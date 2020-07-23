Дожить до рассвета. ВОЗ определилась. Массовая вакцинация против COVID-19 начнется во 2-й половине 2021

10:23 23.07.2020

ВОЗ назвала сроки начала массовой вакцинации от COVID-19



Массовое применение вакцины от коронавирусной инфекции станет возможным не ранее первой половины 2021 года. Об этом 22 июля заявил глава программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.



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Он также отметил, что ВОЗ работает над обеспечением всеобщего доступа к вакцине.



"Вакцины от этой пандемии предназначены не для богатых и не для бедных. Они - для всех", - цитирует Райана FreeNews.



Тем не менее, подводя итоги исследований в разных странах, он заключил, что ученые уже достигли серьезных успехов в разработке вакцины против COVID-19, пишет Macau Business со ссылкой на Xinhua News.



В этот же день стало известно, что препарат американской компании Pfizer в скором времени удачно пройдет все клинические испытания и будет использован для вакцинации населения.



21 июля Минобороны России сообщило о готовности вакцины, создаваемой военными специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Испытания еще одного препарата завершили в Сеченовском университете. По словам медиков, у всех добровольцев вырабатывался иммунитет к коронавирусу.



В тот же день глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что массовое производство вакцины от коронавируса в России может начаться уже в августе.



Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.