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Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву стукнуло 63. Поздравляем!
08:23 24.07.2020

CentralAsia (UZ) - Сегодня президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев отмечает 63-летие.

Шавкат Мирзиеев родился 24 июля 1957 года в Зааминском районе, Джизакской области, в семье врача. В 1981 году окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства по специальности инженера-механика, имеет звание кандидата наук, доцента.

На политическую арену взошел в возрасте 33-х лет, став депутатом Верховного Совета республики, был председателем Мандатной комиссии. В 1992 году был назначен хокимом Мирзо-Улугбекского района Ташкента. В 1996-2001 годах работал хокимом Джизакской области, в 2001-2003 годах - хокимом Самаркандской области. В 1995-2003 годах был депутатом Олий Мажлиса Узбекистана. В 2003 году утвержден премьер-министром и еще три раза - в 2005, 2010, 2015 годах - утверждался на этот пост палатами парламента.

8 сентября 2016 года на Шавката Мирзиеева было временно возложено исполнение обязанностей и полномочий Президента.

По итогам выборов, прошедших 4 декабря 2016 года, Шавкат Мирзиеев был избран Президентом Узбекистана, набрав 88,61% голосов избирателей. Официально он вступил в должность 14 декабря 2016 года.

Источник - centralasia.media
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