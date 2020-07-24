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США сколачивают против Китая новый военный блок. Планы Помпео
09:15 24.07.2020

США собрались создать новый альянс для противодействия Китаю

Соединенные Штаты предлагают противопоставить Китаю альянс нового формата, включающий государства-единомышленники, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в ходе выступления в президентской библиотеке Ричарда Никсона в штате Калифорния.

По версии Помпео, Китай представляет своими действиями вызов, с которым Запад еще "не сталкивался прежде", передает ТАСС.

"В ООН, НАТО, G7, G20 нашей экономической, дипломатической и военной мощи, если ею верно воспользоваться, вполне достаточно для того, чтобы ответить на этот вызов. Возможно, настало время сформировать новое объединение схожих по мировоззрению государств – альянс демократий. У нас есть средства. Теперь нам нужна воля", – заявил Помпео.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли, что Соединенные Штаты смогут заручиться какой-либо поддержкой России в противодействии Китаю, госсекретарь США сказал: "Я думаю, что такая возможность есть". По его версии, "эта возможность проистекает из естественных отношений между Китаем и Россией".

"Есть сферы, в которых нам нужно работать совместно с Россией", – заявил Помпео.

"Думаю, завтра наши специалисты будут работать с россиянами в рамках стратегического диалога", – сказал госсекретарь США. Так, по его словам, у США "есть надежда на разработку нового поколения соглашений" в сфере контроля над вооружениями. "Это соответствует нашим интересам и интересам России", – считает Помпео.

"Мы просили китайскую стороны присоединиться. Но они пока отказываются. Мы надеемся, что они передумают", – добавил глава Госдепа.

"Что касается вопросов в сфере нераспространения, серьезных стратегических вызовов, то, если мы будем взаимодействовать с Россией, убежден, что мы сможем сделать мир безопаснее", – выразил уверенность госсекретарь США.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что стремление Китая "изменить мир в свою пользу" беспокоит Вашингтон. Он призвал укреплять НАТО для "сдерживания" России и Китая, уточнив, что "Россия представляет собой чуть менее сложную задачу, чем Китай".

В МИД России заявили о попытке США сменить курс НАТО в сторону противостояния Китаю.

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Текст: Антон Никитин
24 июля 2020,

Источник - vz.ru
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