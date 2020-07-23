Каздеп Перуашев отважно разоблачает уже уволенное руководство КазФармации

21:50 23.07.2020

Азат Перуашев о ситуации с Covid-19: Эта трагедия на совести тех, кто не реагировал на наши обращения

Глава "Ак жол" заявил, что партия говорила о проблемах в работе Минздрава и "СК-Фармации" в течение восьми лет



Глава "Ак жол" заявил, что партия говорила о проблемах в работе Минздрава и "СК-Фармации" в течение восьми лет.

Депутат Мажилиса Парламента РК, лидер партии "Ак жол" Азат Перуашев сказал, что ситуации с Covid-19 в стране на совести тех, кто не реагировал на многочисленные обращения партии об упущениях в работе системы здравоохранения.

"Мы сигнализировали по "СК-Фармации", по системе здравоохранения с 2012 года, восемь лет назад, и все время получали ответы, что все хорошо, прекрасно. Вот оно наше "все хорошо". Восемь лет мы бились в закрытую дверь, и никто не слышал, пока вот эти трагедии не начали происходить. Я думаю, что эта трагедия на совести тех, в том числе, кто не реагировал на наши обращения", – сказал Азат Перуашев.

Он отметил, что партия "Ак жол" с первых дней своей работы в Парламенте говорила о проблемах в сфере здравоохранения, направляя многочисленные запросы.

"23 мая 2012 года мы направили возражение на изменения системы закупок Минздрава, мы выявили факты приобретения медикаментов и оборудования через Маршалловы острова по цене в четыре раза дороже цен на это оборудование, которое было в Казахстане. Этот же вопрос был поднят и в 2013 году, когда мы направили запрос генеральному прокурору о закупке ТОО "СК-Фармация" препаратов в три раза дороже официальной цены производителя и в пять раза выше, чем препараты из соседних стран", – отметил Азат Перуашев.

Он так же напомнил о мнении депутатов "Ак жол" о том, что "СК-Фармация" препятствовала отечественным фармкомпаниям, работавшим на малых производствах в стране.

"Сегодня я читаю комментарии о том, что такие элементарные препараты как парацетамол, аспирин вынуждены импортировать из-за рубежа, это все берет начало с тех пор, когда "СК-Фармация" подмяла отечественных производителей", – заявил депутат.

Он напомнил и о запросах партии 2016 года о том, что Фонд социального медицинского страхования якобы заключал договоры на стационарное обслуживание, игнорируя требование о наличии 15 инновационных коек с аппаратами ИВЛ на каждые 100 коек стационара.

"Когда произошла эта ситуация, этих аппаратов не оказалось. Сколько смертей на совести этого фонда, который такие договоры за взятки заключал?" – сказал лидер партии.

Депутат также рассказал об отечественном производителе, который выпускал аппараты ИВЛ стоимостью 13 млн тенге, в то время как Минздрав, по словам Азата Перуашева, предпочитал закупать их за 30 млн тенге за рубежом.

"Эти денег хватило бы на то, чтобы купить в три раза больше аппаратов ИВЛ, чем есть в стране на данный момент. Таких примеров масса. И мы по всем по ним реагировали. Я должен сказать, что эта ситуация с пандемией вскрыла глубину игнорирования национальных, жизненных интересов. Я думаю, что предстоит очень большая работа над ошибками, очень большой разбор полетов после того, как мы все это пройдем. В первую очередь мы должны оттащить нашу страну от пропасти, к которой мы подошли", – заключил Азат Перуашев.

10 июля на расширенном заседании Правительства Касым-Жомарт Токаев заявил, что руководителей Фонда социального медицинского страхования и ТОО "СК-Фармация" нужно уволить и, если есть необходимость, провести следствие. В этот же день Айбатыр Жумагулов и Берик Шарип были освобождены от должностей.