|Умерла экс-депутат Жогорку Кенеша Киргизии Роза Абдраимова
08:23 23.07.2020
Скончалась экс-депутат ЖК Роза Абдраимова
На 63-м году жизни от пневмонии скончалась экс-депутат Жогорку Кенеша [IV созыв] Абдраимова Роза Асановна, сообщили ее близкие.
Р.Абдраимова родилась 28 февраля 1957 года в селе Казарман Тогуз-Тороузского района.
В 1978 году окончила Кыргызский Государственный женский педагогический институт. В 1998 году поступила в Академию Министерства иностранных дел Украины (Киев).
Трудовая деятельность
1978 год - преподаватель в Ошском педагогическом училище
1980 год - старший преподаватель в Ошском Государственном университете
1992 год - референт в представительстве КР в Украине
1993 год - советник в посольстве КР в Украине
1998 год - первый секретарь в Министерстве иностранных дел КР
1999 год - начальник управления Международного сотрудничества в Министерстве образования, науки и культуры КР
2001 год - заведующая сектором социально-культурного развития Аппарата премьер-министра КР
2002 год - заместитель главы Жайылской районной государственной администрации.
20 декабря 2007 по июль 2010 года - депутат Жогорку Кенеша.