Цинь Шихуанди, создатель единого Китая или великие дела и великие злодеяния

01:43 24.07.2020 Великая китайская стена, армия терракотовых воинов и другие чудеса связаны с именем первого императора и создателя единого Китая Цинь Шихуанди. Этот человек впервые сумел объединить ту территорию, которую мы сейчас называем Китаем, провел удивительные реформы, которые работают до сих пор. И хотя есть мнение, что все это придумал и инициировал не он сам, а был всего лишь вывеской, но в историю вошел именно Цинь Шихуанди.



Цинь Шихуанди. Китайский рисунок XVIII века.



Цинь Шихуанди это не имя, а скорее титул принятый императором после объединения Китая. Переводится он как "император основатель Цинь". Настоящее его имя - Ин Чжен.



Родился он в 259 г. д.н.э. в городе Ханьдан столице княжества Чжао. Его отец однако не был не то что ваном (король, царь, князь) этого княжества, но и вообще был не местным. Он был заложником из княжества Цинь, но даже там он не имел бы никаких прав на престол - младший сын от младшей наложницы наследника. В общем можно сказать, что он был никем по меркам того времени.



И вот у такого абсолютно бесперспективного персонажа и родился сын Ин Чжен, будущий Цинь Шихуанди. Вот тут и появляется в первый раз очень интересный человек - богатый местный купец Люй Бувей. Очень богатый купец. Дело в том, что мать мальчика была подарена его отцу этим самым Лю Бувеем, как наложница. А до этого она была наложницей самого торговца и в дальнейшем очень многие китайские историки утверждали, что он подарил ее уже беременной и , соответственно, сам Цин Шихуанди сын всего лишь безродного купца.



Конечно, это всего лишь слухи и до истины сейчас наверное и не докопаться, но этот Люй Бувей и дальше играл большую роль в жизни мальчика и его отца. Почему этот человек сделал ставку на ...надцатого по счету наследника престола чужеземного княжества без каких либо шансов на успех, сказать трудно. Но так случилось.



Приход к власти правление



Именно Люй Бувей спас всю эту семью, когда Цинь и Чжао начали войну и было решено казнить всех заложников. Спас и вывез в Цинь. Дальше больше, именно этот купец привел к власти отца Ин Чжена Чжуансян-вана. Как ему удалось сделать ваном человека чьи права на престол были весьма призрачны сказать трудно, можно только оценить масштаб аферы - перед его протеже была очередь из 20 наследников. Там была очень сложная многокомпонентная интрига. Версий много, но все исследователи, да и современники сходятся в одном - в итоге все решили деньги. А Люй Бувей был очень богатый купец. Ну и когда последний законный наследник умер через три дня после коронации, то ваном стал Чжуансян. Правда правил он недолго - неполных три года. После чего благополучно скончался.



И в 246 году д.н.э. ваном княжества Цинь стал единственный наследник Ин Чжен, которому было на тот момент 13 лет. Ну и можно догадаться кто стал регентом при малолетнем князе. Конечно же тот самый Люй Бувей.



Люй Бувей



И можно сказать, что вплоть до 238 года именно он правил полновластно и безоговорочно и успел сделать очень многое. Так что когда Ин Чжен достиг совершеннолетия, то получил крепкое и процветающее княжество.



Однако от Люй Бувея он предпочел избавиться и отправил его в ссылку, но по дороге Люй Бувей покончил с собой. Хотя многие утверждали, что решение избавиться от бывшего регента и канцлера было принято монархом не самостоятельно, а под влиянием следующего канцлера и главного советника - Ли Сы. Интересно здесь то, что Ли Сы был протеже именно Люй Бувея и многому у него учился.



Однако в любом случае с этого момента Ин Чжен ван, будущий Цинь Шихуанди правит абсолютно самостоятельно, хотя и влияние Ли Сы трудно недооценить.



Почти тридцать лет, до 210 года, правил Цин Шихуанди и эти годы вместили множество великих дел и не менее великих злодеяний.



Великие дела



Первое о чем надо писать, это то что именно в правление Ин Чжена был впервые объединен Китай. Ради справедливости надо сказать, что это была идея-фикс Люй Бувея и именно он начал этот процесс. Но молодой ван и его советник Ли Сы продолжили его дело.



Продолжили очень успешно. В 221 году до нашей эры было покорено последнее независимое царство - Ци и Циньский ван принял новое имя - Цинь Шихуанди, под которым и вошел в историю.



Однако завоевания надо было как-то закреплять. Ведь Китайцы даже сейчас не единый этнос, а тогда и вообще эту территорию населяло много разных народов. И были проведены удивительные реформы.



В первую очередь конечно административная. Вместо того чтобы раздать новые земли в управление и на прокорм своим родственникам и другим аристократам Цинь, как делалось традиционно, Цинь Шихуанди вывел на первый план бюрократию и централизацию. Страна была разделена на административные округа где управляли назначенные императором чиновники, причем происхождение не играло никакой роли и получали они исключительно государственное жалованье.



Радикально решался вопрос и с этничностью. Все были объявлены равными гражданами и назывались "черноголовые". Любые упоминания о старых названиях народов были запрещены под страхом наказания. На первый план выводилось принадлежность к государству, а не народу.



Но только наказаний мало. Потому были проведены крайне эффективные реформы практически во всем. Вплоть до таких вещей как длина оси колесниц, которая была стандартизирована по всей империи. Вообще было стандартизировано все - единая валюта, единая сеть дорог, которые строились под стандартизированные повозки, единая система иероглифов, которая до этого была разной в разных царствах и княжествах и многое другое. Кстати современные китайские иероглифы восходят именно к циньской системе.



В результате была фактически ликвидирована аристократия, что впоследствии позволило Китаю избежать классического феодализма и была выстроена система где главным является государство перед которым все равны и главным является закон и если даже закон излишне жесток и кто-то пытается смягчить его из милосердия и человеколюбия, то нарушитель должен быть наказан.



Хорошо это или плохо, сказать трудно, но выстроенная Цинь Шихуанди система работает в Китае до сих пор.



Однако сама династия Цинь не продержалась и нескольких лет после смерти Цинь Шихуанди в 210 году. Она рухнула из-за недовольства людей и многочисленных восстаний. В чем же дело?



Великие злодеяния



Вообще сам Цинь Шихуанди был довольно своеобразный человек, который был уверен в своей божественности и в своем праве на что угодно и законы принятые в его правление исключительно жестоки, но дело не только в этом.



Все его правление шли гигантские стройки. Огромная сеть дорог и каналов, знаменитая великая китайская стена, новая столица, ну и наконец его гробница со знаменитой армией терракотовых воинов и многое другое. Но кто и за счет чего это строил?



Терракотовая армия императора Цинь.



Способов конечно много, но император выбрал самый простой. Например, на строительство великой китайской стены люди сгонялись насильственно и условия были ужасающие, а умерших закапывали тут же под стеной.



Казалось бы ничего особенного, так делали практически везде, но дело в количестве. При 10 миллионах населения почти 2 миллиона были согнаны для строительства стены. Это ни много ни мало 20% населения. А ведь это была не единственная стройка и сколько вообще людей погибло на этом, даже предположить трудно.



Кроме того все эти стройки требовали огромных средств. А где их брать? Росли налоги, и не просто росли как во многих государствах того времени. Нет, к концу правления Цинь Шихуанди налог с каждого домохозяйства достиг 2/3 от дохода. Заметьте не от прибыли, а от дохода. Это конечно вело к обнищанию и голоду. Естественно, что недовольство все время росло.



Нельзя не упомянуть и уничтожение книг и ученых. Да, да, просто физически, причем очень изощренным способом - ученых, особенно конфуцианцев, закапывали живьем в землю. Тех кто пытался спасать книги, скрывая их, тоже казнили.



Книги уничтожались все, кроме книг по математике и агрономии. Все остальное считалось излишним, потому что вполне могло служить для критики власти. Это и была основная причина - не допустить никакой критики властей. Да и в образовании были введены стандарты и учить можно было только по одобренным учебникам и под контролем государственных инспекторов.



Но это ладно, а вот то что множество людей было жестоко убито только за то, что они были умны и образованны это вполне тянет на злодеяние.



Ну и все это вместе привело к массовым народным выступлениям после смерти императора и гибели династии Цинь. А ведь император планировал ее существование аж на 10 000 лет.



Вот такой вот Цинь Шихуанди - великий реформатор и погубитель множества людей. Источник - Любитель истории и историй

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