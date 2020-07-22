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Пандемия и протесты продолжают терзать Трампа. Шансов на переизбрание у лидера США становится все меньше, - Д.Моисеев
18:00 23.07.2020

Данила Моисеев
22.07.2020

Дональд Трамп и его помощники перестали пренебрегать масками.
Президент Дональд Трамп провел первую с апреля пресс-конференцию, посвященную борьбе с коронавирусом. Риторика главы Белого дома за это время явно изменилась: он призывает носить маски и не посещать бары. Впрочем, подобные заявления разумнее было сделать несколько месяцев назад. Теперь же рейтинги Трампа упали, планы "реопенинга" под угрозой, а на северо-западе США не прекращаются протесты, которые президент усмиряет силами нацбезопасности.

На брифинге, посвященном противодействию коронавирусу, Трамп рекомендовал американцам надевать маски в случае невозможности соблюдения социальной дистанции. Он также попросил молодежь не посещать бары и избегать мест скопления людей, мыть руки.

При этом оптимизма у президента было не так много. Он предупредил, что пока санитарная обстановка в стране будет оставаться непростой. "К сожалению, ситуация в ближайшее время, наверное, станет хуже, перед тем как улучшиться. Я не люблю говорить о подобного рода вещах, но что есть – то есть",– признался Трамп.

Он пожаловался на то, что от предшественника Барака Обамы ему достались "пустые шкафы". Иными словами, у Белого дома якобы не было накоплено достаточно ресурсов для борьбы с пандемией. Впрочем, подобные обвинения звучат довольно нелепо, отмечает CNN.

Во-первых, еще до президентства Трампа аппараты ИВЛ все-таки имелись, как сообщает источник в Министерстве здравоохранения и социальных служб. Телеканал считает, что глава Белого дома просто-напросто соврал населению. Во-вторых, у Трампа имелось три года управления крупнейшей экономикой мира, не говоря уже о первых месяцах 2020 года, на то, чтобы перестраховаться и запастись масками и другими необходимыми средствами, чего сделано не было.

Вместе с тем президент доволен тем, что в Соединенных Штатах сделали тестов больше, чем где-либо. Но сами по себе тесты проблему решить не способны. Трамп и сам это знает и даже, как пишет Wall Street Journal, не поддерживает наращивание финансирования для создания новых тестов.

По всей видимости, главе Белого дома пришлось уступить подчиненным в вопросе о необходимости тестирования американцев. Во всяком случае, после встречи с президентом в Овальном кабинете министр финансов Стивен Мнучин заявил, что администрация все-таки призывает к достаточному финансированию тестов на COVID-19 и что это направление является одним из приоритетных.

В США наблюдаются наихудшие показатели по пандемии в мире. На 15 млн заразившихся на планете людей приходится 3,9 млн американцев, если верить официальной статистике.

Reuters подчеркивает, что именно в "колеблющихся" штатах Флорида, Техас и Аризона, роль которых в выборах сложно переоценить, резко увеличилось количество подтвержденных случаев COVID-19. И, по опросам, почти во всех регионах, кроме разве что Техаса и Айовы, избиратели на данный момент предпочтение отдают Джозефу Байдену.

Проблемы Трампу доставляют и продолжающиеся протесты в поддержку чернокожего меньшинства после убийства рецидивиста Джорджа Флойда. Особенно активно они проходят в Портленде, куда президент даже отправил силы Министерства внутренней безопасности вопреки недовольству демократов. Также стало известно о том, что в предотвращении беспорядков участвуют пограничники.

Байден уже заявил, что войска творят неправомерное насилие против мирных протестующих, в то время как министр внутренней безопасности Чед Вулф утверждает, что у его подчиненных есть законные основания и благородная цель прекратить беспорядки, причиняющие моральный и материальный ущерб жителям городов уже 52 дня, а также защитить федеральную собственность. Стоит отметить, что на фото с событий видно, что большинство протестующих составляют белые американцы.

"Думаю, Трампу в качестве предвыборного хода следует одновременно с критикой невыразительного Байдена еще и продемонстрировать поддержку чернокожему населению и даже столь своеобразному движению, как BLM. Ведь на самом деле у главы Белого дома нет конфликта с афроамериканцами. Так лидер республиканцев может завоевать голоса в Филадельфии или в штатах "Ржавого пояса", – говорит руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков.

Вместе с тем Трампа зачастую ассоциируют с враждебным отношением к чернокожим, хотя это результат действий сторонников президента, а не его самого, уверяет эксперт.

Источник - ng.ru
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