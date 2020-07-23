Обмен недоверительными грамотами. Противостояние США и Китая набирает обороты, - "Къ"

08:21 24.07.2020

Американо-китайский конфликт, резко обострившийся из-за закрытия консульства КНР в Хьюстоне, и не думает прекращаться. В Вашингтоне заявили, что закрытие диппредставительств может продолжиться, а причина всему - все более "жесткие и агрессивные" действия Пекина.



"Если говорить о закрытии дополнительных посольств, возможность есть всегда. Вы видите, что происходит. Мы думали, в том (консульстве.- "Ъ"), что мы закрыли, начался пожар. Все говорили: "Пожар, пожар". А мне кажется, они жгли документы и бумаги. Интересно, в чем вообще дело" - так на пресс-конференции, назвав консульства "посольствами", президент США Дональд Трамп еще сильнее раздул пламя американо-китайского конфликта.



Выступление президента практически совпало по времени со скандалом вокруг консульства КНР в Сан-Франциско. Представители Федерального бюро расследований заявили, что на территории консульства от правосудия скрывается ученый-биолог Тан Цзюань, обманом попавшая в страну и скрывшая свою связь с Народно-освободительной армией Китая (НОАК).

Ей предъявили обвинения в нарушении визового режима: по версии следствия, в визовой анкете она не указала данные о связях с НОАК, однако затем специалисты нашли ее фотографии в армейской форме и узнали, что она работает в Медицинском университете ВВС КНР.



Как стало известно из судебных документов, 20 июня госпожа Тан беседовала с агентами ФБР: она рассказала, что не знает, что означают знаки различия на ее униформе, и носила ее лишь потому, что она необходима для посещения университета. Доказательства принадлежности ученой к НОАК были найдены при обыске ее жилища и исследовании ее электронных устройств. Затем, по версии ФБР, Тан Цзюань сбежала в консульство КНР в Сан-Франциско, где скрывается и по сей день.



Прокуроры рассказали, что, по их мнению, существует особая программа НОАК, в которую входит целый ряд университетов, по отправке в США военных ученых под прикрытием. Есть доказательства как минимум одного случая, когда военный ученый копировал или похищал информацию из американского учреждения по указанию военного командования Китая.



Кроме того, американские власти полагают, что китайское руководство дает указания уничтожать свидетельства этих правонарушений и помогает этим ученым беспрепятственно покидать США.

В качестве примера приводится дело в отношении Ван Синя. В начале июня господина Вана задержали в аэропорту Лос-Анджелеса, откуда он планировал вылететь в китайский город Тяньцзинь,- его обвинили в обмане при получении визы.



МИД КНР, комментируя этот инцидент, назвал задержание "открытым политическим преследованием". "Насколько мне известно, Ван Синь ведет исследования в области сердечно-сосудистых заболеваний. Не понимаю, как это могло хоть каким-то образом повредить национальным интересам и безопасности США",- заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин. Она отметила, что в последнее время множество граждан КНР при попытке покинуть США подвергались длительным допросам, а имеющиеся у них электронные устройства детально изучались.



Напомним, как заявили накануне в Госдепартаменте, решение о закрытии консульства в Хьюстоне было мотивировано желанием "защитить американскую интеллектуальную собственность и личные данные американцев". В среду, 22 июля, замгоссекретаря Стив Бигун пояснил этот шаг властей США. Он рассказал, что "все большее число разногласий" между Вашингтоном и Пекином из-за "все более жестких и агрессивных действий" последнего вынудило администрацию перейти от слов к делу, в том числе закрыть консульство в Хьюстоне.



Вашингтон продолжает политическое и экономическое наступление на Пекин

Источники телеканала CNN в администрации США предположили, что одной из причин также стало желание Дональда Трампа поддержать свой снижающийся рейтинг за счет активных антикитайских действий. Бывший помощник торгового представителя США в Китае Джефф Мун предположил: если бы реальной целью Вашингтона было противодействие разведдеятельности Пекина, логичным выглядело бы закрытие консульства в Сан-Франциско. Именно оно "ответственно" за Кремниевую долину.



Занимающийся Азией аналитик Fox News Гордон Чан, в свою очередь, сослался на непроверенные сведения, согласно которым хьюстонское консульство имело связи с протестными группами в США и помогало им финансово и организационно. "Это недоказанные сведения, однако доказано, что китайский МИД и Компартия с ее глобальными связями замешаны в кампании по дезинформации, цель которой обострить расовые противоречия в США",- заявил он. Гордон Чан вспомнил рассекреченное в 2019 году заявление ФБР, где посла КНР в США Цуй Тянькая и неназванного сотрудника китайского консульства в Нью-Йорке обвиняли в попытке завербовать американского ученого, ведущего исследования в области молекулярной биологии.



По словам Гордона Чана, Китай открыто занимается подрывной деятельностью и с этим необходимо было что-то делать, и если введенные тарифы и пошлины делу не помогли, то закрытие консульств может заставить Китай передумать.

"Молниеносное закрытие консульства в Хьюстоне - шаг беспрецедентный в истории дипломатических отношений КНР и США. Планка эскалации оказалась даже выше, чем ожидалось",- заявил "Ъ" старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Игорь Денисов. По его словам, такое развитие событий может быть связано с предвыборными планами господина Трампа и, что еще есть в этих планах по "наказанию Китая", остается только гадать. "Пекин тем не менее вряд ли будет реагировать с опережением, ответ будет зеркальным. Выбор ответного шага покажет, в какой степени китайское руководство разуверилось в Трампе и готово к полному замораживанию отношений. Самый легкий вариант - закрыть фактически прекратившее работу с начала пандемии генконсульство в Ухане, более серьезный вариант - консульство в Чэнду. Наконец самый жесткое решение - потребовать закрытия американского консульства в Гонконге, но такой удар скорее приберегут для нового витка обострения отношений, если до этого дойдет дело",- сказал эксперт и добавил, что в случае нового шага в консульской войне вероятными кандидатами на закрытие также могут стать дипучреждения в Сан-Франциско и Гуанчжоу.



Алексей Наумов

№130 от 24.07.2020