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Глава Чечни Рамзан Кадыров стал генерал-майором Росгвардии
21:09 23.07.2020

Рамзан Кадыров примеряет краповый берет

Президент Владимир Путин своим указом присвоил воинское звание генерал-майора Рамзану Кадырову. Об этом сообщил сам глава Чеченской Республики. При этом генерал Кадыров переведен из МВД, в структурах которого он числился ранее, в Росгвардию. Там собеседники "Ъ" предположили, что решение главы государства было вызвано сугубо практическими соображениями: на Северном Кавказе Росгвардия сейчас сосредоточена прежде всего на борьбе с терроризмом и экстремизмом, и в этом же направлении уже много лет активно работает глава Чечни.

Указ о присвоении Рамзану Кадырову воинского звания генерал-майора пока не публиковался, о нем сам глава Чечни рассказал в соцсетях, а чеченские информационные ресурсы распространили это сообщение.

Фото: vk.com/ramzan

"Вчера я имел честь принять поздравления в связи с присвоением воинского звания генерал-майора лично от Президента России, Верховного Главнокомандующего Владимира Путина. Я принял известие об этом решении, как и полагается по уставу, по стойке "смирно". Во время телефонного разговора Президент сам зачитал Указ и поздравил меня с этим событием, пожелал дальнейших успехов,- написал господин Кадыров в четверг на своей странице "ВКонтакте".- Я благодарен Владимиру Путину за присвоение нового звания, как и за все, что он делает для развития нашего великого государства. Я всегда говорил и еще раз повторяю, что являюсь верным пехотинцем нашего Президента".

При этом, отметил господин Кадыров, он переведен из структур МВД в Росгвардию. "Выражаю большую благодарность дорогому брату, директору ФСВНГ РФ (Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации), главнокомандующему войсками Национальной гвардии РФ Виктору Золотову за принятое решение о моем переводе из структуры МВД в Росгвардию",- добавил глава Чечни. Напомним, в 2009 году тогдашний президент Дмитрий Медведев присвоил Рамзану Кадырову звание генерал-майора милиции. После реформы МВД и переаттестации глава Чечни стал генералом полиции.

Источники "Ъ" в Росгвардии считают, что кадровое решение президента продиктовано сугубо практическими мотивами.
"Сейчас главное направление деятельности войск национальной гвардии на Северном Кавказе - борьба с терроризмом и экстремизмом,- сказал собеседник "Ъ".- Глава Чечни также уделяет в своей работе повышенное внимание этой проблеме. Так что его переход в Росгвардию выглядит вполне логичным".

Андрей Андреев

Источник - kommersant.ru
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