать от COVID лекарство из свинины?
00:38 23.07.2020

Мусульмане могут принимать лекарство клексан или гепарин для лечения от коронавирусной инфекции. Об этом на своей странице Facebook сообщил член Совета улемов Духовного управления мусульман Кыргызстана Кадыр Маликов.

По его словам, многие верующие обращаются к нему с вопросом: приемлемо ли принимать препарат, в составе которого указывается свинина.

Если нет альтернативы для лечения коронавирусной инфекции и выбор стоит между жизнью или смертью, то с целью излечения шариат разрешает принимать препараты, имеющие в своем составе свинину, например клексан.

"Но если есть альтернатива, например, вместо клексана можно применять гепарин, то желательно употреблять последнее", - говорит Кадыр Маликов.

Отметим, в фармакологическом свойстве препарата клексан указано, что эноксапарин натрия получают щелочным гидролизом бензилового эфира гепарина, выделенного из слизистой оболочки тонкого отдела кишечника свиньи.

Источник - paruskg.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1595453880
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 июля 2020 года №448
- О судьбах Правительства и акимов
- Азат Перуашев о ситуации с Covid-19: Эта трагедия на совести тех, кто не реагировал на наши обращения
- Казахстан добивается паритета в торговле со странами ЕАЭС
- Один год Общественной приемной Администрации Президента: какие вопросы граждан удается решить
- Более 1,2 млн казахстанцев получили единовременную выплату "42 500 тенге"
- Кадровые перестановки
- О принятых мерах по увеличению заработной платы педагогов
- На 96 году жизни скончался фронтовик и писатель Гирш Леонид Юзефович
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  