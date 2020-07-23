|14:40 Из-за маленького островка Кастелоризо в Средиземном море может начаться большая война
14:12 Анкара останавливает работу "Турецкого потока". Спроса нету
14:01 В Москве, Новосибирске и Красноярске задержаны разом 22 пехотинца "Исламского движения Узбекистана"
13:55 Новая форма органической материи. Нанотехнологии породили неизвестный до сих пор вид мутагенеза, - С.Захидов
13:48 Поколению мерчендайзеров посвящается. Ментального вам... секса, - Ян Арт
13:43 Еще одна казахская "звезда ютюба" Фарема Казкапаева шокировала народ своими снимками (фото)
13:40 Узбекистан. Пусти прокурора в народ… Часть 1, - Николай Кунгуров
12:56 У Америки есть план перестройки. Он страшен, - И.Данилов
12:49 О судьбах КазПравительства и акимов, - центр "Стратегия"
12:42 Недреманное око. Туркменистан получил статус "наблюдателя" в ВТО
11:26 Америка превращается в заповедник крайней идеологической нетерпимости, - В.Малышев
10:23 Дожить до рассвета. ВОЗ определилась. Массовая вакцинация против COVID-19 начнется во 2-й половине 2021
09:37 Китай запустил в Марс свой первый марсолет "Тяньвэнь-1" (1,3 тонны спускаемого веса!)
09:34 Узбекистан начал закупать поливную воду в Таджикистане
09:27 Сирт, Идлиб и Мариб - все они в огне: три арабских города, судьба которых может изменить карту региона
09:23 Россия проторила китайцам дорогу к лондонской элитной недвижимости, - Крис Стокел-Уокер
09:14 Вирус убил Каракалпакского прокурора и зам. генпрокурора Узбекистана генерала Халилова
09:02 Египет готов к походу на Запад, - "Взгляд"
08:28 Женишбек Байгуттиев: Как обустроить Кыргызстан через призму бюджета в 200 млрд сомов
08:23 Умерла экс-депутат Жогорку Кенеша Киргизии Роза Абдраимова
08:04 Российских военных медиков перебросили на новый фронт - Центразийский, - "Къ"
|В Москве, Новосибирске и Красноярске задержаны разом 22 пехотинца "Исламского движения Узбекистана"
14:01 23.07.2020
В Москве, Новосибирске, а также Красноярском крае задержали 22 участников ячейки запрещенной в России террористической организации "Исламское движение Узбекистана". Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
Таким образом, пресечена деятельность межрегиональной структуры организации. Задержано 22 человека из числа ее главарей и рядовых участников. Спецоперация проводилась при участии МВД и Росгвардии.
Задержанные призывали к терроризму. Они совершали вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий. Также они занимались финансированием террористов в Сирии. У них были изъяты запрещенная религиозная литература, а также пропагандистские видеоматериалы боевиков и поддельные паспорта.