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Умерла экс-депутат Жогорку Кенеша Киргизии Роза Абдраимова
08:23 23.07.2020

Скончалась экс-депутат ЖК Роза Абдраимова
На 63-м году жизни от пневмонии скончалась экс-депутат Жогорку Кенеша [IV созыв] Абдраимова Роза Асановна, сообщили ее близкие.

Р.Абдраимова родилась 28 февраля 1957 года в селе Казарман Тогуз-Тороузского района.

В 1978 году окончила Кыргызский Государственный женский педагогический институт. В 1998 году поступила в Академию Министерства иностранных дел Украины (Киев).

Трудовая деятельность

1978 год - преподаватель в Ошском педагогическом училище

1980 год - старший преподаватель в Ошском Государственном университете

1992 год - референт в представительстве КР в Украине

1993 год - советник в посольстве КР в Украине

1998 год - первый секретарь в Министерстве иностранных дел КР

1999 год - начальник управления Международного сотрудничества в Министерстве образования, науки и культуры КР

2001 год - заведующая сектором социально-культурного развития Аппарата премьер-министра КР

2002 год - заместитель главы Жайылской районной государственной администрации.

20 декабря 2007 по июль 2010 года - депутат Жогорку Кенеша.

Источник - kg.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1595481780
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