РосВласти работают над новым миграционным законом, - Е.Трифонова

00:24 24.07.2020

Российские власти думают над новым миграционным законом



Иностранцы должны находиться в стране легально и приносить максимальный доход казне

Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"



23.07.2020



Миграционные правила хотят сделать удобными для законно находящихся в стране гастарбайтеров.

По информации "НГ", 24 июля состоится заседание Экспертно-консультативного Совета при Главном управлении МВД России по вопросам миграции (ГУВМ). В ведомстве уже прошло рабочее совещание, в ходе которого обсудили существенную корректировку миграционного законодательства в ближайшие полтора-два года. Судя по всему, речь идет о новом миграционном законе взамен разрозненных норм – частично устаревших или недееспособных. Под этот закон, видимо, разработают и механизм миграционной амнистии. На вопрос об идеологии изменений законодательства эксперты "НГ" пояснили, что именно легальному мигранту в России должно быть удобно жить, работать и приносить доход ее бюджету.



В миграционном ведомстве, как стало известно "НГ", планируют одним новым законом заменить как минимум два действующих акта – о правовом положении иностранных граждан в РФ и миграционном учете приезжих.



К концу года предполагается составить окончательную редакцию концепции будущего законопроекта, а в течение 2021-го – разработать сам текст. Пока что из проекта концепции (есть в распоряжении "НГ") непонятна позиция самого ГУВМ – планирует ли ведомство открывать страну для приезжих или, напротив, намерено ограничивать их приток. В этом документе ничего не сказано и о наказаниях для нарушителей миграционного режима: будут ли ужесточены штрафные санкции или порядок выдворения или же, наоборот, нарушителям старых законов в новом готовят послабления.



Впрочем, исходя из того, что в документе основной акцент делается на привлечение в РФ трудоспособных людей, вероятно, идеология закона будет в максимальной открытости страны для легальных мигрантов.



Тем более, что, по информации "НГ", позиция руководства МВД заключается в том, чтобы прекратить практику "липовых отчетов" о контролируемости нынешних миграционных потоков, которые во многом и состоят из нелегалов или "серых" гастарбайтеров. Проще говоря, идея будущего закона в том, чтобы заставить всех приезжих работать на Россию. То есть официально трудоустраиваться в стране и отчислять налоги в казну. Тогда вполне ожидаемой будет и вторая часть закона – о том, что для нелегальных приезжих условия пребывания и деятельности в стране могут быть сильно осложнены.



Пока те или иные варианты обсуждаются в чисто умозрительном ключе, правозащитники все равно довольны тем решением МВД, что уже на первых этапах подготовки к реформе миграционного законодательства это ведомство разворачивает широкую дискуссию с привлечением экспертов. Таким образом, и ученые-теоретики, и практики-общественники рассчитывают повлиять на содержание будущих правовых норм, чтобы в них не оказалось пробелов и недосказанности. Как подчеркнули источники "НГ", отказ от кулуарной работы в пользу дискуссионной – это решение руководителя ГУВМ Валентины Казаковой. При этом, конечно, правозащитники не намерены отказываться и от критических замечаний. Например, они уже отметили, что в предлагаемом варианте концепции "не чувствуется репатриационной составляющей".



В документе между тем прописан ряд реально новых подходов к миграционной политики. К примеру, планируется убрать трехступенчатость статусов. Разрешения на временное проживание (РВП) вообще будет отменено. Планируется введение ID-карт, которые будут содержать все данные об иностранцах, включая номер патента, отпечатки пальцев, а также о месте работы. Эта новация призвана выявлять все подделки документов. Вид на жительство (ВНЖ), согласно наработкам ГУВМ, будет выдаваться либо в общем порядке, либо в упрощенном, но пока критерии не указаны. Есть версия, что общий порядок будет завязан либо с балльной системой – с учетом образования, рода занятий и т.д., либо с наличием на счету значительных денежных средств. А вот упрощенный режим получения ВНЖ может быть предоставлен тем, кто и в настоящее время попадает под "упрощенку", например "носителям русского языка".



Планируется ввести три этапа пребывания иностранцев в РФ – краткосрочное (до 90 дней), долгосрочное (для осуществления трудовой деятельности, получения образования, лечения и т.д.) и постоянное. Последней категории ВНЖ, возможно, будет выдаваться бессрочно. Как пояснили "НГ", в МВД вообще считают, что многим приезжим добиваться гражданства РФ смысла нет, но они вынуждены это делать, чтобы спокойно находится в стране. Им, очевидно, предложат бессрочный ВНЖ. Помимо прочего, в концепции говорится и о некой правовой модели особого миграционного статуса – "контролируемое пребывание". Оно будет предусматривать "возложение на иностранного гражданина дополнительных обязанностей, предоставление особых прав, применение особых процедур государственными органами". Под него попадут те, кто по тем или иным причинам оказался "в условиях, нестандартных с точки зрения обычных миграционных процедур".



Как заявил "НГ" член президентского Совета по правам человека Александр Брод, изменения в миграционной политике назрели давно, и хорошо, что "МВД делает первый шаг в этом направлении совместно с экспертами и общественниками". По его словам, изменения по идее направлены на снятие бюрократических барьеров и выведение миграции из тени. "Планируется создание реестров иностранной трудовой миграции и работодателей, введение электронной карты мигранта. Существенно будет упрощена легализация соотечественников, более гибким станет институт миграционной амнистии", – заметил Брод. Он пояснил, что госорганы обсуждают и возможность проведения в дальнейшем миграционной амнистии, что позволило бы к принятию нового законодательства "обнулить груз проблем, связанных с нелегальной миграцией".



При этом в ГУВМ указывают, что для амнистии нужен не директивный механизм, как сейчас, "а законодательный, предоставляющий возможность органам госвласти восстанавливать легальный статус иностранных граждан без применения к ним жестких санкций за нарушение пребывания в РФ". Как подчеркнул Брод, "в наработках МВД справедливо отмечается, что институт миграционной амнистии на законодательном уровне не закреплен, что обусловливает отсутствие правового регулирования порядка проведения и содержания соответствующих мероприятий". То есть применение амнистии к неопределенному кругу лиц пока может быть сделано только решением высших органов власти. Само понятие амнистии вызывает массу споров, а потому в ГУВМ считают, что этот термин нужно закрепить в законодательстве. И тогда уже периодически проводить эти амнистии.



Брод также рассказал, что предполагается предоставить возможность иностранным гражданам, нарушившим миграционное законодательство "в легкой форме" и неумышленно, оформить легальный статус без привлечения к ответственности. "Предложения МВД и экспертов в дальнейшем будут оформлены в законопроект. Важно, чтобы предварительные наработки не потерялись по дороге. Более четко должны быть прописаны коррупционные риски, меры общественного контроля и вообще роль гражданского общества при реализации обновленной миграционной политики", – подчеркнул Брод.



О важности проведения миграционной амнистии для всех иностранных граждан, проживающих в РФ без определенного правового статуса и независимо от сроков прибытия, заявили и эксперты Форума переселенческих организаций. "Амнистию необходимо реализовать, например, до конца 2020 года. Для чего поставить на миграционный учет всех приезжих и предоставить им, в зависимости от их цели нахождения в РФ, возможность подать документы на патент, РВП (без квоты), ВНЖ", – говорится в предложениях этой структуры. Также там просят учесть в разрабатываемом документе и другие острые вопросы в сфере миграции, которые на протяжении многих лет поднимают правозащитники: допустим, о легализации и получении гражданства теми иностранцами, которых привезли в РФ детьми.