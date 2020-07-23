В Москве задержали участников второй массовой драки между кыргызами и таджиками (видео)

18:14 23.07.2020

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https://svodka.akipress.org/news:1634373?from=kgnews&place=newstoplast



Представительство МВД Кыргызстана в России совместно с сотрудниками Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ задержали граждан Кыргызстана и Таджикистана, устроивших массовую драку в Москве. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.



"После инцидента между кыргызами и таджиками, произошедшего в выходные дни в Екатеринбург е, в социальных сетях, в том числе по мессенджеру WhatsApp со стороны кыргызских граждан начали распространяться негативные призывы "о наказании таджиков", - сообщает МВД.



Так, 21 июля неустановленные лица кыргызской и таджикской национальностей, находясь в общественном месте, на участке местности Москвы, устроили массовую драку.



По данному факту СО УВД по САО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 (Хулиганство) Уголовного кодекса Российской Федерации.



ГУПЭ МВД России по Москве по собранным материалам провело предварительную проверку по факту призыва к противоправным деяниям через различные мессенджеры, как со стороны таджиков, так и со стороны кыргызов.



По данному факту были задержаны и водворены в ИВС ГУВД г.Москвы в порядке ст. 91 УПК РФ в качестве подозреваемых 9 граждан Кыргызской Республики и 9 граждан Республики Таджикистан



В настоящее время представительство МВД КР в РФ проводят разъяснительные и профилактические мероприятия по недопущению межнационального конфликта.



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СМИ опубликовали видео массовой драки между кыргызами и таджиками в Екатеринбурге



"Сводка" (АКИpress) – В Екатеринбурге молодые выходцы Кыргызстана и Таджикистана устроили массовую драку. Об этом сообщает 20 июля издание Е1.RU.



По данным СМИ, две ночи несколько десятков молодых людей подрались в районе Сортировка у магазина "Монетки".



"На место выезжала и полиция, и представители диаспор. Но когда последние прибыли на Пехотинцев, там уже никого не было", - сообщают журналисты.