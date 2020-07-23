Русские воины в Пекине в 1328 г.

00:40 24.07.2020

Дикие пришельцы с севера – это исконная страшилка для коренных жителей Срединного государства. Бородатые северные варвары ху среди них выделяются особо. О чем уже и было доложено в предыдущих моих рассказах. Но то были предания старины седой, а теперь перейдем ко временам поближе.



Во второй половине XIX в. в "Трудах Российской Духовной миссии в Пекине" и в "Христианском Востоке" вышли небольшие заметки двух знаменитых отечественных китаеведов – архимандрита Палладия (Кафарова), окормлявшего эту русскую православную миссию, и Э.В. Бретшнейдера, почти 20 лет прослужившего врачом в русской дипмиссии в Пекине. Они и сообщили те основные сведения о русских в Пекине периода династии Юань (1271 – 1388), которые ими были впервые обнаружены (впервые – в смысле первыми среди европейских синологов). С тех пор их фактические данные были пересказаны или перевраны разного рода "исследователями" и прочими "авторами", которые в меру своей фантазии расцвечивали их своими "особо ценными мыслями", а также "дополнениями" и "уточнениями". Никто из них, понятное дело, в глаза не видел те китайские источники, что использовали арх. Палладий и Э.В. Бретшнейдер. Их писания далее перекрестно опылялись и породили в сети массу "контента" соответствующего "качества". И теперь этот контент тиражируется в сети кем ни попадя.



Взгляд китайского художника на русских воинов гвардии юаньского императора



Так что придется сначала вкратце изложить то, что обнаружили арх. Палладий и Э.В. Бретшнейдер, а потом на основе тех же оригинальных китайских источников сообщить результаты современных достижений по их изучению. Для конца XIX в. данные работы были пионерскими, а потому они не могли быть глубоко проанализироваными на основе серьезных знаний истории Юань (их попросту еще не было). Кроме того, ввиду обширности использованного ими источника – династийной истории "Юань ши" (она содержит 210 цзюаней, т.е. "свитков", т.е. единиц объема китайского текста, превышающего европейские главы), не все сведения о русских и их воинском подразделении были ими учтены. Дополнительные детали из других разделов "Юань ши", которые оказались не замеченными данными исследователями (это не их вина, ведь данные работы писались в ограниченном формате кратких заметок, не позволявшем исследовать вопрос во всей глубине), дают возможность внести определенные коррективы в сведения, приводимые в их текстах.



Оба русских исследователя XIX в. опирались на сообщения в составе главного раздела династийной истории, т.е. 本紀 бэньцзи "Основные записи", являющего аналогом европейских анналов. Также они привлекли упоминания о русских в составе другого большого раздела "Юань ши" – 志 чжи, т.е. букв. "описания", а фактически являющегося сборником трактатов по различным областям государственного устройства и жизни государства и династии. Итак, что же нашли там арх. Палладий и Э.В. Бретшнейдер (приводимые ими цитаты из "Юань ши" я привожу в своем переводе с оригинала).



Портрет каана Ток-Тэмура, он же Вэнь-цзун по храмовому имени при Юань. Портрет из коллекции прижизненных портретов юаньских императоров, хранившейся в дворце Гугун



В бэньцзи правления императора Вэнь-цзуна (в "Основных записях" в составе "Юань ши" правление каждого императора династии имело собственные бэньцзи) в записи событий дня синь-вэй 5-й луны начального года девиза Чжи-шунь (7 июня 1330 г.) говорится, что "было учреждено столичное темничество императорской гвардии [под названием] "Всюду верная гвардия свиты [императора]", с действительным званием 3-го ранга. В нем были собраны русские воины, [это темничество] подчинили Верховному тайному совету". Далее, уже в записях 10-й луны того же года (конец ноября 1330 г.), говорится, что для создания военного поселения этого темничества "к северу от Даду… было приобретено у простого народа более 130 цин полей для их пожалования". 大都 Даду – это "главная столица" по-китайски, соответствует монгольскому названию Ханбалыг. При Хубилае Даду был построен в точности на том самом месте, где сейчас существует "Запретный город" в центре Пекина. Юаньский 1 цин был равен 6,03 га, т.е. темничество получило 784 гектаров земли для снабжения продовольствием и прочих доходов с нее. В записи следующей луны (январь 1331 г.) уточняется, что конкретно для русского полка из состава этого темничества, точнее его "военному поселению русского охранного полка из гвардии свиты императора "Всюду верные" выданы крупный рогатый скот, семена и сельскохозяйственный инвентарь". Далее упоминаются сведения из того же раздела, что весной 1331 г. "управление всех командующих русского охранного полка из гвардии свиты императора… было пожаловано серебряной печатью", а в феврале 1332 г. "были выданы для 1000 человек русских одежда и зерно". Последнее сообщение арх. Палладий совершенно справедливо относит именно к "русскому охранному полку". Еще были привлечены сообщения из разделов "Гвардия" и "Военные поселения" трактата "Войска" в "Юань ши" , которые однако не совсем верно были интерпретированы исследователями XIX в. ввиду их сокращенного характера и неточного понимания исходных юаньских документов авторами "Юань ши" (они не знали монгольского языка и пользовались зачастую неполными и неточными переводами на китайский).



В соответствии с вышеуказанными сообщениями "Юань ши" и была принята дата появления русских воинов в Пекине как 1330 г., которая затем повторялась во всей последующей литературе. Однако внимательное изучение раздела "Гвардии" дало уточнение этой даты – в описании одного из ее корпусов (вэй) с названием "Личная гвардия особы императора", сказано: "В двенадцатой луне начального года [девиза] Тянь-ли (1-30 января 1329 г.) была учреждена личная охранная гвардия особы императора и левая кипчакская гвардия Танкиша сотоварищи, [всего] 9 тысячников, вошла в подчинение к ней". А далее по тексту приводятся названия управлений (штабов) всех 10 подразделений этого новосформированного гвардейского корпуса. И как раз среди них находится название штаба "Главнокомандующего русским охранным полком из гвардии свиты императора "Всюду верные"". Таким образом, понятно, что как минимум осенью 1328 г. русский полк уже существовал, поскольку в январе 1329 г. его объединили с другими, также уже существовавшими полками – упомянутыми 9 тысячами из кипчакской гвардии, полком из состава аланской гвардии, двумя полками из монгольской гвардии, а также еще с разными частями из гвардейских корпусов, отобранных из числа корейских, чжурчжэньских и ханьских войск.



Юаньская ассигнация образца периода Чжи-юань (как платежное средство были введены в обращение с 1287 г.)



Судя по другим сообщениям юаньских источников, русские воины были не только в гвардии (гвардии размещались в столицах) – их еще отправляли на границы империи для гарнизонной службы. За нее им платили как деньгами, так и зерновым и вещевым довольствием. А вот земельные владения русского полка в окрестностях Пекина были потеряны в 1368 г., когда тот пал перед войсками Чжу Юань-чжана, первого императора новой китайской династии Мин. Судьба самих гвардейцев русского полка после этой даты неизвестна. Скорее всего они разделили судьбу своих аланских сослуживцев по гвардии, о судьбе которых известно точно – аланы ушли на север, в Монголию, вместе с изгнанным императором Тогон-Тэмуром (1320 – 1370) и далее еще принимали участие в войнах с минскими войсками, которые приходили в Монголию воевать с последними юаньскими императорами (династия Юань еще 20 лет просуществовала на землях Монголии, Маньчжурии, части Ганьсу и Сычуани и в провинции Юньнань, т.е. вплоть до 1388 г.).



Осталось одно только замечание – дата 1328 г. наталкивает на мысль, что русский полк мог быть составлен из "тверского полона". Ведь после восстания тверичей, уничтоживших в августе 1327 г. двор ордынского царевича Чолхана (Щелкал русских былин), последовавшая "Федорчукова рать" разгромила Тверь и земли княжества. После нее вероятно и был большой приток пленных на рынки Золотой Орды, куда они прибыли скорее всего в начале 1328 г. В этот же год они могли отправиться дальше на восток – в пределы Центрального улуса Монгольской империи (он же Юань) и в его столицу, т.е. в Ханбалыг. Связи между Золотой Ордой и Юань были в этот период вполне дружественными – как раз в январе 1327 г. в Даду встречали послов золотоордынского хана Узбека, привезших дорогие дары, в том числе живых барсов. Впрочем, все это гипотетическая конструкция, основанная в основном на близости дат и наших современных представлениях о взаимных связях Золотой Орды и Центрального улуса в то время.