Женишбек Байгуттиев: Как обустроить Кыргызстан через призму бюджета в 200 млрд сомов

08:28 23.07.2020 Экс-министр экономического регулирования КР Женишбек Байгуттиев

Пандемия, о неизбежности которой говорили все, застала нас врасплох. Сплоховало государство, и с этим не поспоришь. Но не готовы оказались все. А впереди еще судьбоносные выборы, последствия которых предугадать не так уж и сложно. Независимо от их итогов нас ожидает на ближайшие годы безрадостное будущее. Не исключено, что именно в силу этого народ найдет в себе силы показать (доказать) властям свое понимание будущего.



Но давайте в нынешней ситуации, полной трагизма, попытаемся, сохранив ясную голову, оценить, что мы имеем и что надо делать дальше.



Имеем мы по сути немногое: экономику гибкую, небольшую, дезориентированную, кумовскую, с низким количеством переделов.



С точки зрения социальных достижений, опять же исходя из текущих возможностей экономики и бюджета соответственно, ситуация и того хуже. Здравоохранение, за исключением отдельных оазисов, как в пустыне, тлеет на грани распада; образование, как ни крути, вполне себе периферийное.



И, кажется, нашу власть нынешнее положение вещей вполне устраивает. Во всяком случае, каких-либо потуг с ее стороны никак не ощущается. Второй год бюджет подвергается секвестру, а в этом году, скорее всего, обрезание предстоит дважды, но премьер-министры – аккурат из разряда "таких не берут в космонавты". Да что там космонавты, в приличном обществе таких не берут никуда. Но у нас они восседают и громоздятся, действуя невпопад и бездействуя вопреки.



Нынешнее наше бедственно-катастрофическое положение такие горе-премьеры и иже с ними и над ними объясняют ошибками прошлого, мировой конъюнктурой и хронической нехваткой денег в бюджете. Отчасти так и есть, но это лишь небольшая часть правды. Хотя, если не лукавят, то таковы их горизонты понимания проблем и перспектив.



О бюджете



Давайте рассмотрим его доходную часть. Уточненный в мае этого года прогноз-закон в размере 135 млрд 346 млн сомов. Удастся ли его собрать нынешнему правительству? Полагаю, что нет. А значит, дефицит бюджета в 27,7 млрд сомов возрастет еще больше.



Понятно, что министр финансов – фигура более компетентная, чем нынешний премьер, как и все министры финансов, с дулей в кармане – "оптимизирует" расходную часть, проведя ее через сито приоритетов. А впоследствии отчитается по итогам года, сказав, что профинансировала все что могла.



И пусть закон КР "О бюджете" выполнен не будет, но следующий созыв парламента, войдя в понимание, легитимирует исполнение бюджета "в связи с чрезвычайными обстоятельствами". Обычная история. На самом же деле вопрос состоит совсем в другом. А именно: можно ли поднять доходную часть бюджета на треть до 200 млрд сомов? Так, чтобы хватило на все. Согласитесь, эта цифра, на самом деле вполне достижимая, даст возможность видоизменить и здравоохранение, и образование в Кыргызстане.



Прежде всего, по содержанию. Более того, это заложит вожделенный не одним поколением правительств бюджет развития. Кто-то из специалистов может возразить, что это 35% от ВВП. Дескать, немыслимая доселе цифра. Правильно, мы действительно не являемся какой-нибудь скандинавской страной, где социализма, по уверению Ч. Айтматова, было больше, чем в СССР.



Такая цифра кажется немыслимой ровно до того момента, пока мы к официальному ВВП не добавим часть теневого. Почему только часть?



Во-первых, теневой ВВП был, есть и будет. Такова природа людей.



Во-вторых, в погоне за социальной справедливостью и справедливым налогообложением нам важно учитывать ту часть ВВП, которая находится в тени под юрисдикцией богатых и очень богатых людей, большинство из которых близки к (ко всем поколениям) власти. Справедливое налоговое администрирование этой категории и тех, кто с давних пор "по привычке" оптимизирует налогообложение, без всякого повышения налогового бремени приведет к повышению доходной части на треть.



К слову, такие меры оздоровят экономику и повысят конкуренцию, от которой выиграет потребитель. Лишение всякого рода преференций когорты бизнеса, близкой к власти, повысит также инвестиционную привлекательность нашей экономики.



Прежде всего это скажется на внутренних инвестициях, что, в свою очередь, послужит сигналом для инвестиций извне. Немалый потенциал кроется также в полнокровном открытии границ для повышения доходов таможни. Серые схемы для этого должны быть сведены на нет. К сожалению, здесь правительство сдает позиции одну за другой.



К примеру, в данный момент порядок открытия границ на Торугарте хотят приравнять к схеме, действующей на пункте Иркештам. А это приведет к выпадениям из бюджета, предположительно, до 1 млрд сомов ежемесячно даже в нынешней непростой ситуации.



Собственно говоря, эти 200 млрд сомов доходов совсем не предел для кыргызского бюджета. При гармонизации налоговой, бюджетной, денежно-кредитной политики институты развития и банки совместно с предпринимателями видоизменят структуру экономики, разовьют глубину рынка, а значит, возрастут возможности бюджета.



О возможностях бюджета, его расходной части



Хронический дефицит бюджета привел к необратимым последствиям для многих поколений наших граждан. Не выросли в нашей стране олимпийские чемпионы, выдающиеся ученые, педагоги от Бога, профессионалы своего дела и многие-многие другие.



Постоянное недофинансирование человеческого капитала отбросило страну от лидеров на десятилетия. Отчаявшиеся граждане те же десятилетия голосовали ногами, выезжая в ближнее и дальнее зарубежье в поисках лучшей доли для себя и своих чад. В то же время правящая элита бесчинствовала, обдирая как липку своих граждан и лишая их и страну будущего.



Мы долго и последовательно шли ко дну, скрупулезно подсчитывая, сколько до него осталось. Эпидемия COVID-19 (20, 21...) упростила задачу, разверзнув перед нами все ужасающие сценарии вместе взятые. Мы оказались в шаге от пропасти, удержавшись от падения в нее благодаря помощи международных доноров.



Памятуя, что долг подлежит возврату и с процентами, нам нужно извлечь уроки и не повторять ошибок. Для начала расходная часть бюджета должна быть подвержена тщательному анализу. В нем надо предусмотреть сокращение госслужащих.



Кризис наглядно показал, что нынешний госаппарат ни качеством, ни количеством, ни функционалом удовлетворить нас не может.



Собственно, функциональный анализ и даст представление, какие министерства нужны стране и какие следуют сократить в штате или вовсе. Возможно, надо будет объединить министерство экономики и министерство социального развития. Специалисты, которые развивают экономику, должны понимать, как это скажется – должно сказаться – на социальных стандартах.



Говоря о цифровом обществе, мы должны уметь работать с той информацией, которую мы в большом количестве получаем и сегодня попросту кладем на полку, по сути, никак не обрабатывая ее и не используя в своей деятельности. Средства, потерянные от лже-тендеров, от каскадных откатов, как и весь бюджет, должны быть использованы рачительно.



Все, кто повинен в расхищении бюджета, должны быть подвергнуты публичной обструкции и привлечены к ответственности. Неотвратимость наказания за преступные деяния предотвратит подобного рода действия бюджетных крыс. И наоборот, средства, потраченные на привлечение лучших специалистов, многократно окупятся.



Остальным же, справедливо лишенным бюджетного попечения в виде зарплаты и соцпакета, – добро пожаловать на рынок труда, на самореализацию в условиях настоящей конкуренции.



О судебной реформе



Возросшие бюджетные возможности позволят провести судебную реформу во всех ее ипостасях. Камеры, присяжные и прочая благодать. Но и это не все. Мы должны либо перейти на прецедентную систему, либо возобновить Пленумы Верховного суда. Должно быть единообразное трактование и применение законов. Сегодня различие между, скажем, областным (городским) судом и ВС незначительно, отличается разве что силой вердикта. Ответственности судей при этом мы не имеем никакой. А ведь за свои деяния, несовместимые с законом, судьи должны нести полную (дополнительную) ответственность.



Например, конфискация имущества нажитого преступным путем. Основой независимости судов является не вседозволенность, а понимание неминуемой ответственности за свои неправомерные деяния. Только так и никак иначе. Отбор судей должен быть беспрецедентным с изначальным согласием судей на их прослушивание.



Правоохранительная система



Тут все подлежит формированию сызнова. Реорганизация с разбором полетов. Хорошая зарплата и соцпакет в обмен на безупречную работу. Прокуроры, милиция, ГСИН и пр. должны подбираться тщательно. Для граждан, имеющих большие права, должна быть предусмотрена большая ответственность. За порочащие связи с криминалом – соизмеримое по жесткости наказание. Для этого нужны изменения в законодательство. Ну что ж, Бог, как говорится, нам всем в помощь.



Выводы



Пусть простят меня другие бюджетники, что я не озвучил их реформу, но поверьте, в голове у меня уже вполне все пазлы сложились. Будет (как без этого?) реформа здравоохранения, реформа образования. И достойное финансирование.



Важнее другое: как мы к этому придем. Через очередную революцию, понимание президентом неотвратимости назревших реформ, или ожидание судьбоносности выборов в парламент?



Сегодня, когда массово гибнут наши граждане, каждый день бездействия дорого обходится стране. Накал в обществе диктует решение проблем в кратчайшие сроки. Проблема границ далека от своего завершения.



Контрабандисты диктуют свои условия, преступность распоясалась вовсе. В этих непростых условиях президент вместе с Правительством народного доверия может и должен реагировать своевременно и адекватно на все вызовы, связанные с пандемией и ее последствиями. Нужно проложить фарватер для страны к ее поступательному развитию с темпами роста от 8 процентов и выше.



Уверен, что в течение года мы выровняем ситуацию и дадим импульс экономике, сигнал всем созидательным силам о том, что страна избрала пусть созидания. Для коренных изменений в экономике и социальных достижений потребуются годы роста, но каждый год будет давать ясное представление и о пройденном пути, и о целях, которые нам следует достичь.



Предлагаю президенту Кыргызской Республики Сооронбаю Шариповичу рассмотреть возможность (через лояльные Вам силы в парламенте) выдвижения меня премьер-министром КР для осуществления вышеописанных задач.



Если таковое невозможно по каким-либо причинам, предлагаю партиям, которые войдут в новый созыв парламента, также рассмотреть эту возможность.



Поскольку сам никогда не воровал и платил налоги в полном объеме, обязуюсь придерживаться и далее тех же этически-нравственных стандартов.



Надеюсь, это не станет препятствием для номинирования меня на эту должность. Если же найдется более достойный кандидат, то готов его консультировать.



Решайтесь, господин президент! Если Вам не безразлична судьба нашего народа, действовать надо решительно и со знанием дела. Время дорого.



17.07.2020 Источник - analitika.akipress.org

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