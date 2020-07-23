Недреманное око. Туркменистан получил статус "наблюдателя" в ВТО

12:42 23.07.2020

В настоящее время членами Всемирной торговой организации являются 164 государства. Двадцать четыре страны имеют статус наблюдателя, Туркменистан стал 25-й.



ТАШКЕНТ, 22 июл - Sputnik. Туркменистан получил статус наблюдателя во Всемирной торговой организации, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел страны.



"Двадцать второго июля 2020 года в штаб-квартире Всемирной торговой организации в Женеве состоялось очередное заседание Генерального совета ВТО, в ходе которого была рассмотрена заявка Туркменистана на статус наблюдателя в организации", - говорится в публикации на сайте внешнеполитического ведомства.



Ашхабад на заседании представлял постоянный представитель Туркменистана при отделении ООН в Женеве Атагельды Халджанов, а также в режиме онлайн - представители МИД Туркменистана, министерства торговли и внешнеэкономических связей и министерства финансов и экономики.

В ходе своего выступления Халджанов проинформировал участников Генерального совета ВТО об истоках процесса туркменского присоединения к организации, в частности о новаторской политике реализации внешнеэкономической деятельности Туркменистана.



По словам дипломата, обретение страной статуса наблюдателя в ВТО "призвано способствовать динамичному развитию национальной экономики Туркменистана, укреплять позиции во внешней торговле, осуществлять многостороннее сотрудничество, привлекать инвестиции из-за рубежа и развивать международные торговые связи".



"Это также касается разработки коммерческих и торговых стратегий, включая их успешную реализацию", - подчеркнул дипломат.



"После обсуждения страны-участницы Генерального совета ВТО единогласно приняли решение о присвоении Туркменистану статуса наблюдателя в организации", - отмечается в сообщении МИД.



В настоящее время членами Всемирной торговой организации являются 164 государства. Двадцать четыре страны имеют статус наблюдателя, Туркменистан стал 25-й.



Напомним, в начале июля Узбекистан и ВТО после почти 15-летнего перерыва провели заседание совместной рабочей группы по вступлению страны в организацию. По итогам были достигнуты договоренности о проведении с 20 по 31 июля двусторонних переговоров по вопросам обеспечения доступа на рынок товаров и услуг. Также стороны планируют перейти к следующей стадии переговоров - подготовке фактологического резюме, которое является основой доклада рабочей группы по присоединению Узбекистана к ВТО.



До этого, в конце апреля, Законодательная палата Олий Мажлиса РУз одобрила присоединение республики в статусе наблюдателя к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Комментируя данную новость, руководитель сектора Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН имени Е. М. Примакова Елена Кузьмина отметила, что это полезный подготовительный этап. Также она напомнила: входящие в ЕАЭС Россия, Казахстан и Кыргызстан являются одними из ключевых торговых партнеров Узбекистана, причем объемы торговли с РФ, РК и КР вместе больше, чем с Китаем.