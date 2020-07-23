Китайские шпионы довели Трампа до белого каления, - В.Скосырев

13:41 24.07.2020

США грозят ликвидировать вслед за Хьюстоном другие миссии КНР



Владимир Скосырев

23.07.2020



Решение Вашингтона закрыть консульство Китая в Хьюстоне, штат Техас, в течение 72 часов американские репортеры называют Пирл-Харбором (началом войны), а китайские – безумием. Госдепартамент объяснил этот шаг необходимостью защитить интеллектуальную собственность и частную информацию американцев. Но центр высоких технологий – это Калифорния, и именно там ожидают развязки почти детективной истории с китаянкой, укрывшейся от ФБР в консульстве Китая в Сан-Франциско. США собираются ее арестовать за связи с армией КНР.



Федеральные прокуроры США утверждают, что биолог Тан Цзюань скрыла свою службу в военном учреждении Китая, чтобы получить разрешение на въезд в Америку. Согласно материалам суда, ее обвиняют в мошенничестве с визой. Подавая заявление на визу, Тан не указала, что была связана с военными. Но следователи обнаружили ее фотографию в форме гражданских служащих Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Она работала сотрудником Четвертого военного медицинского университета.



Во время беседы с агентами ФБР Тан отрицала, что служила в армии, говорила, что не знала смысла знаков различия на военной форме, а носить ее было нужно для посещения военного университета. Однако в ходе обыска в ее жилье и изучения электронных медиа агенты ФБР "нашли дополнительные подтверждения" ее связи с НОАК. После встречи с агентами ФБР Тан, как полагают, сбежала в консульство Китая, где "до сих пор и находится".



В криминальном иске, поданном ФБР, подчеркивается, что китайские ученые направляются в США на основе программы НОАК, в частности Четвертого военного медицинского университета или других институтов. Они приезжают, имея на руках фальшивые бумаги. ФБР заявляет, что этим лицам даются инструкции о том, как уничтожать улики и как бежать из США. В качестве примера приводится "дело" некоей Ван Синь. Она была арестована в аэропорту, когда пыталась вылететь в город Тяньцзинь в Китае, по обвинению в подделке визы.



Представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала арест вопиющим политическим преследованием. Ведь Ван Синь изучала сердечно-сосудистые заболевания. "Как это могло угрожать национальной безопасности США?" – спросила китайский дипломат.



Как отмечает CNN, Вашингтон еще не дал внятного разъяснения, чем было вызвано закрытие консульства в Хьюстоне. Госдеп заявил, что это было сделано "ради защиты американской интеллектуальной собственности и частной информации американцев". Но скорее всего тут дело в шпионаже. Ведь днем ранее американские прокуроры обвинили двух китайских хакеров в "ведении глобальной кампании по вторжению в компьютеры".



Республиканский сенатор Марко Рубио, исполняющий обязанности главы комитета по разведке, охарактеризовал консульство в Хьюстоне как узловую точку шпионской сети Коммунистической партии. Камеры журналистов зафиксировали, как во вторник вечером сотрудники консульства сжигали документы в его дворе.



Китайско-американские отношения понесли потери в прошлом году в результате торговой войны, пандемии, нападок Вашингтона на Китай в связи с нарушениями прав человека в Гонконге и Синьцзяне. А на днях госсекретарь США Майкл Помпео побывал в Европе, чтобы побудить союзников занять более жесткую позицию по отношению к Пекину. Что касается самого президента США Дональда Трампа, то он сказал, что закрытием учреждения в Хьюстоне дело может не закончиться, за ним могут последовать другие китайские миссии в США.



Джеф Мун, бывший помощник торгового представителя США по Китаю, предположил, что закрытие консульства могло быть ответом США на то, что Пекин запретил американским дипломатам возвращаться на работу в КНР без проведения тестов и соблюдения карантина в соответствии со строгими требованиями на въезд в страну из-за коронавируса. Такие тесты означали бы, что китайцы получают сведения о ДНК дипломатов.



Некоторые западные эксперты сравнивают внезапную ликвидацию китайского консульства с Пирл-Харбором, символизирующем начало войны на Тихом океане. Китайская националистическая газета Global Times тоже не стесняется в формулировках. Она называет шаг американского правительства сумасшествием.



В беседе с "НГ" руководитель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Карнеев отметил: "9 июля министр иностранных дел Китая Ван И выступил с очень важной речью. Он, по существу, озвучил целую программу нормализации отношений с США. Нужно определить те сферы, где интересы двух держав совпадают и где расходятся. Нужно сосредоточиться на тех областях, где можно сотрудничать, и отложить в сторону проблемы, по которым интересы не совпадают. Китай, подчеркнул министр, не стремится стать сверхдержавой или заменить в этом качестве США. Это выступление многими было воспринято как оливковая ветвь, протянутая Америке, чтобы предотвратить эскалацию напряженности. Это, как представляется, означает, что Китай настроен на то, чтобы отойти от опасной черты. Или по крайней мере он умело демонстрирует публике свое миролюбие, готовность к сотрудничеству".



Как бы то ни было, Китай пообещал дать Америке адекватный ответ. Полагают, что может быть закрыто одно из пяти консульств США в континентальном Китае. Это миссии в Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне, Чэнду и Ухане. Как пишет South China Morning Post, большинство комментаторов думало, что под топор попадет учреждение в Ухане. Но этот вариант не очень подходит, так как США уже эвакуировали из города свой штат из-за пандемии. Поэтому скорее в жертву будет принесено представительство в Чэнду, в сферу которого входит провинция Сычуань, где работают многие заводы и лаборатории военно-промышленного комплекса КНР.