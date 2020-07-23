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Узбекистан продлит режим карантина и после 1 августа
14:10 24.07.2020

Президент согласился продлить карантин
Президент согласился с предложением спецкомиссии о продлении карантинных ограничений для снижения числа смертельных исходов от COVID-19. Для лечения заболевания в последние дни выделено 46,5 тысячи дополнительных коек, готовится еще 31 тысяча. Закуплено 397 машин скорой помощи, еще 409 прибудут в течение месяца. К лечению привлекаются профессоры из Германии и Турции.

В четверг прошло очередное видеоселекторное совещание под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиеева по вопросам борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба главы государства.

Президент назвал ситуацию серьезной, отметив, что число выявленных случаев заражения COVID-19 в стране превысило 18,7 тысячи.

Для замедления распространения коронавируса и снижения количества смертельных исходов президент согласился с предложением Специальной республиканской комиссии о продлении карантинных ограничений. Текущие карантинные ограничения действуют до 1 августа.

"Растет число больных в тяжелом состоянии, - заявил глава государства. - Вместе с коронавирусом учащаются случаи пневмонии. За последние 10 дней… хокимам, министрам и другим ответственным руководителям даны… поручения по созданию дополнительных лечебных мест, системной организации лечения бессимптомных больных на дому, обеспечению их необходимыми медикаментами и продуктами питания, а также совершенствованию системы скорой помощи".

Говоря о проделанной до настоящего времени работе, Шавкат Мирзиеев подчеркнул, что в последние дни для лечения коронавируса по стране было выделено 46,5 тысячи дополнительных коек и ведется работа по подготовке еще 31 тысячи, закуплено дополнительно 397 машин скорой помощи, в течение месяца будет доставлено еще 409 машин.

К лечению и консультированию пациентов привлечены 5000 врачей и 9000 медсестер, включая профессоров и преподавателей медицинских вузов и колледжей, научных сотрудников и специалистов на пенсии.

"Я хочу поблагодарить наших самоотверженных врачей, которые, рискуя жизнью и здоровьем, отважно борются с этой болезнью, - сказал президент. - Сегодня я подписал указ о присвоении почетных званий, награждении орденами и медалями группы медицинских работников, сотрудников органов внутренних дел, министерств обороны, по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, которые проявили яркий образец мужества в деле охраны здоровья и сохранения жизни населения, сдерживания распространения инфекции".

"Мы привлекаем в борьбу с инфекцией не только наших специалистов, но и ведущих профессоров и экспертов из-за рубежа, которые консультируют посредством видеоконференцсвязи, - сообщил Шавкат Мирзиеев. - В настоящее время профессор медицины из Германии прибыл в нашу страну и принимает непосредственное участие в лечении больных. Сегодня прибудет группа профессоров из Турции. Работаем над привлечением самых опытных профессоров из других стран".

Самое важное требование сегодня - научиться жить и работать в условиях пандемии, сказал в заключение президент.

Источник - gazeta.uz
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