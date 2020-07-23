О судьбах КазПравительства и акимов, - центр "Стратегия"

12:49 23.07.2020

В первую очередь, по оценкам экспертов, в смене руководства нуждаются министерства национальной экономики; труда и социальной защиты. Высоки ожидания отставок акимов трех городов республиканского значения – Нур-Султан, Алматы и Шымкент – и Атырауской области



ОФ "Центр социальных и политических исследований "Стратегия", 20 июля



25 июля 2020 года заканчивается двухнедельный срок, который дал президент К.Токаев правительству А.Мамина на исправление ситуации в стране.



Чтобы выявить ожидания и прогнозы "по возможности правительства работать в целом в этом составе", 14-16 июля 2020 года был проведен опрос, в котором приняли участие 44 эксперта.



Полученные результаты указывают на то, что ожидания отставки правительства в экспертной среде присутствуют: более 70% опрошенных сделали прогноз возможности отставки в диапазоне от 50% до 100%. Средний показатель варьирует на уровне 55-56%.



ДИАГРАММА 1. - ВЕРОЯТНОСТЬ ОТСТАВКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА А.МАМИНА ДО КОНЦА ИЮЛЯ 2020 Г., (%)



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