Америка превращается в заповедник крайней идеологической нетерпимости, - В.Малышев

11:26 23.07.2020

О культурной революции в США



Владимир МАЛЫШЕВ, 22 июля 2020



Родившая в англосаксонском мире наука о расовом превосходстве евгеника, взятая потом на вооружение в нацистской Германии, дает сейчас пышные всходы в США. Под лозунгами "борьбы с расизмом" и под прикрытием протеста против рабства черных в Америке начался расцвет "расизма наоборот". Дискриминации подвергается белое большинство.

Лоуренс Краусс, видный физик-теоретик, профессор Аризонского университета, пишет в The Wall Street Journal в статье "Идеологическая порча науки", что из опасения обвинений в расизме в США начинают закрываться целые направления в науке, например исследование рас и половых различий. Ученых этих направлений увольняют, лаборатории закрываются. Больше того, под угрозой остракизма оказываются физика, астрономия, математика, поскольку в этих областях знания почти нет черных. Вывод: эти науки суть проявление расизма и как таковые должны быть запрещены.

"Все последние годы, а после убийства полицией Джорджа Флойда особенно, руководители академических учреждений повсюду стали подвергать цензуре любое инакомыслие, а также увольнять ведущих преподавателей, если кто-то заявит, что их исследования поддерживают несправедливое угнетение", – сообщает Краусс.

В июне Американское физическое общество (APS), которое представляет 55000 физиков по всему миру, одобрило "забастовку за жизнь чернокожих" путем "закрытия точных наук" в академических учреждениях. Они закрыли и свой офис, чтобы "искоренить расизм и дискриминацию в научных кругах".

Американское физическое общество не единственное. Национальные лаборатории и факультеты точных наук университетов присоединились к однодневной забастовке. Журнал Nature опубликовал статью "Десять простых правил для создания антирасистской лаборатории". В Университете штата Мичиган провели забастовку против физика Стивена Сюи, вице-президента по исследованиям. Его "преступление" состояло в проведении исследований в области вычислительной геномики, то есть изучении того, как генетика человека может быть связана с умственными способностями. Его также обвинили в поддержке психологических исследований университета, касающихся статистики расстрелов полиции, – эта статистика опровергала заявления о расовых предрассудках. Президент университета заставил Стивена Сюи уйти в отставку.

В Принстоне 4 июля более ста преподавателей, в том числе более сорока в области науки и техники, написали открытое письмо президенту с требованием "разрушить иерархии, увековечивающие неравенство". Это требование включало создание комиссариата, который "вел бы расследования расистского поведения, а также расистские исследования и публикации".

Один выдающийся химик из Канады выступил в поддержку оценки научных достижений, основанной на заслугах, а также против найма ученых по принципу равенства, если это приводит к "дискриминации самых достойных кандидатов". За это его осудил университетский проректор, а статья ученого об исследованиях в области органического синтеза была удалена с сайта журнала. Два редактора, готовившие публикацию, были отстранены от работы.

Приводя эти примеры, Краусс замечает, что "всякий раз, когда наука развращается, становясь жертвой идеологии, научный прогресс страдает". Это имело место в нацистской Германии, имело место в США в эпоху Маккарти, когда выдающиеся ученые, такие как Роберт Оппенгеймер, подвергались репрессиям за политические взгляды. "Чтобы сдержать это сползание в бездну, научные лидеры, научные общества и высшие академические администраторы должны публично отстаивать свободу слова в науке", – призывает Лоуренс Краусс.

Однако, похоже, его выступление – глас вопиющего в пустыне. "Университеты – это места, небезопасные для белых мужчин, – признает Пол Крэйг Робертс, аналитик, бывший заместитель министра финансов США. – Преподаватели и сотрудники живут в страхе перед необоснованными обвинениями, которые могут разрушить их карьеру и финансовую жизнь. Белые студенты мужского пола обычно уступают в численности по сравнению с феминистками и чернокожими профессорами и не имеют права ни на что жаловаться, поскольку любые жалобы рассматриваются как доказательство того, что белый мужчина – женоненавистник и расист".

"Расизм наоборот" свирепствуют не только в науке, но и во всех областях общественной жизни и культуры. "Массовые протесты Black Lives Matter раскололи Америку, и их молчаливые последствия теперь докатились до Голливуда. Революция идет полным ходом. Белых актеров увольняют, – пишет Daily Mail. – На все должности – авторов сценария, режиссеров, продюсеров, операторов и так далее – мы нанимаем только цветных, женщин или представителей секс-меньшинств, заявляют боссы киностудий..."

Настоящая охота на ведьм развернулась в американских СМИ. Как сообщает The Washington Post, недавно был вынужден подать в отставку редактор рубрики "Мнения" газеты The New York Times Джеймс Беннет. Поводом к увольнению послужила публикация в его разделе статьи сенатора-республиканца Тома Коттона, который заявил, что, в случае если с мародерами, лютующими в Нью-Йорке, не удастся справиться полиции, в город имеет смысл ввести войска. На общем собрании Беннета обвинили в разжигании ненависти.

Одновременно был снят с поста ведущий редактор Philadelphia Inquirer за то, что пропустил в печать заголовок "Здания имеют значение", намекающий на слоган Black Lives Matter. В этой статье архитектурный критик просила черных мародеров аккуратнее относиться к историческим зданиям Филадельфии, которые они поджигают и разрушают.

…Америка на наших глазах стремительно превращается в заповедник крайней идеологической нетерпимости.