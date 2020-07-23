Из-за маленького островка Кастелоризо в Средиземном море может начаться большая война

14:40 23.07.2020

Из-за островка в Средиземном море может начаться большая война

Райский уголок Кастелоризо оказался островом раздора



В сравнительной близости от курортной Антальи группируются турецкие и греческие военные корабли. США и Германия пытаются удержать партнеров по НАТО от прямого столкновения. Яблоком раздора оказался скалистый островок Кастелоризо, расположенный вплотную к побережью Турции. В чем уникальная ценность самого удаленного из греческих островов и к каким последствиям может привести конфликт из-за вод вокруг него?



Немецкая пресса накануне сообщила о том, что канцлер Ангела Меркель "одним звонком предотвратила военный конфликт Турции и Греции" из-за богатых газовых месторождений в восточном Средиземноморье. Театром боевых действий могли стать воды вокруг греческого островка Кастелоризо, расположенного всего в трех километрах от турецкого побережья.



Поводом явились новые "сейсмические исследования" (фактически – разведка потенциальных запасов полезных ископаемых), которые ведет турецкое исследовательское судно Oruc Reis в этом районе, вопреки неоднократным предупреждениям со стороны Афин.



Как отмечает Tagesspiegel, начиная со вторника многочисленные корабли ВМФ Турции двигались в Эгейском море и в восточной части Средиземного моря к югу от греческих островов Родос и Крит. В ту же акваторию были стянуты и силы греческого флота. Об этом также сообщило греческое государственное телевидение. Во вторник вечером непосредственно к Кастелоризо были направлены 18 турецких боевых кораблей и истребители ВВС Турции, после чего греческий флот объявил состояние тревоги.



Далее, как утверждают германские Tagesspiegel и Bild, Меркель и позвонила президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису. В пресс-службе немецкого правительства, впрочем, не подтвердили то, что канцлер выступила посредницей между двумя враждующими странами НАТО – хотя звонок Эрдогану действительно имел место.



Как бы то ни было, судно Oruc Reis ушло из опасного района. Возможно, свою роль сыграла и не Меркель. Чуть ранее госдепартамент США обратился к Анкаре с призывом "остановить все планы действий" в спорных водах на востоке Средиземного моря. Турция загодя предупредила об исследованиях к югу и к востоку от острова с 21 июля по 2 августа. Греция повысила боеготовность вооруженных сил.



В конце июня начальник греческого генштаба Константинос Флорос заявил о готовности "сжигать" всех, кто вторгнется на территорию страны.



Год назад Афины пригрозили Турции санкциями со стороны ЕС, в ответ на что Анкара отказала Евросоюзу в праве определять границы в Средиземном море. Нервозность Греции вызвали планы турок в отношении шельфа этнически близкого грекам Кипра. Добавим, что турки втянули в противостояние вокруг месторождений и Израиль.



Но, пожалуй, самым уязвимым участком оказался Кастелоризо. Как уже говорилось выше, этот маленький скалистый остров расположен рядом с побережьем Турции – до турецкого порта Каш всего 7 км, притом, что до ближайшей крупной греческой территории, острова Родос – порядка сотни километров, и 580 километров от материковой Греции. Второе название Кастелоризо – "Мейисти", что значит "крупнейший" (остров самый большой в крошечном прибрежном архипелаге). У этой территории с населением около полутысячи человек – бурное боевое прошлое.



Во время войны греков за независимость от Османской империи, жители острова – кастелоризоты потопили несколько турецких кораблей в бухте Антальи. Остров, тем не менее, оставался под османским господством до Первой мировой войны, когда здесь происходили бои Антанты с турками. До 1945 года Кастелоризо принадлежал Италии (вместе с островами Додеканеса – Родосом и другими), и во время Второй мировой вновь стал ареной боев. Здесь высаживался британский десант, остров бомбили самолеты Люфтваффе, он был под немецкой оккупацией.



В греческую "родную гавань" Меийсти-Кастелоризо вернулся лишь в 1947-м. Для эллинской родины это стало хорошим приобретением, и не только потому, что этот райский уголок с гротами дорическим акрополем и рыцарским замком привлекает туристов. Остров площадью меньше десятка квадратных километров дает Греции возможность претендовать на морскую зону площадью 40 тысяч кв. км. Турция же признает контроль греков лишь над 6 морскими милями территориальных вод вокруг островка. Поэтому турецкое геологоразведочное судно и зашло в акваторию южнее Кастелоризо, которую греки считают исключительной экономической зоной.



Геологическая служба США, напомним, оценивает общие запасы восточного Средиземноморья в 3,45 трлн кубометров газа и 3,8 млрд баррелей нефти. По другим оценкам, запасы углеводородов – вдвое больше.



Как отмечает старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский, турки определили границы шельфовой зоны не в соответствии с Конвенцией по морскому праву, а по собственному усмотрению. "Демонстрация Эрдоганом турецкой силы имеет политический подтекст. Это касается и отношений с Грецией – и договора с Ливией, где у Турции также присутствует нефтегазовый интерес", – сказал Раевский газете ВЗГЛЯД. Помимо экономического интереса, свою роль могут сыграть и имперские амбиции Эрдогана, считает эксперт. Надеин-Раевский напомнил о том, что Османское государство владело всеми островами Эгейского моря, большая часть которых ныне принадлежат Греции.



"Речь идет о назревающем военном конфликте.



Греческая армия приведена в состояние боевой готовности, как и положено. Ведь отдавать свои земли ни одно государство не хочет", – подчеркнул собеседник.



"Военно-морские силы Турции и Греции примерно сопоставимы, – пояснил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. – Основу турецкого флота составляют надводные корабли класса "фрегат". Это пять-семь частично устаревших судов американской постройки конца 60-х - начала 70-х годов "Оливер Х. Перри". Кроме того, есть около двух десятков универсальных судов, способных выполнять функции ударных, противолодочных, а также использоваться для целей ПВО), около 30 катеров тактического значения, в т.ч. ракетных, вооруженных крылатыми ракетами малого радиуса действия".



Подводный флот Турции представлен 12 подводными лодками германской постройки проекта 209 и 212, добавил Сивков. "Греческий флот сходен с турецким по численности и видовому составу. Там также есть корабли класса "фрегат", но они имеют ограниченное боевое значение, в силу своего возраста. Основу греческого флота составляют ракетные катера, также имеются подводные лодки", – указал военный эксперт. Действия флота могут быть поддержаны силами ВВС Турции – 470 самолетов. У Греции – порядка 390 самолетов (включая военно-транспортные и транспортные) и вертолетов. Турецкая армия в блоке НАТО вторая по численности – 510 тыс. человек. Греческая армия насчитывает 160 тыс. человек, а военный бюджет – вдвое ниже турецкого: 6 млрд долларов против 12.



"Погасить амбиции Эрдогана может только сила. Ничего другого этот политик не принимает. Хватит ли у этого международного сообщества стремления заставить Турцию соблюдать международные довогоры, трудно сказать", – отметил Надеин-Раевский.



Текст: Иван Абакумов,

Михаил Мошкин



23 июля 2020,