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В селе Шорнак Туркестанская область Каза - массовые драки казахов с узбеками. Погром удалось остановить...
08:13 24.07.2020

На юге Казахстана произошла драка между казахами и этническими узбеками
В селе Шорнак, прилегающем к городу Кентау в Туркестанской области Казахстана, в результате драки между сельчанами три человека получили ранения, один находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщило 23 июля областное управление здравоохранения. Полиция сообщила, что начато расследование, задержаны четыре человека по подозрению в "хулиганстве".

Согласно заявлению департамента полиции Туркестанской области, в селе Шорнак между мужчиной и его односельчанами произошла "потасовка, переросшая в хулиганство". По данным полиции, позже к дому потерпевшего подъехали неизвестные лица, "которые стали забрасывать камнями его дом и дома" по соседству. В результате ранения получили три человека. Прибывший к месту участковый полицейский получил телесные повреждения, сказано в заявлении полиции.

По сообщениям в соцсетях, имела место драка между казахами и узбеками. В Шорнаке, селе с населением более 11 тысяч жителей, проживают преимущественно казахи и этнические узбеки. В полиции отрицают межэтнический характер инцидента.

На распространенной в социальных сетях видеозаписи запечатлен мужчина в полицейской форме со следами крови на рубашке и лице. На кадрах стоящие рядом с ним люди осуждают действия "закидывавших камнями". В заявлении департамента полиции сказано, что участковый инспектор "не допустил применения огнестрельного оружия" сельчанами.

Согласно сообщению управления здравоохранения Туркестанской области, трое жителей села Шорнак были доставлены 21 июля в отделение травматологии Туркестанской городской центральной больницы.

Источник - centralasia.media
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