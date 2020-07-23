Китай запустил в Марс свой первый марсолет "Тяньвэнь-1" (1,3 тонны спускаемого веса!)

09:37 23.07.2020

Китай запустил в космос зонд для изучения Марса

23 июля 2020, 08:08Текст: Дмитрий Зубарев

Тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-5" с первым зондом Китая для изучения Марса "Тяньвэнь-1" стартовала с космодрома Вэньчан (южная провинция Хайнань).



Для запуска марсианской миссии используется модификация CZ-5 Y4 со стартовой массой около 870 тонн, передает ТАСС. Общий вес "Тяньвэнь-1" достигает пяти тонн, из которых 1,3 тонны – вес спускаемого модуля, в то время как вес орбитальной станции составит 3,7 тонны.



Напомним, в мае китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) сообщила, что Китай намерен осуществить запуск первого зонда для исследования Марса в июле этого года.