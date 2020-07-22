 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 23.07.2020
09:37  Китай запустил в Марс свой первый марсолет "Тяньвэнь-1" (1,3 тонны!)
09:34  Узбекистан начал закупать поливную воду в Таджикистане
09:27  Сирт, Идлиб и Мариб - все они в огне: три арабских города, судьба которых может изменить карту региона
09:23  Россия проторила китайцам дорогу к лондонской элитной недвижимости, - Крис Стокел-Уокер
09:14  Вирус убил Каракалпакского прокурора и зам. генпрокурора Узбекистана генерала Халилова
09:02  Египет готов к походу на Запад, - "Взгляд"
08:28  Женишбек Байгуттиев: Как обустроить Кыргызстан через призму бюджета в 200 млрд сомов

08:23  Умерла экс-депутат Жогорку Кенеша Киргизии Роза Абдраимова
08:04  Российских военных медиков перебросили на новый фронт - Центразийский, - "Къ"
00:39  За линию горизонта. Кыргызы - по своему менталитету, по своим идеалам, - воистину "советский" народ! - Э.Джумабаев
00:38  Может ли мусульманин принимать от COVID лекарство из свинины?
00:30  Монгольские археологи нашли древнюю столицу Хуннской империи - "город Дракона"
00:21  Чем ответит Пекин на массовое изгнание "китайских шпионов" из США, - Г.Мирзаян
00:04  В Африке оборвался китайский "Пояс и путь". Экономические проекты КНР на Черном континенте вынужденно сворачиваются
Среда, 22.07.2020
22:00  Скончался кыргызский академик, ректор и экс-глава ВАКа Абдырахман Мавлянов
21:53  Власти Ташкента зовут на работу в новый мед-центр врачей на оклад в $1471, медсестер - $490
21:47  Мюхдан Саглам: Конфликт между Арменией и Азербайджаном разожгла Россия?
17:38  Сотрудничество Китая и стран Центральной Азии: долгий огонь сталь закаляет, - Рашид Алимов
14:18  Погромы церквей как симптом ползучей революции, - Сергей Худиев
14:11  Окончательный переход России на чью-либо сторону в конфликте опасен для самих Армении и Азербайджана, - С.Маркедонов
14:07  Сдерживание без мира. Почему между Арменией и Азербайджаном опять бои, - Томас де Ваал
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Российских военных медиков перебросили на новый фронт - Центразийский, - "Къ"
08:04 23.07.2020

Центральная Азия борется с коронавирусом

Ситуация с COVID-19 в Центральной Азии продолжает ухудшаться. В Киргизию, где за месяц число случаев заболевания увеличилось почти в восемь раз, Россия направила десятки врачей и гуманитарную помощь на сумму около 150 млн руб. Непростая обстановка и в других странах региона. В некоторых из них были введены и продолжают действовать жесткие карантинные меры. И лишь Туркмения по-прежнему выбивается из общего ряда: там до сих пор не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

СТАТИСТИКА ПО КОРОНАВИРУСУ COVID-19
Мир
Россия
Москва
ЗАБОЛЕЛИ ВЫЗДОРОВЕЛИ УМЕРЛИ
789 тыс.

+5862

(за сутки)

572 тыс.

+9669

(за сутки)

12 759 чел.

+165

(за сутки)

Данные обновлены 22.07.2020 в 23:41 по московскому времени
Вся статистика, графики и карты
Побывавшие в Италии, Сербии, Армении, а также Боснии и Герцеговине российские военные медики впервые направлены в Центральную Азию. Врачей и партию гуманитарной помощи - лекарств и оборудования на сумму около 150 млн руб.- доставил в Киргизию спецборт Минобороны РФ. Сотня российских медиков будет работать в больницах Бишкека и Оша. "Это врачи-эпидемиологи, инфекционисты, которые имеют практический опыт в лечении больных с коронавирусной инфекцией",- сообщили в Минобороны. Накануне свой борт со специалистами направило в республику и МЧС РФ. Ранее Россия уже передала Киргизии крупные партии наборов для диагностики COVID-19, а также направила в республику для оценки ситуации несколько групп эпидемиологов и вирусологов.

Еще месяц назад, в дни Парада Победы в Москве, коронавирус нарушил планы киргизского лидера Сооронбая Жээнбекова. Вместе с другими руководителями бывших советских республик он прибыл в Москву - но к кремлевской стене вместе с президентом РФ Владимиром Путиным выйти не смог: у двух членов делегации господина Жээнбекова была обнаружена коронавирусная инфекция. По возвращении в Бишкек их госпитализировали, а президент временно перешел на удаленную работу, тем более что в его аппарате COVID-19 обнаружили у 17 человек. Вскоре премьер Кубатбек Боронов призвал готовиться к вероятному обострению ситуации с коронавирусной инфекцией - на тот момент общее число инфицированных в республике с 6,3 млн населения только-только превысило 4 тыс. человек.

Хотя средняя плотность населения в Киргизии составляет всего 32 человека на квадратный километр, показатели заболеваемости стали стремительно расти.
Сейчас в стране зарегистрировано более 29 тыс. случаев, 1,1 тыс. человек скончались. Для сравнения, в Москве (средняя плотность населения - более 5 тыс. человек на квадратный километр, а число жителей как минимум в два раза больше, чем во всей Киргизии) в день выявляется около 600 новых зараженных. В Киргизии - более 1 тыс.

"Наш анализ показывает, что в 20% случаев смерть от коронавируса наступила в первый-второй день после госпитализации. Это означает, что пациенты поздно обратились или не смогли своевременно получить медицинскую помощь",- заявил в среду "Интерфаксу" заместитель министра здравоохранения Киргизии Мадамин Каратаев.

Какие меры принимают в Узбекистане и Киргизии в связи с новыми вспышками COVID-19
Между тем уже в июне из официальных сообщений следовало, что ситуация близка к критической: в больницах не хватало как минимум 2,3 тыс. кислородных концентраторов, нескольких сотен аппаратов для искусственной вентиляции легких, и рассчитывать можно было только на гуманитарные поставки из Китая, России и Турции. Часть вызовов бригадам скорой помощи пришлось попросту игнорировать, под больных перепрофилировали больницы, общежития, отели, санатории и даже расположенную вблизи столичного аэропорта авиабазу Манас.

"Ситуация в стране на сегодняшний день становится опасной",- признавался премьер в начале июля. А уже 9 июля представитель министерства здравоохранения страны Айнура Ахматова говорила: распространение вируса в республике идет по худшему из возможных сценариев.
Глава Минздрава был на тот момент госпитализирован с обширной двусторонней пневмонией. В стране было приостановлено междугороднее автобусное сообщение; из отпуска отозваны все медработники, мобилизованы преподаватели медицинских вузов, интерны и ординаторы; временно приостановлены пятничные намазы в мечетях. "Я призываю всех к дальнейшей сплоченности, единству, солидарности и взаимопомощи. Ответственность - на каждом из нас. Каждый гражданин ответственен за свою семью, за своих детей. Я ответственен перед народом. С вашей помощью и при вашей поддержке мы добьемся победы над этой напастью. Я верю в вас, уважаемые соотечественники",- обратился 9 июля к народу президент Сооронбай Жээнбеков.

К середине июля власти приняли решение учитывать в статистике не только подтвержденные случаи коронавируса, но и больных с внебольничной пневмонией - однако карантин пока решено не вводить. Надолго ли - не ясно. Как заявил в среду премьер Кубатбек Боронов, осенью республику ждет вторая волна эпидемии.

Тяжелая ситуация складывается и в других странах Центральной Азии.
Первый случай заболевания в регионе был зарегистрирован относительно поздно, только 13 марта - однако в конце июня ситуация резко обострилась. К 22 июля в Киргизии, Казахстане, Узбекистане и Таджикистане в общей сложности зарегистрировано почти 130 тыс. случаев заболевания. Более половины из них, 75 тыс., приходятся на Казахстан. В этих условиях в стране было решено вернуть действовавший с середины марта по начало мая режим жестких карантинных мер. Он был вновь введен в первых числах июля и продлен - пока - до 2 августа. Однако статистика грозит резко ухудшиться с 1 августа, когда в ней станут учитываться также заболевшие пневмонией - соответствующее решение было принято на прошлой неделе. В Узбекистане - около 18 тыс. случаев. Жесткие карантинные меры продлены до 1 августа, по выходным введен режим самоизоляции. 7 тыс. случаев зафиксировано в Таджикистане, но там пока о жестких мерах не сообщалось.

Как Таджикистан и Туркмения оказались свободными от COVID-19
Лучше всего - по официальным данным - обстановка в Туркмении: в республике до сих пор нет ни одного человека с подтвержденным диагнозом. Только вот главный столичный рынок был закрыт в середине июля для "санитарной обработки", до 23 июля "временно приостановлено" движение поездов, а кафе и рестораны закрыты "на профилактику". Гражданам рекомендовано носить маски "из-за возможного повышения содержания в воздухе пыли". При этом ранее международная организация "Репортеры без границ" сообщала: еще в конце марта туркменские власти запретили журналистам употреблять слово "коронавирус" в публикациях, а также исключили его из специальной брошюры, которую рассылает Минздрав в учебные заведения, больницы и на рабочие места.

Галина Дудина
Газета "Коммерсантъ" №129 от 23.07.2020, стр. 4

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1595480640
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 июля 2020 года №448
- О судьбах Правительства и акимов
- Азат Перуашев о ситуации с Covid-19: Эта трагедия на совести тех, кто не реагировал на наши обращения
- Казахстан добивается паритета в торговле со странами ЕАЭС
- Один год Общественной приемной Администрации Президента: какие вопросы граждан удается решить
- Более 1,2 млн казахстанцев получили единовременную выплату "42 500 тенге"
- Кадровые перестановки
- О принятых мерах по увеличению заработной платы педагогов
- На 96 году жизни скончался фронтовик и писатель Гирш Леонид Юзефович
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  