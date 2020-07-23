Узбекистан взялся модернизировать старые советские танки Т-64

02:35 24.07.2020

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Узбекистан начал модернизацию танков Т-64 на своих производственных мощностях. В Госкомоборонпроме уверены, что после модернизации они не будут уступать танкам Т-72, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



"На производственной базе отечественного бронетанкового ремонтного завода Министерства обороны проведен капитальный ремонт и модернизация танка Т-64. В частности, на танке Т-64 был заменен двигатель 5ТДФ на V-образный двигатель В-84, в результате которого его мощность увеличена на 140 л/с и танк приспособлен для преодоления любых естественных препятствий", – сообщили в Госкомоборонпроме.



Для защиты членов экипажа корпус танка был усилен дополнительной броней, установлены решетка и динамические защитные коробки. Средства связи были заменены на современные – цифровые радиостанции, производимые в Узбекистане под брендом Hytera.



"Модернизированный танк Т-64МV успешно прошел испытание у заказчиков. По результатам испытаний танк Т-64МV по отдельным техническим характеристикам не уступает танку Т-72, таким как мощность двигателя, способность преодолевать естественные препятствия и огневая мощь", – подчеркнули в комитете.



Сейчас ведутся работы по модернизации всех танков Т-64 до уровня Т-64MV с последующим переоснащением ими войск.



"Следует отметить, что в развитых странах также продвигают принцип модернизации имеющихся на вооружении своих армий танков, вместо приобретения новых", – добавили в Госкомоборонпроме.







Напомним, что ранее Узбекистан заявил о создании собственного броневика Tarlon.