Российских военных медиков перебросили на новый фронт - Центразийский, - "Къ"

08:04 23.07.2020

Центральная Азия борется с коронавирусом



Ситуация с COVID-19 в Центральной Азии продолжает ухудшаться. В Киргизию, где за месяц число случаев заболевания увеличилось почти в восемь раз, Россия направила десятки врачей и гуманитарную помощь на сумму около 150 млн руб. Непростая обстановка и в других странах региона. В некоторых из них были введены и продолжают действовать жесткие карантинные меры. И лишь Туркмения по-прежнему выбивается из общего ряда: там до сих пор не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.



СТАТИСТИКА ПО КОРОНАВИРУСУ COVID-19

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Данные обновлены 22.07.2020 в 23:41 по московскому времени

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Побывавшие в Италии, Сербии, Армении, а также Боснии и Герцеговине российские военные медики впервые направлены в Центральную Азию. Врачей и партию гуманитарной помощи - лекарств и оборудования на сумму около 150 млн руб.- доставил в Киргизию спецборт Минобороны РФ. Сотня российских медиков будет работать в больницах Бишкека и Оша. "Это врачи-эпидемиологи, инфекционисты, которые имеют практический опыт в лечении больных с коронавирусной инфекцией",- сообщили в Минобороны. Накануне свой борт со специалистами направило в республику и МЧС РФ. Ранее Россия уже передала Киргизии крупные партии наборов для диагностики COVID-19, а также направила в республику для оценки ситуации несколько групп эпидемиологов и вирусологов.



Еще месяц назад, в дни Парада Победы в Москве, коронавирус нарушил планы киргизского лидера Сооронбая Жээнбекова. Вместе с другими руководителями бывших советских республик он прибыл в Москву - но к кремлевской стене вместе с президентом РФ Владимиром Путиным выйти не смог: у двух членов делегации господина Жээнбекова была обнаружена коронавирусная инфекция. По возвращении в Бишкек их госпитализировали, а президент временно перешел на удаленную работу, тем более что в его аппарате COVID-19 обнаружили у 17 человек. Вскоре премьер Кубатбек Боронов призвал готовиться к вероятному обострению ситуации с коронавирусной инфекцией - на тот момент общее число инфицированных в республике с 6,3 млн населения только-только превысило 4 тыс. человек.



Хотя средняя плотность населения в Киргизии составляет всего 32 человека на квадратный километр, показатели заболеваемости стали стремительно расти.

Сейчас в стране зарегистрировано более 29 тыс. случаев, 1,1 тыс. человек скончались. Для сравнения, в Москве (средняя плотность населения - более 5 тыс. человек на квадратный километр, а число жителей как минимум в два раза больше, чем во всей Киргизии) в день выявляется около 600 новых зараженных. В Киргизии - более 1 тыс.



"Наш анализ показывает, что в 20% случаев смерть от коронавируса наступила в первый-второй день после госпитализации. Это означает, что пациенты поздно обратились или не смогли своевременно получить медицинскую помощь",- заявил в среду "Интерфаксу" заместитель министра здравоохранения Киргизии Мадамин Каратаев.



Какие меры принимают в Узбекистане и Киргизии в связи с новыми вспышками COVID-19

Между тем уже в июне из официальных сообщений следовало, что ситуация близка к критической: в больницах не хватало как минимум 2,3 тыс. кислородных концентраторов, нескольких сотен аппаратов для искусственной вентиляции легких, и рассчитывать можно было только на гуманитарные поставки из Китая, России и Турции. Часть вызовов бригадам скорой помощи пришлось попросту игнорировать, под больных перепрофилировали больницы, общежития, отели, санатории и даже расположенную вблизи столичного аэропорта авиабазу Манас.



"Ситуация в стране на сегодняшний день становится опасной",- признавался премьер в начале июля. А уже 9 июля представитель министерства здравоохранения страны Айнура Ахматова говорила: распространение вируса в республике идет по худшему из возможных сценариев.

Глава Минздрава был на тот момент госпитализирован с обширной двусторонней пневмонией. В стране было приостановлено междугороднее автобусное сообщение; из отпуска отозваны все медработники, мобилизованы преподаватели медицинских вузов, интерны и ординаторы; временно приостановлены пятничные намазы в мечетях. "Я призываю всех к дальнейшей сплоченности, единству, солидарности и взаимопомощи. Ответственность - на каждом из нас. Каждый гражданин ответственен за свою семью, за своих детей. Я ответственен перед народом. С вашей помощью и при вашей поддержке мы добьемся победы над этой напастью. Я верю в вас, уважаемые соотечественники",- обратился 9 июля к народу президент Сооронбай Жээнбеков.



К середине июля власти приняли решение учитывать в статистике не только подтвержденные случаи коронавируса, но и больных с внебольничной пневмонией - однако карантин пока решено не вводить. Надолго ли - не ясно. Как заявил в среду премьер Кубатбек Боронов, осенью республику ждет вторая волна эпидемии.



Тяжелая ситуация складывается и в других странах Центральной Азии.

Первый случай заболевания в регионе был зарегистрирован относительно поздно, только 13 марта - однако в конце июня ситуация резко обострилась. К 22 июля в Киргизии, Казахстане, Узбекистане и Таджикистане в общей сложности зарегистрировано почти 130 тыс. случаев заболевания. Более половины из них, 75 тыс., приходятся на Казахстан. В этих условиях в стране было решено вернуть действовавший с середины марта по начало мая режим жестких карантинных мер. Он был вновь введен в первых числах июля и продлен - пока - до 2 августа. Однако статистика грозит резко ухудшиться с 1 августа, когда в ней станут учитываться также заболевшие пневмонией - соответствующее решение было принято на прошлой неделе. В Узбекистане - около 18 тыс. случаев. Жесткие карантинные меры продлены до 1 августа, по выходным введен режим самоизоляции. 7 тыс. случаев зафиксировано в Таджикистане, но там пока о жестких мерах не сообщалось.



Как Таджикистан и Туркмения оказались свободными от COVID-19

Лучше всего - по официальным данным - обстановка в Туркмении: в республике до сих пор нет ни одного человека с подтвержденным диагнозом. Только вот главный столичный рынок был закрыт в середине июля для "санитарной обработки", до 23 июля "временно приостановлено" движение поездов, а кафе и рестораны закрыты "на профилактику". Гражданам рекомендовано носить маски "из-за возможного повышения содержания в воздухе пыли". При этом ранее международная организация "Репортеры без границ" сообщала: еще в конце марта туркменские власти запретили журналистам употреблять слово "коронавирус" в публикациях, а также исключили его из специальной брошюры, которую рассылает Минздрав в учебные заведения, больницы и на рабочие места.



Галина Дудина

Газета "Коммерсантъ" №129 от 23.07.2020, стр. 4