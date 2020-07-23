В Израиле все идет к четвертым за полтора года выборам, - "НГ"

17:57 23.07.2020

В Израиле возможны четвертые за полтора года выборы



Нетаньяху заподозрили в стремлении избежать тюрьмы ценой роспуска Кнессета

Геннадий Петров



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, над которым нависла угроза тюремного заключения по трем слушающимся в суде делам, готов пойти на крайние меры – добиться роспуска Кнессета и новых досрочных парламентских выборов. Это, со ссылкой на свои источники, утверждает влиятельная израильская газета "Гаарец". Якобы, Нетаньяху хочет во что бы то ни стало получить депутатскую неприкосновенность или хотя бы продлить свое пребывание на премьерском посту.



Газета полагает, что глава правительства сделает так, что проект бюджета не будет утвержден в предусмотренный законом срок – до 25 августа. В этом случае, согласно законодательству, через три месяца будут проведены досрочные парламентские выборы.



В правительстве не стали комментировать информацию газеты. Но если Нетаньяху действительно решил сделать ставку на парламентские выборы, то это можно назвать жестом отчаяния. Ситуация для премьер-министра, действительно, складывается самая печальная. Нетаньяху потратил много времени и сил для того, чтобы договориться с оппонентами из левоцентристского блока "Кахоль-Лаван" о таком формате правительства, в котором только он будет главой. Ему удалось растянуть судебные слушания по коррупционным делам, где он фигурирует в качестве обвиняемого, на максимально большой срок: рассмотрение доказательств по существу начнется только в январе 2021 года.



И вот теперь может оказаться, что все эти усилия пойдут прахом. Всему виной – вторая волна коронавируса, накрывшая Израиль летом. Неспособность правительства предотвратить ее, а также отсутствие внятного плана преодоления экономических последствий пандемии вызвала массовые акции протеста. Причем, направлены они, во многом, лично против Нетаньяху. Ведь новая вспышка пандемии совпала с началом судебных слушаний по его делам. Нетаньяху предстал в глазах общества некомпетентным властолюбцем, который хочет любой ценой сохранить кресло премьер-министра. Митингующие требуют его отстранения от должности на время суда и скорейшего вердикта.



На все это накладываются постоянные конфликты в правящей коалиции. Лидер "Кахоль-Лаван" Бени Ганц и Нетаньяху не скрывают, что с трудом переносят друг друга. И это приводит к падению их рейтинга.



Нетаньяху долго удавалось сохранять популярность, несмотря ни на какие скандалы. Однако летом его рейтинг впервые за долгое время стал отрицательным: большинство израильтян не одобряют его деятельность. Согласно опросам, если выборы состоятся в ближайшее время, партия "Ликуд" Нетаньяху их проиграет. Впрочем, и "Кахоль-Лаван" тоже покажет не самый лучший результат. От досрочных выборов выиграют третьи силы. Например, блок "Ямина", во многом ассоциирующийся с бывшим министром обороны Нафтали Беннетом. Он уже говорит, что готов занять пост главы правительства, если Нетаньяху уйдет в отставку.



Учитывая, что рейтинг премьер-министр имеет тенденцию к снижению, ему могут быть выгодны скорейшие выборы. Если его популярность к осени не сойдет на нет, он еще сможет попасть в парламент, получив, тем самым, депутатскую неприкосновенность и шанс отбиться, если ее потребуют снять.