Беспилотная армия Эрдогана готовится к бою, - В.Карнозов

10:43 24.07.2020 Турция усиленно развивает собственный авиапром



Об авторе: Владимир Александрович Карнозов – военный аналитик.

24.07.2020



Набирающий обороты вооруженный конфликт за будущее Ближнего Востока ведется с широким применением новых видов оружия, как завезенного супердержавами, так и созданного государствами, претендующими на роль лидера в регионе. Среди последних выделяется Турция, разработавшая линейку современных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) массой от нескольких килограммов до пяти тонн.



Она стала шестой в мире страной после США, РФ, КНР, Израиля, Пакистана и Ирана, которая самостоятельно создала ударный БЛА и использовала его в обстановке реальных боевых действий. По состоянию на середину 2020 года пара перспективных моделей турецких беспилотников находится на этапе постройки летных испытаний (Akinci, Aksungur), тогда как другие (BTB 2, Karayel и пр.) уже пошли в серию и массово используются в Ливии, Сирии и Ираке.



Анкара начала создание собственных беспилотных аппаратов после отказов США и их союзников поставлять ей продвинутые авиационные системы и средства поражения. Причины назывались разные, но суть одна: Западу не нравится нынешний курс во внешней и внутренней политике, проводимый в жизнь правящей Партией справедливости и развития.



Опережающее развитие ОПК



Разозлившись на партнеров по блоку НАТО, президент Реджеп Тайип Эрдоган инициировал запуск обширной программы опережающего развития национального оборонно-промышленного комплекса.



Цель – ослабить, а в конечном итоге полностью снять зависимость Турции от поставок оружия государствами – членами Североатлантического договора.



За четыре года страна инвестировала в оборонную промышленность 35 млрд долл. Тогда как в прошлом году турецкая экономика, по данным информагентства Anadolu, выросла всего на 0,9% (против 7,4% в 2018-м), оборонная промышленность развивалась с приростом 17–20%. Если ранее страна покупала 80% оружия за рубежом и производила остальные 20%, то сейчас цифры поменялись местами. По крайней мере, так утверждают турецкие СМИ, находящиеся под контролем правящей партии.



Среди успешных проектов турецкой оборонной промышленности называют постановку серийного производства самоходных артиллерийских установок T-155 Fırtına, буксируемых гаубиц Panter и 155-мм снарядов к ним, а также реактивных систем залпового огня калибром от 107 до 300 мм. Последние годы артиллерия собственного производства широко применяется в ходе операций против курдских отрядов как в Турции, так и в Сирии с Ираком.



Беспилотная авиация



А самым большим успехом местных оружейников, по мнению турецких СМИ, стали БЛА частной фирмы Kale Baykar. Сначала она занималась запускаемым вручную сверхлегким Mini-UAV, затем – более тяжелым (450 кг) разведывательным аппаратом Bayraktar, предназначенным для помощи артиллеристам в поиске целей и корректировке огня. Он относится к классу MALE (Medium Altitude Long Endurance – средневысотный, большой продолжительности полета).



По мере развития данного направления фокус постепенно сместился на ударный вариант – Bayraktar Tactical Block 2 (сокращенно BTB 2). Он поступил на вооружение в 2015 году. Эта машина весом 650 кг способна самостоятельно найти, распознать и уничтожить как стационарные объекты, так и движущиеся цели противника. Состав бортового оборудования включает инфракрасную и электрооптическую камеры, лазерный дальномер и целеуказатель.



На пилонах под крылом BTB 2 несет четыре "умных мини-боеприпаса" (smart micro munitions) общей массой до 150 кг. Корректируемая авиабомба серии MAM-L весом 20–25 кг может комплектоваться бронебойной, термобарической или осколочно-фугасной боевой частью, а ракеты MAM-L и Cirit представляют управляемый вариант 70-мм реактивного снаряда. Местная пресса описывает BTB 2 как "один из наиболее совершенных в мире ударных беспилотных летательных аппаратов своего класса" в плане технических характеристик и автоматизации выполнения полетного задания.



"Турецкое вооружение и военная техника, разработанные и произведенные национальной промышленностью, стали ключом к победам в Сирии", – заявил бывший премьер-министр Бинали Йылдырым. Правительство развивает ОПК страны с задачей, чтобы Турция обрела самодостаточность в области вооружений и военной техники, обеспечив себе свободу действий, и призывает частный сектор поддержать национальные программы в области обороны. "Мы не можем обеспечить достижение поставленных целей, опираясь лишь на компании государственного сектора экономики", – подчеркнул Йылдырым.



Беспилотный боевой самолет



Вышеупомянутая фирма Kale Baykar создана как совместное предприятие Baykar Makina и Kale Group. Заметим, что Baykar Makina принадлежит зятю действующего президента Турции: господин Сельчук Байрактар занимает в ней пост руководителя технического направления.



Опираясь на успех BTB 2, фирмачи ведут разработку значительно более крупных и сложных систем беспилотной авиации. Общаясь с представителями проправительственных СМИ в прошлом году, Сельчук Байрактар, в частности, сказал: "Надеюсь, что к 2023 году мы сумеем поднять в воздух беспилотный боевой самолет, а также беспилотные летательные аппараты, способные нести нагрузку до полутора тонн и выполнять стратегические задачи".



Подробностей и разъяснений по заявлению Сельчука Байрактара в открытом режиме пока не дается. Домысливая, местные СМИ видят перспективный "беспилотный боевой самолет" со столь высокими летно-техническими характеристиками, что позволит Турции использовать его для установления контроля над спорными участками Средиземного моря, а также поможет вооруженным силам страны достичь технического превосходства над потенциальными противниками в Восточном Средиземноморье и Северной Африке.



Двухмоторный Akıncı



Вышеупомянутый "беспилотный боевой самолет" с заявленной нагрузкой 1,5 т может быть создан на основе платформы двухмоторного БЛА Akinci разработки Kale Baykar. При размахе крыла 20 м он имеет взлетную массу 4,5 т. Опытный прототип выполнил первый полет в декабре прошлого года.



На сегодняшний день это самый тяжелый из всех известных турецких БЛА. Предназначен он для длительных полетов (24 часа в воздухе) на большой высоте (до 12 км) и в соответствии с принятой НАТО классификацией относится к типу HALE (High Altitude, Long Endurance). Система управления полетом допускает действия БЛА в автономном режиме, без задействования наземных станций.



Аппаратура для Akinci создается фирмой Aselsan, которая, в частности, занимается подходящими по размерности радиолокатором с электронным сканированием луча, системами электронного противодействия и спутниковой связи.



Средства поражения



Akinci – ударный дрон, способный нести средства поражения как на внешней подвеске (до 900 кг), так и во внутренних отсеках планера (еще 450 кг). Арсенал средств поражения включает управляемые ракеты и корректируемые авиабомбы местной разработки, в качестве поражающего элемента которых используются стандартные свободно падающие американские авиабомбы семейства Mk 81/82/83.



"Главным калибром" данного БЛА должны стать дальнобойные крылатые ракеты, включая таковые семейства SOM разработки компании Roketsan. Первоначальный вариант в 2011 году прошел испытание на дальность порядка 100 морских миль, но впоследствии высокопоставленные турецкие чиновники заявляли о намерении увеличить цифру в разы. Осенью 2019 года поступила на испытания крылатая ракета SOM-B2 с дальностью пуска 250 км, которую планируют принять на вооружение в 2021 году.



Местная пресса высоко оценивает Akinci, подчеркивая его способность наносить удары на удалении до 600 км. Отдельные СМИ даже высказывают предположение, что подобные дроны сначала дополнят, а затем и заменят пилотируемые самолеты при выполнении боевых задач в Ираке и Сирии.



Речь идет прежде всего о тактических истребителях F-16, которые долгое время собирались по лицензии и сегодня составляют основу фронтовой авиации ВВС Турции. Причем дело здесь вовсе не в тактико-технических данных этих машин, а в их американском происхождении, что, по мнению турецких специалистов, может использоваться Вашингтоном для достижения собственных целей в регионе.



Строительство авиазавода



Фирма Baykar Makina получает мощную государственную поддержку, освобождена от НДС и некоторых видов налогов. Эти и другие привилегии даны ей, дабы ускорить реализацию проекта по постройке крупного авиазавода в районе Esenyurt в Стамбуле. Согласно турецким СМИ, на предприятии будет создана тысяча рабочих мест.



Соответствующий инвестиционный проект рассчитан на восемь лет. Он получил одобрение правительства. По линии Министерства промышленности и технологий на его реализацию отведено 600 млн турецких лир (на момент выделения – почти 104 млн долл.). Помимо Akinci, завод также будет выпускать БЛА типа ВТВ 2, а также станции связи и управления.



Помимо главного заказчика – ВВС Турции, интерес к продукции предприятия проявляют Украина, Катар, Азербайджан и Малайзия. Местная пресса пишет о предварительных заказах на поставку 36 Akinci и 46 ВTB 2 и необходимого числа наземных станций.



Сотрудничество с Украиной



Поскольку турецкая промышленность не выпускает силовых установок с нужными характеристиками, Baykar Makina обратилась к Украине. Для реализации программы Akıncı образовано турецко-украинское совместное предприятие. В рамках разделения сфер ответственности запорожские моторостроители отвечают за турбовинтовые двигатели. Турецкие партнеры запросили таковые мощностью 950–1050 л.с. (на основе MС-500В-С), а также 450–630 л.с. (на основе АИ-450С). Осенью прошлого года Турции переданы первые образцы АИ-450 для установки на прототипы Akıncı.



Помимо участия в разработке перспективных БЛА, Украина закупает у Турции серийные образцы. Первый заказ был размещен по указанию бывшего президента Порошенко, согласно его заявлению, на 12 "байрактаров". Но, по сообщению новостного агентства Anadolu, подписанный в январе 2019 года контракт предусматривал, что турецкий производитель соберет шесть BTB 2 и в течение следующего года поставит их заказчику в комплекте с тремя станциями управления и другим наземным оборудованием. Заказанные "байрактары" уже прибыли в Украину и приступили к полетам с аэродрома у города Ровно.



Однако этим сотрудничество между Анкарой и Киевом не ограничивается. Так, украинские авиаперевозчики осуществляли доставку турецких грузов в Ливию. Рамповый грузовой самолет авиакомпании SkyAviaTrans в течение 5–9 июля 2019 года выполнил несколько рейсов из Анкары в Триполи и Мисрату. Предположительно, на борту Ил-76ТД находились несколько турецких БЛА, а также боеприпасы и наземное оборудование к ним.



Вскоре BTB 2 стали выполнять боевые вылеты, оказывая огневую поддержку отрядам Правительства национального согласия (ПНС) в боях за Gharyan, бомбили Jufra, Ain Zara и Wadi al-Rabia. Противостоящая НПС Ливийская национальная армия (ЛНА) сбила несколько "байрактаров" и попыталась уничтожить оставшиеся, произведя серию авианалетов на аэродромы их базирования. А 6 августа ударом с воздуха ЛНА сожгла "тот самый" Ил-76ТД авиакомпании SkyAviaTrans в аэропорту Мистраты, куда он доставлял боеприпасы.



Изделия государственного сектора



Долгое время BTB 2 оставался единственным разработанным в стране типом ударного беспилотника. Начиная с 2015 года он применялся в ходе различных операций турецких вооруженных сил внутри страны и за ее пределами. По состоянию на январь прошлого года турецкая армия и жандармерия располагали 75 ВТВ 2, а на май текущего – 107. Лишь недавно число ударных БЛА стало пополняться вооруженными вариантами базового разведывательного аппарата ANKA государственной компании Turkish Aerospace Industries (TAI).



Хотя ANKA, как и BTB 2, относится к типу MALE, она заметно крупнее – максимальный вес 1600 кг против 650, размах крыла – 17 метров против 12. Эта машина несет большую нагрузку, что позволяет включить в состав бортового комплекса систему спутниковой связи и радиолокатор, а по линии вооружения, в дополнение к сравнительно легким боеприпасам, разработанным для BTB 2, ANKA может нести авиабомбы большого калибра.



Помимо упомянутых в статье типов, турецкими государственными и частными компаниями со здан еще с десяток других моделей. Пусть они и не пошли в большую серию, опыт, полученный в ходе разработки и испытаний, пригодился при создании более продвинутых беспилотников. Все они используют в качестве силовой установки электрические либо поршневые моторы малой мощности (до 170 л.с.) и лишь один перспективный Akinci – турбовинтовые моторы. Турки пока не сделали ни одной реактивной модели, что, безусловно, говорит о некой ограниченности замыслов и неразвитости национальной технологической базы.



Вместе с тем местная промышленность решила поставленную перед ней политическим руководством страны задачу по созданию близких аналогов американских беспилотников выбранных категорий. "Запад отказался поставлять Турции боевые беспилотные аппараты и вооружение для них, но мы сумели самостоятельно разработать и запустить в серию машины не хуже", – отметил Сельчук Байрактар. При этом, по его словам, "полученный эффект лучше измерять не деньгами. Но все же, если говорить о результатах проделанной работы, речь пойдет о миллиардах долларов". Источник - ng.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1595576580

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