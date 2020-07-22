Умерла экс-депутат Жогорку Кенеша Киргизии Роза Абдраимова

08:23 23.07.2020

Скончалась экс-депутат ЖК Роза Абдраимова

На 63-м году жизни от пневмонии скончалась экс-депутат Жогорку Кенеша [IV созыв] Абдраимова Роза Асановна, сообщили ее близкие.



Р.Абдраимова родилась 28 февраля 1957 года в селе Казарман Тогуз-Тороузского района.



В 1978 году окончила Кыргызский Государственный женский педагогический институт. В 1998 году поступила в Академию Министерства иностранных дел Украины (Киев).



Трудовая деятельность



1978 год - преподаватель в Ошском педагогическом училище



1980 год - старший преподаватель в Ошском Государственном университете



1992 год - референт в представительстве КР в Украине



1993 год - советник в посольстве КР в Украине



1998 год - первый секретарь в Министерстве иностранных дел КР



1999 год - начальник управления Международного сотрудничества в Министерстве образования, науки и культуры КР



2001 год - заведующая сектором социально-культурного развития Аппарата премьер-министра КР



2002 год - заместитель главы Жайылской районной государственной администрации.



20 декабря 2007 по июль 2010 года - депутат Жогорку Кенеша.