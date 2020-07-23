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О судьбах КазПравительства и акимов, - центр "Стратегия"
12:49 23.07.2020

В первую очередь, по оценкам экспертов, в смене руководства нуждаются министерства национальной экономики; труда и социальной защиты. Высоки ожидания отставок акимов трех городов республиканского значения – Нур-Султан, Алматы и Шымкент – и Атырауской области

ОФ "Центр социальных и политических исследований "Стратегия", 20 июля

25 июля 2020 года заканчивается двухнедельный срок, который дал президент К.Токаев правительству А.Мамина на исправление ситуации в стране.

Чтобы выявить ожидания и прогнозы "по возможности правительства работать в целом в этом составе", 14-16 июля 2020 года был проведен опрос, в котором приняли участие 44 эксперта.

Полученные результаты указывают на то, что ожидания отставки правительства в экспертной среде присутствуют: более 70% опрошенных сделали прогноз возможности отставки в диапазоне от 50% до 100%. Средний показатель варьирует на уровне 55-56%.

ДИАГРАММА 1. - ВЕРОЯТНОСТЬ ОТСТАВКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА А.МАМИНА ДО КОНЦА ИЮЛЯ 2020 Г., (%)

подробно и с графиками смотрим тут -

https://nomad.su/?a=3-202007230034

Источник - nomad.su
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