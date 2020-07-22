Вирус убил Каракалпакского прокурора и зам. генпрокурора Узбекистана генерала Халилова

09:14 23.07.2020

Скончался бывший замгенпрокурора Хакимбай Халимов

Ушел из жизни бывший заместитель генерального прокурора Узбекистана, бывший прокурор Каракалпакстана Хакимбай Халимов. Ранее у него был диагностирован коронавирус.

Вчера, 19:21 Коронавирус Общество

На 66-м году жизни скончался бывший заместитель генерального прокурора Узбекистана, бывший прокурор Каракалпакстана Хакимбай Халимов, у которого ранее был диагностирован коронавирус. Об этом "Газете.uz" сообщил начальник Отдела по связям с общественностью и правовой информации Генпрокуратуры Хает Шамсутдинов.



"Руководство и сотрудники Генеральной прокуратуры выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи со смертью государственного советника юстиции 3-й степени (генерал-майор юстиции) Халимова Хакимбая Ашировича, который служил в прокуратуре Республики Каракалпакстан", - говорится в сообщении пресс-службы.



Хакимбай Халимов (1954 года рождения) в разные годы работал в системе прокуратуры Каракалпакстана. Занимал должность заместителя генерального прокурора Узбекистана, прокурора Каракалпакстана. С 2017 по 2019 годы руководил народной приемной президента Узбекистана в Каракалпакстане. С 2019 года работал начальником отдела прокуратуры Каракалпакстана.