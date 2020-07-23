В Москве, Новосибирске и Красноярске задержаны разом 22 пехотинца "Исламского движения Узбекистана"

14:01 23.07.2020

В Москве, Новосибирске, а также Красноярском крае задержали 22 участников ячейки запрещенной в России террористической организации "Исламское движение Узбекистана". Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.



Таким образом, пресечена деятельность межрегиональной структуры организации. Задержано 22 человека из числа ее главарей и рядовых участников. Спецоперация проводилась при участии МВД и Росгвардии.



Задержанные призывали к терроризму. Они совершали вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий. Также они занимались финансированием террористов в Сирии. У них были изъяты запрещенная религиозная литература, а также пропагандистские видеоматериалы боевиков и поддельные паспорта.